Какой праздник отмечают 11 декабря в Украине и мире: интересные факты

В среду, 11 декабря, православные христиане вспоминают преподобного Даниила Столпника, известного своим духовным подвигом и стойкостью веры. Верующие молитвенно чтят память преподобного, вспоминая его подвиги и несокрушимую веру.

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Святой родился в Месопотамии в семье, которая долгое время ждала ребенка. Мать, Марфа, дала обет посвятить своего сына Богу. Мальчик получил имя Даниила после того, как игумен монастыря раскрыл богослужебную книгу и наткнулся на слова пророка Даниила.

В 12 лет Даниил тайно покинул родительский дом, чтобы посвятить себя монашеской жизни. Его наставником стал игумен монастыря, а впоследствии Даниил встретил святого Симеона Столпника, предсказавшего, что тот также будет служить на столбе.

В течение 33 лет преподобный Даниил жил на столбе во Фригийской пустыне, молясь и принимая людей, приходивших за духовной поддержкой и исцелением. Святой завершил свой земной путь в возрасте 80 лет, оставив после себя пример глубокой веры и самопожертвования.

День памяти евреев Крыма и крымчаков

Также 11 декабря в Украине отмечается День памяти евреев Крыма и крымчаков, погибших в годы Второй мировой войны. Эта дата является важным напоминанием об одной из самых трагических страниц истории украинского народа, в частности, крымскотатарского и еврейского.

Именно в этот день 1941 нацисты начали массовые расстрелы евреев и крымчаков на территории Крыма. Тысячи мирных жителей, среди которых были женщины, дети и пожилые люди, были безжалостно убиты. Эта трагедия стала одним из самых масштабных преступлений нацистов на территории Украины.

Крымчаки – это небольшой тюркский народ, исповедовавший иудаизм и проживавший на территории Крыма. У них был свой язык, культура и религиозные традиции. К сожалению, во время Холокоста крымчаки испытали такие же страдания, как и евреи.

Международный день гор

11 декабря ежегодно мир отмечает Международный день гор (International Mountain Day). Этот праздник, установленный ООН в 2003 году, направлен на привлечение внимания к важности горных экосистем, их роли в жизни людей и необходимости их сохранения.

Исторические даты 11 декабря

1618 год: В деревне Деулино, близ Троицко-Сергиева монастыря (теперь город Сергеев Посад Московской области) после попытки королевича Владислава захватить Москву, заключено перемирие между Московским царством и Речью Посполитой на 14,5 лет.

1769: В Великобритании запатентовали жалюзи. Это изобретение оказало большое влияние на комфорт и дизайн интерьеров.

1785 год: Император священной римской империи Иосиф II выдал патент о легализации масонских лож и их правах.

1789: Основан университет Северной Каролины, один из старейших университетов США.

1792 год: Французская революция: король Людовик XVI привлечен к суду за государственную измену Национальной Конвенции.

1852 год: В Париже открылся Цирк д'Ивер – старейшее из ныне действующих цирковых сооружений.

1888 год: Крах французской акционерной компании "Панама", созданной для сооружения Панамского канала, привел к разорению десятков тысяч мелких держателей акций.

1894 год: В Париже открыта первая в мире автовыставка, в которой участвовало девять фирм. Это явилось началом нового этапа в развитии автомобильной промышленности.

1936 год: Король Великобритании Эдвард VIII отрекся от престола, поскольку парламент и церковь не одобрили его намерения жениться на дважды разведенной американке Уоллис Уорфилд-Симпсон.

1937 год: Иосиф Сталин в Большом театре сказал фразу, ставшую крылатой: "Депутат - слуга народа".

1941: Третий Рейх и Италия объявили войну США.

1944 год: Отдел УПА атаковал советские госучреждения и казармы НКВД в Яремче Станиславщины.

1963: Фрэнк Синатра заплатил выкуп в $240 тысяч за своего сына.

1972 год: Юджин Сернан и Харрисон Шмитт (астронавты космического корабля "Аполлон-17") в последний раз в XX в. ступили на поверхность Луны.

Именинники 11 декабря

Церковные имена: Аифал, Акепсий, Даниил, Лука, Миракс, Никин.

Мирские имена: Даниил, Иоанн, Лука, Николай, Петр.

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