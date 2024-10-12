Какой праздник отмечают 12 октября: чем запомнился этот день

12 октября 2024 года в мире отмечают разные события – от религиозных праздников до профессиональных и культурных дат. Этот день наполнен контрастами: от радости творчества до скорби за утраченными жизнями.

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В частности, церковь в этот день чествует трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, а также Иерусалимскую икону Божией Матери. Это день памяти погибших за христианскую веру и одной из самых почитаемых святынь. После перехода Православной церкви Украины на новый календарь, эти праздники отмечают 13 дней раньше, однако часть верующих продолжает придерживаться старого стиля, сообщает Католический обозреватель.

Пров, Тарах и Андроник жили в IV веке во время правления римского императора Диоклетиана. За отказ принести жертву языческим богам их подвергли жестоким пыткам, а затем казнили. Они остались верны своей вере до конца, став символами стойкости христиан.

В этот день также вспоминают Иерусалимскую икону Божией Матери, которая, по преданию, была написана апостолом Лукой. Икона прошла долгий путь, защищала города от врагов и была передана князю Владимиру после крещения Руси. Ее история связана с многочисленными чудесами и защитой верующих.

Несмотря на то, что оригинал иконы, по легенде, исчез во время войны 1812 года, ее списки до сих пор уважаются. Один из таких списков находится в Киеве, в храме, посвященном Иерусалимской иконе Божией Матери, где верующие могут обращаться к святыне с молитвами.

Йом Кипур

Йом Кипур, или День Искупления, является одним из важнейших праздников в иудаизме. Это день, когда верующие евреи постятся, молятся и просят прощения за свои грехи. Его празднуют в десятый день еврейского месяца тишрей, который обычно приходится на осень. В 2024 году Йом Кипур отмечается 12 октября.

В старину, во времена существования Иерусалимского Храма, первосвященник совершал особые обряды очищения в этот день. Сегодня основной упор делается на личной рефлексии и покаянии. Синагоги наполняются молитвенными обращениями, где верующие просят прощения за свои вины. Особое место в литургии занимает молитва "Кол Нидрей", которая считается символом праздника.

Современный Израиль отмечает Йом Кипур как государственный праздник. В этот день все останавливается: транспорт, магазины, даже частные автомобили. Люди проводят день в синагогах, молясь и размышляя о прошлом году.

Этот день приобрел особое значение для израильтян после Шестидневной войны 1967 года. Многие семьи потеряли своих близких, и Йом Кипур стал днем памяти и скорби.

Праздники 12 октября

День экономиста в Украине

Всемирный день музыки

Международный день астрономии

День любви к пряже,

День любви к книжному магазину,

День книги о Гарри Поттере

Всемирный день борьбы с артритом

Исторические события 12 октября

Этот день также отметился несколькими знаковыми событиями в истории:

2010 год: железнодорожная катастрофа в Никопольском районе стала крупнейшим ДТП в истории независимой Украины. В результате столкновения пассажирского автобуса и электровоза погибли 45 человек.

2002 год: театральный центр на Дубровке в Москве стал местом теракта, во время которого погибли 130 человек, причем 119 из них — в больницах, после того как были освобождены из плена.

1984 год: выход культового фильма "Терминатор" сменил киноиндустрию.

1971 год: Премьера рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда" на Бродвее.

1966 год: начало производства легендарного автомобиля "ЗАЗ-966".

1956 год: создание МАГАТЭ, организации, играющей важную роль в обеспечении мирного использования атомной энергии.

1947: массовая депортация украинцев из западных областей Украины.

1917: экипаж миноносца "Завидный" поднял украинский флаг, что стало символом борьбы за независимость.

1871: президент США Улисс Грант запретил Ку-клукс-клан.

1863 год: основан Международный Красный Крест.

Именинники 12 октября

12 октября именины празднуют Александр, Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Остап, Тарас.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об именинниках октября и публиковал список тех, кто празднует день ангела по новому и старому календарю.

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