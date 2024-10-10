Какой праздник отмечают 10 октября: памятные события
10 октября православные верующие чтят память мучеников Евлампия и Евлампии. Именины празднуют Аристархи, Зинаидаи, Игнатии, Марки и Саввы.
В мире отмечают Всемирный день зрения, День уважения к культурному разнообразию, День бездомных, Всемирный день борьбы против смертной казни, Всемирный день психического здоровья и День каши, а в Украине День работников стандартизации и метрологии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 10 октября
10 октября по новоюлианскому календарю отмечают день памяти мучеников Евлампия и Евлампии. Брат и сестра родились в богатой семье в Никодимии. Евлампий первым принял христианство, но император издал приказ об очищении города от последователей Христа. Юношу сразу схватили и привели на суд, где он стойко выдержал все пытки. Евлампия, узнав о страданиях брата, прибежала в суд, объявила себя христианкой и сказала, что готова все мучения терпеть вместе с братом. Мученики стали символом стойкой веры.
День работников стандартизации и метрологии в Украине установлен на основании Указа Президента №910/2002 от 08.10.2002 и отмечается ежегодно 10 октября.
Международная акция Всемирного дня психического здоровья проходит 10 октября, начиная с 1992 года, по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health). Меры направлены на распространение знаний об эффективных методах укрепления психического здоровья и предупреждения психических заболеваний.
Также и в разных странах мира 10 октября отмечают:
- Всемирный день зрения;
- День независимости Фиджи;
- Европейский день борьбы против смертной казни;
- Всемирный день каши (проводится с 2009 года, организуются для сбора средств на еду и благотворительность);
- День "Обними барабанщика";
- День посадки деревьев в Польше;
- Национальный день Тайваня;
- Национальный день финской литературы.
Исторические события 10 октября
- 732 – битва при Пуатье, в ходе которой франки победили арабов.
- 1666 – правобережные полковники избрали Петра Дорошенко временным гетманом Правобережной Украины.
- 1911 – в Китае свергнута монархия, Сунь Ятсен провозгласил республику.
- 1932 – в Запорожье запустили ДнепроГЭС.
- 1932 – в Харьковском физико-техническом институте впервые в СССР была проведена ядерная реакция по расщеплению атомного ядра лития.
- 1933 – в универсамах США появился первый стиральный порошок – Dreft.
- 1940 – в Кракове был создан Революционный Провод ОУН во главе со Степаном Бандерой.
- 1943 – Джордж Орвелл, английский писатель впервые употребил термин "холодная война" (эсей "Вы и атомная бомба").
- 1963 – вступил в силу международный Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.
- 1990 – киевские студенты объявили голодовку с требованием независимости Украины.
- 2022 – массированный обстрел войсками РФ территории Украины, в частности, энергетических объектов. Начало блекаута и отключения света.
Кто родился 10 октября
- 1813 – Джузеппе Верди, итальянский композитор.
- 1861 – Фритьйоф Нансен, норвежский полярный исследователь, лауреат Нобелевской премии мира 1922 года.
- 1889 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед.
- 1930 – Гарольд Пинтер, британский драматург, поэт, режиссер и актер, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года.
- 1982 – Святослав Паламарь, офицер Национальной гвардии Украины, Герой Украины.
В этот день умерли:
- 1835 – Устим Кармелюк, руководитель повстанческого движения на Подолье против национального и социального гнета в 1813–1835.
- 1963 – Эдит Пиаф, знаменитая французская певица и актриса, одна из известнейших эстрадных певиц мира.
- 1985 – Джордж Орсон Уэллс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер кино, театра, телевидения и радио.
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