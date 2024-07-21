Какой праздник отмечает Украина 21 июля: каким был этот день в истории

Июль – месяц, полный ярких моментов, отмечаемых в Украине и во всем мире. В нем есть дни, несущие особое историческое, культурное и религиозное содержание.

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21 июля объединяет в себе многогранность праздников и событий. О том, что отмечают и какие события в истории произошли сегодня, читайте в материале OBOZ.UA.

День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности)

Это профессиональный праздник всех работников металлургической и горнодобывающей промышленности. Металлургия – одна из основных отраслей промышленности Украины, которая имеет большое значение для экономики страны. Отмечание этого дня является уважением к работе людей, работающих в тяжелых условиях, добывая и перерабатывая полезные ископаемые.

Святых преподобных Симеона и Ивана

21 июля также чествуют преподобных Симеона и Ивана. Они были сирийцами, жившими в VI в. в городе Эдес. Они дружили и ради духовного просветления прожили в пустыне 29 лет. Впоследствии Симеон избрал себе трудный подвиг юродства ради Христа и совершал кучу хороших дел, но не получил признания. Только преподобный Ивана, оставшийся в пустыне высоко чтил своего духовного брата.

Святого пророка Иезекиила

21 июля также день памяти святого Иезекиила. Он был одним из великих пророков и имел от Господа дар чудотворения.

Международный день нездоровой пищи

Это неофициальный праздник, который был начат с одной стороны с целью привлечения внимания к вопросу здорового питания и популяризации здорового образа жизни, а с другой – в этот день принято есть столько вкусностей, сколько хочется.

Другие праздники 21 июля 2024 года

Национальный день помощи местным приютам для животных в США;

Национальный день мороженого в США;

Национальный праздник Королевства Бельгии;

Американский национальный день преимущества взятия щенков из приютов, а не из зоомагазинов;

Галла Байрамы или День пшеницы в Туркменистане;

День освобождения Гуама;

День защиты детей в Венесуэле;

День мучеников национальной революции в Боливии;

День работников здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана;

День расовой гармонии в Сингапуре;

День собаки в Латинской Америке;

Международный день нездоровой пищи;

Международный день торта Ламингтона;

Национальный день Бельгии;

Национальный день ветеринара в Венесуэле;

Национальный день помощи местным приютам для животных в США;

Знаменательные события 21 июля

Опубликована финальная книга о Гарри Поттере

21 июля 2007 года произошло одно из самых ожидаемых событий для поклонников серии книг о Гарри Поттере – выход последней, седьмой книги под названием "Гарри Поттер и дары смерти".

Нил Армстронг первым из землян ступил на поверхность Луны

21 июля 1969 года стал историческим днем для человечества – американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны.

Папа римский Павел III основал инквизицию

21 июля 1542 года папа римский Павел III основал Священную Конгрегацию Римской и Вселенской Инквизиции, которая впоследствии стала известна как Римская инквизиция.

Землетрясением частично разрушено одно из семи чудес света – Александрийский маяк

21 июля 365 года произошло мощное землетрясение, частично разрушившее одно из семи чудес античного мира – Александрийский маяк. Окончательно маяк был разрушен в результате очередного землетрясения в 1375 году.

Дни рождения

21 июля 1951 года родился Робин Уильямс – известный американский актер и комик, лауреат премии "Оскар".

21 июля 1899 года родился Эрнест Хемингуэй – выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

21 июля 1948 года родился Михаил Задорнов – известный русский писатель-сатирик, юморист и актер.

21 июля 1978 года родился Джош Хартнетт – американский актер, получивший известность благодаря ролям в фильмах "Перл-Гарбор", "Вне времени" и т.д.

21 июля 1991 года родилась Сара Сампайо – португальская модель, известная своей работой с брендом Victoria's Secret.

21 июля 1816 года родился Пауль Юлиус Ройтер, основатель британского информационного агентства Reuters.

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