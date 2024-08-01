Какой праздник отмечают 1 августа в Украине

1 августа 2024 – это особый день, наполненный значимыми праздниками и событиями. Они имеют глубочайшее культурное и социальное значение.

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Каждый день вносит в нашу жизнь что-то уникальное и важное и дает очередной повод для радости. О том, что отмечают в первый день последнего летнего месяца, читайте в материале OBOZ.UA.

Медовый Спас

Медовый Спас с момента перехода на новоюлианский календарь отмечается 1 августа. Этот праздник имеет глубокие корни в православной традиции и является частью трех Спасов, празднуемых в августе. В народе его часто называют Медовым Спасом или Маковией, поскольку он приходится на начало медового сезона и начало сбора мака.

Начинают праздновать этот день всегда с богослужения. Верующие приносят мак, мед, разнотравье, воду, а также различные полевые цветы в церковь и освящают их. считается, что тогда они станут целебными. После этого принято устроить праздничную трапезу.

Всемирная неделя поддержания грудного вскармливания

Кроме Медового Спаса, 1 августа также начинается Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, которая продлится до 7 августа. Это событие организуется при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ и направлена на повышение осведомленности о важности грудного вскармливания для здоровья детей и матерей.

Во время этой недели проводятся различные акции, образовательные мероприятия и кампании, способствующие повышению осведомленности родителей, медицинских работников и общественности.

День инкассатора

Еще одной важной датой 1 августа является День инкассатора. Это профессиональный праздник, отмечаемый в честь людей, работающих в сфере инкассирования — перевозка денежных средств и ценностей.

Другие праздники 1 августа 2024 года

День Независимости Республики Бенин;

День основания Швейцарской Конфедерации;

Бретонский национальный праздник во Франции;

Всемирный день радости;

Всемирный день скаутского платка;

День NTT;

День Йоркшира в Англии;

День Миндена в Соединенном Королевстве;

День Победы в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме;

День родителей в Демократической Республике Конго;

День эмансипации на Барбадосе, Бермудах, Гайане, Тринидаде и Тобаго и Ямайке;

День вооруженных сил Китая или годовщина основания Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики;

День вооруженных сил Ливана;

День человека паука;

День рождения и коронации короля в Тонго;

День провинции Гуадалканал на Соломоновых островах;

День торта с малиновым кремом в США;

День штата Колорадо в США;

Женский день в Таиланде;

Кулинарный фестиваль в Тронхейме, Норвегия;

Лугнасад в Ирландии и Шотландии;

Международные дни Альбариньо;

Международная неделя клоунов;

Национальный день индийского пива Pale Ale в США;

Национальный день азербайджанского алфавита и языка;

Национальный день молочного коктейля в США;

Национальный день памяти Варшавского восстания в Польше;

Пачамама Райми или Праздник Матери-Земли в Перу и Эквадоре.

Достопримечательности 1 августа

2016 год – прорыв в генетических исследованиях

1 августа 2016 года компания 23andMe, специализирующаяся на генном тестировании, объявила о важном открытии. Используя ДНК более 450 тысяч человек, компания обнаружила 15 участков генома, связанных с депрессией.

2002 год – Высокоскоростная железная дорога в Германии

1 августа 2002 года началась регулярная эксплуатация высокоскоростной железной дороги Cologne-Rhine/Main в Германии. Это являлось важным этапом в развитии железнодорожного транспорта, поскольку Германия пассажирские электропоезда могли развивать скорость до 300 км/ч.

1944 год – варшавское восстание

1 августа 1944 в 17:00 по варшавскому времени началось Варшавское восстание, важное событие в истории Второй мировой войны.

1936 год – открытие Олимпийских игр в Берлине

1 августа 1936 г. в Берлине были торжественно открыты Олимпийские игры. Это были первые Олимпийские игры, проводимые под наблюдением нацистского режима.

924 год – основание Украинского общества "Просвита" в Буэнос-Айресе

1 августа 1924 г. в Буэнос-Айресе было основано Украинское общество "Просвита", которое стало важной культурной организацией для украинской общины в Аргентине.

1774 год – открытие кислорода Джозефом Пристли

1 августа 1774 г. британский ученый Джозеф Пристли впервые получил чистый кислород.

1498 год – Христофор Колумб достиг континентальной Америки

1 августа 1498 г. Христофор Колумб впервые ступил на землю континентальной Америки в районе полуострова Пария, современная Венесуэла.

1492 год – первое письменное упоминание о Запорожских казаках

1 августа 1492 года произошло первое письменное упоминание о Запорожских казаках, когда под Тягиней казаки захватили османскую галеру.

Ранее OBOZ.UA публиковал обновленный календарь церковных праздников до конца 2024 года.

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