Какой праздник отмечают 10 декабря: все об этом дне

10 декабря православные верующие чтят память Святителя Иосафата, епископа Белгородского, Блаженного Стефана и блаженной Ангелины, правителей Сербских. Именины празднуют Степаны, Ангелины и Иваны.

Видео дня

В мире отмечается Международный день защиты животных, Всемирный день футбола, День Нобелевской премии, День прав человека. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 декабря

После Второй мировой войны международное сообщество на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 приняло Декларацию прав человека. Два года спустя всем заинтересованным государствам и организациям было предложено отмечать эту дату как всемирный День прав человека.

В Украине с целью утверждения и обеспечения прав и свобод, являющихся главной обязанностью государства, усиления консолидации украинского общества, поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН, согласно указу президента от 9 декабря 2022 года, День прав человека также отмечается 10 декабря.

Всемирный день футбола отмечается ежегодно 10 декабря по инициативе ООН. Первое упоминание о прообразе современного футбола ("игра в мяч ногами") историки нашли в китайских источниках, датируемых вторым тысячелетием до нашей эры. В нее играли воины для поддержания хорошей физической формы и закаливания выносливости. Также есть версия, что предшественником футбола была игра саксонцев, живших в Англии в VIII веке. В футбол играли и в Древней Греции, и в Риме около двух с половиной тысяч лет назад.

Ежегодно 10 декабря отмечают Международный день защиты животных, цель которого – предотвращать человеческую жестокость по отношению к четырехлапым.

День Нобеля – это ежегодное вручение Нобелевской премии, проходящее 10 декабря в Стокгольме, в день смерти ее основателя. Нобелевские премии пользуются международным признанием как самое почетное гражданское отличие.

Также в странах мира 10 декабря отмечают:

День штата Миссисипи в США;

День Конституции в Таиланде;

День социального работника в Аргентине;

Национальный день женщин в Намибии.

Исторические события 10 декабря

1684 – Эдмонд Галлей зачитал на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения.

1768 – в Великобритании основана Королевская Академия Искусств.

1817 – Миссисипи стал 20-м штатом США. Его название в переводе с языка индейцев означает "Большая река".

1901 – в Стокгольме вручены первые Нобелевские премии.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

1953 – вышел 1-й номер журнала "Плейбой".

1960 – началось строительство нефтепровода "Дружба"

1981 – американский журнал The New England Journal of Medicine опубликовал заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, преимущественно среди гомосексуалов. Позже недуг получил название "синдром приобретенного иммунодефицита" (СПИД).

1999 – Панамский канал перешел под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

Кто родился 10 декабря

1815 – Ада Лавлейс, британский математик, первая женщина-программист. Дочь английского поэта лорда Джорджа Гордона Байрона.

1820 – Олекса Бахматюк, народный мастер художественной керамики.

1830 – Эмили Дикинсон, американская поэтесса.

1838 – Александр Данилевский, украинский биохимик, физиолог и фармаколог, основоположник биохимии как науки.

1875 – Даниил Роздольский, украинский композитор, автор духовных композиций, хоровых произведений.

1886 – Ирина Невицкая (псевд. Анна Новак; Анна Горняк), украинская писательница в Словакии.

1891 – Нелли Закс, немецкая поэтесса, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1920 – Клариса Лиспектор, бразильская писательница.

1934 – Говард Тэмин, американский вирусолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1975 года

2014 – Жак, наследный принц Монако.

В этот день умерли:

1851 – Карл Дрез, немецкий изобретатель. Среди его изобретений – велосипед и печатная машинка.

1896 – Альфред Нобель, шведский химик, изобретатель, предприниматель и филантроп.

1936 – Луиджи Пиранделло, итальянский писатель.

1967 – Отис Рэй Реддинг, американский певец в жанре соул.

1986 – Владимир Верменич, украинский композитор, хоровой дирижер.

1999 – Франьо Туджман, хорватский политический и военный деятель, первый Президент страны (1990–1999).

2006 – Августо Пиночет, президент Чили, диктатор, главнокомандующий Вооруженными силами Чили, пожизненный сенатор Чилийского парламента.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный календарь всех важнейших православных праздников на 2025 год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.