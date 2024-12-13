Какой праздник отмечают 13 декабря: интересные факты

На день 13 декабря по календарю Православной церкви Украины приходятся праздники преподобного Аркадия Новоторгского, преподобного Мардария Печерского, Мучеников Евстратия, Евгения, Ореста и других, мученицы Лукии и преподобного Арсения. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай и Яков.

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Какие еще праздники и исторические события приходятся на эту дату, рассказывает OBOZ.UA. Также вспоминаем знаменитостей и исторические фигуры, которые празднуют сегодня свой день рождения.

Какой праздник 13 декабря

День лошади – эти красивые и сильные животные внесли огромный вклад в развитие цивилизации. Они были и транспортом, и рабочей силой, и давали немало вдохновения художникам во все времена. Сегодня мы чествуем роль лошадей в истории.

День скрипки – звук этого музыкального инструмента не спутать ни с чем. Скрипка звучит нежно и немного грустно. Все, начиная от западной и индийской классической музыки до блуграса и джаза, сегодня невозможно было представить без скрипки.

День потерянного и найденного – на протяжении всей истории люди постоянно теряли личные вещи и находили другие. Эмоции при этом колебались от отчаяния до искренней радости. День потерянного и найденного предназначен для того, чтобы побуждать нас вернуть что-то чужое, что мы нашли, и о чем, может быть, волнуются его владельцы. Кроме того, это также отличный случай попытаться найти какие-то личные вещи, которые мы потеряли, и положить конец разочарованию.

День какао – у коренных народов Южной Америки этот напиток считался священным. Современные нутрициологи называют его одним из самых полезных (при умеренном потреблении, конечно). Да и просто какао – это очень вкусно. Заварите сегодня чашку этого ароматного горячего напитка.

Исторические события 13 декабря

1577 — английская эскадра из 5 кораблей (164 члена экипажа) во главе с Фрэнсисом Дрейком отплыла из Плимута (Англия) для нападений на тихоокеанское побережье испанских владений в Новом Свете. В результате это плавание стало первым кругосветным путешествием британского мореплавателя, а Дрейк – первым капитаном, возглавлявшим такую экспедицию от ее начала до завершения.

1642 — голландский мореплаватель Абель Тасман стал первым европейцем, посетившим группу островов в южной части Тихого океана, известную сегодня как Новая Зеландия. Несколько недель до того Тасман открыл у побережья Австралии остров, названный им Землей ван Димена, а позже переименованный в честь мореплавателя в Тасманию.

1769 — началось первое концертное турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии.

1913 — торжественное открытие во Львове Национального музея, как собственности украинского сообщества, организатором музея стал митрополит Андрей Шептицкий.

1917 — Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику.

1917 — Украинская Центральная Рада официально образовала Воздушный флот.

1942 — футболист парижского "Россинга" Стефан Станис забил в матче Кубка Франции 16 голов в ворота команды "Обри" (мировой рекорд для профессионального футбола). Матч закончился со счётом 32:0.

1958 — американские ученые произвели запуск живого существа в космос с возвращением. Обезьяна Гордо на борту ракеты АМ-13 провела 15 минут в космосе, но вернувшись на Землю, капсула с обезьяной затонула в океане.

1974 — океанограф Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около 100 км.

1994 — в Массачусетском технологическом институте (США) состоялась первая организационная встреча консорциума World Wide Web (W3C), созданного как международная ассоциация для разработки и распространения унифицированных протоколов передачи данных в интернете. Первым директором консорциума был избран пионер веба англичанин Тим Бернерс-Ли.

2001 — В городе Эд-Даур был арестован иракский диктатор Саддам Хусейн.

2004 — Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча"

Именинники 13 декабря

1553 – Генрих IV, король Франции с 1589, автор Нантского эдикта.

1720 - Карло Гоцци, итальянский (венецианский) драматург и поэт.

1740 - Афанасий Шафонский, украинский врач, историк, общественный деятель, один из основателей эпидемиологии в Российской Империи.

1797 – Генрих Гейне, один из наиболее выдающихся немецких поэтов, публицистов и критиков XIX века.

1805 - Иоганн фон Ламонт, шотландско-германский астроном и геофизик.

1816 – Эрнст Вернер фон Сименс, немецкий электротехник, изобретатель, основатель компании "Сименс".

1846 - Ярошенко Николай Александрович, украинский маляр-жанрист и портретист, художник-передвижник.

1867 - Кристиан Биркеланд, норвежский ученый, первым объяснивший суть полярного сияния.

1877 - Николай Леонтович, украинский композитор, хоровой дирижер, фольклорист, педагог, общественный деятель, автор всемирно известной обработки "Щедрика" (Carol of the Bells).

1893 - Николай Хвылевой, украинский прозаик, поэт, публицист, один из основателей пореволюционной украинской прозы.

1901 - Николай Дужий, старейший сын семьи Дужих, подхорунжий УГА, секретарь Главного управления общества "Просвита", секретарь президиума УГВР.

1915 — Курд Юргенс, немецкий киноактер ("Шпион, который меня любил", "И Бог сотворил женщину", "Самый длинный день").

1923 - Антони Тапиес, каталонский живописец, скульптор, один из известнейших европейских художников и скульпторов второй половины XX века.

1925 - Михаил Ревуцкий, украинский журналист, писатель, лауреат литературно-художественной премии имени Григория Шабашкевича.

1926 - Ярослав Дашкевич, украинский историк.

1929 – Кристофер Пламмер, канадский театральный и теле-киноактер.

1957 - Стив Бушеми, американский актер кино и телевидения, режиссер.

1967 - Джейми Фокс, американский актер и певец, стендап-комик.

1975 - Том Делонг, американский музыкант, вокалист и гитарист панк-группы blink-182.

1981 - Эми Ли, американская певица, солистка и соосновательница рок-группы Evanescence.

1989 - Тейлор Свифт, американская певица.

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