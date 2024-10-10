Какой праздник отмечают 10 октября: памятные события

10 октября православные верующие чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Именины празднуют Аристархи, Зинаидаи, Игнатии, Марки и Саввы.

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В мире отмечают Всемирный день зрения, День уважения к культурному разнообразию, День бездомных, Всемирный день борьбы против смертной казни, Всемирный день психического здоровья и День каши, а в Украине День работников стандартизации и метрологии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 10 октября

10 октября по новоюлианскому календарю отмечают день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Брат и сестра родились в богатой семье в Никодимии. Евлампий первым принял христианство, но император издал приказ об очищении города от последователей Христа. Юношу сразу схватили и привели на суд, где он стойко выдержал все пытки. Евлампия, узнав о страданиях брата, прибежала в суд, объявила себя христианкой и сказала, что готова все мучения терпеть вместе с братом. Мученики стали символом стойкой веры.

День работников стандартизации и метрологии в Украине установлен на основании Указа Президента №910/2002 от 08.10.2002 и отмечается ежегодно 10 октября.

Международная акция Всемирного дня психического здоровья проходит 10 октября, начиная с 1992 года, по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health). Меры направлены на распространение знаний об эффективных методах укрепления психического здоровья и предупреждения психических заболеваний.

Также и в разных странах мира 10 октября отмечают:

Всемирный день зрения;

День независимости Фиджи;

Европейский день борьбы против смертной казни;

Всемирный день каши (проводится с 2009 года, организуются для сбора средств на еду и благотворительность);

День "Обними барабанщика";

День посадки деревьев в Польше;

Национальный день Тайваня;

Национальный день финской литературы.

Исторические события 10 октября

732 – битва при Пуатье, в ходе которой франки победили арабов.

1666 – правобережные полковники избрали Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины.

1911 – в Китае свергнута монархия, Сунь Ятсен провозгласил республику.

1932 – в Запорожье запустили ДнепроГЭС.

1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР была проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.

1933 – в универсамах США появился первый стиральный порошок – Dreft.

1940 – в Кракове был создан Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.

1943 – Джордж Орвелл, английский писатель впервые употребил термин "холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба").

1963 – вступил в силу международный Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1990 – киевские студенты объявили голодовку с требованием независимости Украины.

2022 – массированный обстрел войсками РФ территории Украины, в частности, энергетических объектов. Начало блекаута и отключения света.

Кто родился 10 октября

1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.

1861 – Фритьйоф Нансен, норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.

1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед.

1930 – Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.

1982 – Святослав Паламарь, офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины.

В этот день умерли:

1835 – Устим Кармелюк, руководитель повстанческого движения на Подолье против национального и социального гнета в 1813–1835.

1963 – Эдит Пиаф, знаменитая французская певица и актриса, одна из известнейших эстрадных певиц мира.

1985 – Джордж Орсон Уэллс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер кино, театра, телевидения и радио.

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