Какой праздник отмечают 11 июля в Украине: выдающиеся события этого дня

Культура и история Украины богаты значимыми событиями, датами и выдающимися личностями. Некоторые из них оставили неизгладимый след в развитии нашего государства.

Видео дня

11 июля в Украине отмечается День княгини Ольги, а также еще несколько праздников. О них и о значимых событиях этого дня читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники приходятся на 11 июля

После перехода на новый юлианский календарь, День святой равноапостольной княгини Ольги, первой правительницы в истории Киевской Руси, перенесли на 11 июля. До этого события оно отмечалось 24 числа.

Также на 11 июля приходится День шоколада и Всемирный день народонаселения. Его положила начало Организации Объединенных Наций в 1989 году в честь превышения численности населения планеты в 5 млрд человек.

Кроме того, День памяти жертв геноцида в Сребренице также выпадает на 11 июля. Это выдающаяся и памятная дата для всего Евросоюза, приуроченная к трагедии геноцида во время боснийской войны в июле 1995 года.

Значение Дня княгини Ольги

День Святой Ольги – это особый праздник не только для верующих, но и всех украинцев. После гибели мужа правительница способствовала тому, что Киевская Русь процветала в течение 15 лет. Ее мудрые и дальновидные решения укрепили государство, улучшило дипломатические отношения и повлекло за собой экономический рост.

Одним из величайших достижений княгини Ольги стало принятие и распространение христианства, ведь это и открыло путь к укреплению связей с европейским миром.

Достопримечательности 11 июля

2014 год

В результате ракетных обстрелов из России в районе Зеленополья погибли 36 украинских военных.

2001 год

Polaroid – компания, известная своими уникальными фотокамерами, позволяющими мгновенно печатать снимки, объявила о банкротстве.

1985 год

В журнале Playboy были опубликованы обнаженные фото Мадонны.

1944 год

Учрежден Украинский Главный Освободительный Совет – орган политического руководства украинским освободительным движением.

1943 год

Кульминация Волынской трагедии, а именно убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.

1576 год

Мартин Фробишер – английский мореплаватель и пират, увидел берега Гренландии.

Согласно с этим, 11 июля в Украине является днем, объединяющим как религиозные, так и светские события, каждое из которых имеет свое особое значение.

Ранее OBOZ.UA публиковал новый церковный календарь на июль.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.