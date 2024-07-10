Какой праздник отмечают 10 июля по новому календарю: традиции и приметы

Каждый год в начале июля православные христиане чтят память святого Антония Печерского. А еще на эту дату выпадает праздник племянников и племянниц.

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OBOZ.UА рассказывает об основных праздничных и исторических событиях 10 июля. А также вспоминает выдающихся именинников дня.

Какой церковный праздник православные отмечают 10 июля

Православная церковь Украины отмечает в этот день день памяти святого преподобного Антония Печерского. Святой Антоний в мире имел имя Антип и жил на рубеже 10 и 11 веков. Его считают основателем монашеской традиции Киевской Руси. Он поражал верующих своей аскетической жизнью в пещерах и благочестивыми поступками. Антоний основал в Киеве Печерский монастырь Успения Пресвятой Богородицы, а также инициировал строительство Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Родился святой в 982 году в Любече недалеко от Чернигова. Избрав себе монашескую жизнь, он отправился в Грецию, где поселился на священной горе Афон. Однажды ночью он увидел во сне Богородицу, призывающую его вернуться на родину. В Киев монах прибыл в 1013 году и поселился в пещере в селе Берестово вблизи столицы.

Когда после смерти князя Владимира Великого на Руси началась борьба за власть, Антоний вернулся в Афон. В Киеве он оказался уже после установления власти Ярослава Мудрого и избрания митрополитом Иллариона.

Стремясь к уединению Антоний переселялся из пещеры в пещеру, в том числе некоторое время жил в Чернигове. Но в конце жизни он окончательно обосновался в основанном им Печерском монастыре. А незадолго до своей смерти в 1073 году инициировал строительство Успенского собора.

Умер святой Антоний в Киево-Печерской лавре, в пещере, где провел последние годы. Существует легенда, что когда его мощи пытались перевезти в Москву, из-под земли начали прорываться огонь и вода, которые помешали осуществить этот замысел.

Приметы и запреты 10 июля

Наши предки считали, что 10 июля нельзя:

ругаться и злословить, особенно у воды;

кричать и ссориться;

рассказывать о своих планах, а то они не сбудутся.

Также в этот день определяли погоду по таким приметам

утром нет росы – вечером пойдет дождь;

на березе пожелтела верхушка – осень придет рано;

слышен сильный гром — ливень будет сильным;

гром глухой – будет тихий, но затяжной дождь.

Какие еще праздники отмечают 10 июля

День племянников и племянниц – этот праздник зародился в соцсетях, но довольно быстро приобрел популярность. В этот день следует проводить время с племянниками и племянницами, звонить им, водить гулять, угощать вкусным и всячески укреплять с ними родственные связи.

Всемирный день энергетической независимости – цель дать повысить уровень осведомленности людей об альтернативных источниках энергии. А также о необходимости экономии энергоресурсов и эффективном управлении ими.

День рождения футбольного свистка – его возникновение относят к 1878 году, когда в Англии судить футбольную игру доверили полицейскому. В напряженный момент матча он воспользовался своим служебным свистком, чтобы подать игрокам сигнал. Это оказалось очень эффективным. С тех пор именно свистком арбитра начинается и заканчивается каждая игра. А само устройство сообщает о всех главных событиях на поле.

День Николы Теслы – именно 10 июля в хорватском Смеляне родился изобретатель. Происходил он из сербской семьи, но основные открытия совершил после переезда в США. Будучи фигурой достаточно неоднозначной, Тесла на самом деле внес большой вклад в науку. Ему принадлежит целый список изобретений в области электричества, магнетизма и электротехники. Именно он открыл переменный ток, полифазную систему и электродвигатель с переменным током. На основе своих изобретений построил немало приборов, в том числе генераторы, установленные на первой гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде. В этот день детям рассказывают о выдающемся ученом и его коллегах и поощряют выбирать научную карьеру.

Выдающиеся исторические события 10 июля

1547 – в Королевстве Франция состоялась последняя официально разрешенная королем дуэль.

1609 – немецкие католические князья создают Католическую лигу для борьбы с Реформацией.

1651 – под Берестечком заканчивается битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском.

1878 – в Англии футбольный арбитр впервые использовал на поле свисток.

1934 – в СССР создана система лагерей ГУЛАГ.

1943 – войска Великобритании и США высадились на острове Сицилия.

1949 – в результате землетрясения был полностью разрушен город Хаит в Таджикистане с населением более 20 тыс. человек.

1989 – в Междуреченске началась забастовка шахтеров, впоследствии охватившая весь Донбасс.

1985 – французские спецслужбы затопили корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации "Гринпис".

1994 – Леонида Кучму избрали вторым президентом Украины.

Кто родился 10 июля

1509 – Жан Кальвин, французский протестантский проповедник, основатель кальвинизма.

1830 – Камиль Писсарро, французский художник XIX в., Представитель импрессионизма.

1834 – Джеймс Уистлер, англо-американский живописец и график.

1856 – Никола Тесла, всемирно известный американский изобретатель и физик.

1871 – Марсель Пруст, французский писатель, один из родоначальников модернизма в литературе, автор "В поисках потерянного времени".

1900 – Петр Погребняк, украинский ученый-лесник и почвовед, вице-президент АН УССР

1931 – Элис Манро, канадская писательница, лауреатка Нобелевской премии по литературе (2013) и Букеровской премии (2009).

1947 – Андрей Дмитрук, украинский писатель

1955 – Леонид Буряк, украинский футболист, тренер

1980 – Анна Диденко, украинская художница

1982 – Влад Яма, украинский танцовщик

1984 – Марк Гонсалес, чилийский футболист

Ранее OBOZ.UA публиковал новый церковный календарь на июль.

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