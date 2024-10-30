Какой праздник 30 октября в Украине и мире: все об этом дне

30 октября православные верующие чтят память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Именины празднуют Анатолии, Андреи, Антоны, Иосифы, Леонтии, Александры, Сергеи, Зинаиды и Зиновии.

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В мире отмечают День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Международный день ортопедических медсестер и медбратов, День осведомленности о сахарной зависимости. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 30 октября

30 октября по новоюлианскому календарю – день памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Брат и сестра росли в благочестивой семье. Рано оставшись сиротами, они раздали наследие бедным, а свою жизнь посвятили служению Господу. Зиновий имел дар исцеления больных. Во времена жестоких преследований христиан Зиновия позвали на допрос к императору Диоклетиану. Сестра, услышав известие о заключении, добровольно пошла к императору и хотела спасти брата. Сначала император пытался обоих убедить принести пожертвование идолам, а затем казнил верующих.

30 октября в Украине – День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Указ президента о создании специализированного подразделения датируется 1993 годом.

Также в странах мира 30 октября отмечают:

День первой любви в Японии;

День продовольственной и продовольственной безопасности в Африке;

День конфет Candy Сorn в США;

Годовщина Декларации словацкой нации.

Исторические события 30 октября

1653 – в гетманскую столицу Чигирин под залпы из пушек вносят гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;

1888 – Лауд Джон запатентовал шариковую ручку.

1918 – капитуляция Османской империи в Первой мировой войне.

1941 – началась блокада Севастополя с суши во время Второй мировой войны.

1943 – на Московской конференции подписано соглашение о создании ООН.

1961 – СССР произвел самый мощный в истории взрыв водородной бомбы.

1987 – в Киеве дебютировала украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" ("ВВ").

Кто родился 30 октября

1735 – Джон Адамс, второй президент США.

1751 – Ричард Бринсли Шеридан, выдающийся английский писатель, драматург, политик.

1839 – Альфред Сислей, известный французский художник-пейзажист, один из основателей импрессионизма.

1871 – Поль Валери, французский поэт и философ, яркий представитель французского символизма.

1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор.

1882 – Михаил Бойчук, украинский художник, маляр-монументалист.

1885 – Эзра Паунд, американский поэт-модернист.

1911 – Григорий Крук, украинский скульптор и график, работал в Германии.

1930 – Ричард Гаррис, ирландский актер (Гладиатор, Гарри Поттер).

1936 – Владимир Иванцев, украинский поэт, переводчик, литературный критик.

1937 – Клод Лелуш, французский режиссер, сценарист, актер.

1944 – Скотт Маккензи, американский исполнитель, автор гимна 60-х "San Francisco".

1960 – Диего Марадона, аргентинский футболист.

В этот день умерли:

1823 – Эдмунд Картрайт, английский изобретатель.

1947 – Юрий Клен (Освальд-Эккард Бурггардт), украинский поэт-неоклассик.

1956 – Филатов Владимир Петрович, врач-офтальмолог, хирург, изобретатель, академик АН УССР и АМН СССР, основатель и первый директор Института глазных болезней и тканевой терапии НАМН Украины.

1975 – Густав Людвиг Герц, немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1925 года.

1982 – Ирина Вильде, украинская писательница. Лауреат Шевченковской премии.

2020 – Дроботюк Борис, заслуженный художник Украины, график и живописец.

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