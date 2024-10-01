Какой праздник отмечают 1 октября в Украине: календарь событий
1 октября – это день, насыщенный важными праздниками и историческими событиями. Некоторые из них отмечаются не только в Украине, но и во всем мире.
Это дата, когда люди вспоминают о духовном, историческом и культурном достоянии, чествуют героев и отмечают достижения в разных сферах. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Покров Пресвятой Богородицы
Один из важнейших православных праздников, особенно уважаемый в Украине – Покров Пресвятой Богородицы. Он имеет давние традиции и происходит из Византии, когда, по легенде, во время осады Константинополя Пресвятая Богородица явилась во Влахернском храме, покрывая народ своим платком и защищая от врагов. В православной традиции Покров символизирует защиту и покровительство Божией Матери, а также молитву за мир и покой.
В Украине этот праздник особенно почитаем, а его традиции неразрывно связаны с историей украинского козачества. Козаки верили, что благодаря Ее покровительству они одерживали победы в борьбе за независимость.
День защитников и защитниц Украины
Кроме религиозного, 1 октября имеет важное государственное значение – в этот день чествуют защитников и защитниц Украины. Этот праздник был основан в 2014 году и стал символом признательности всем, кто защищает независимость и суверенитет Украины.
День Украинского козачества
Еще один национальный праздник, который отмечается 1 октября – это День Украинского козачества. Интересно то, что считается, что именно на Покров была образована Украинская повстанческая армия.
Международный день пожилых людей
1 октября также отмечают Международный день пожилых людей. Праздник призван обратить внимание на проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются пожилые люди во всем мире. Целью праздника является поддержание и обеспечение надлежащего уровня жизни для пожилых людей, а также содействие их социальной интеграции.
Другие праздники 1 октября 2024 года
- Международный день музыки;
- Всемирный день вегетарианства;
- Всемирный день кофе;
- Всемирный день балета;
- День сосисок;
- Всемирный день открытки.
Знаменитые события 1 октября
2022 год – украинские войска освободили Лиман в Донецкой области.
1985 – Израиль провел операцию "Деревянная нога" – налет ВВС Израиля на штаб-квартиру Организации освобождения Палестины (ООП) в Хаммам Шотт, близ Туниса.
1967 год – советское телевидение начало регулярные цветовые передачи.
1960 год – с конвейера сошел первый "Запорожец". В народе он получил прозвище "горбатый".
1949 год – в Пекине провозглашено создание Китайской Народной Республики.
1941 год – подписано трехстороннее соглашение между США, Великобританией и СССР о материальной помощи.
1931 год – Харьковский тракторный завод выпустил первый трактор.
1926 год – открылся Киевский театр оперы и балета (Национальная опера Украины).
1908 год – Генри Форд представил новую модель автомобиля "Форд Лиззи". Благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности, она стала самым популярным автомобилем первой четверти века.
Также OBOZ.UA рассказывал о том, когда отмечают День Земли и в чем его исключительная роль.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.