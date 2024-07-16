Какой праздник отмечают 16 июля в Украине: чем день вошел в историю

Украина – страна с богатой историей и культурным наследием, отмечающая много памятных дат и праздников. Одним из них является 16 июля.

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Сегодня мы подробно рассмотрим, что именно отмечают в этот день. Чтобы узнать, почему он настолько важен, читайте дальше материал OBOZ.UA.

День принятия Декларации о суверенитете Украины

16 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Этот документ стал важным политическим актом, провозгласившим принципы суверенитета и независимости государства.

День бухгалтера

16 июля в Украине отмечается День бухгалтера и аудитора. Этот профессиональный праздник был основан в 2004 году, чтобы почтить труд тех, кто обеспечивает финансовую стабильность и прозрачность в бизнесе и государственных учреждениях.

Всемирный день змей

16 июля также отмечается Всемирный день змей. Этот международный праздник был введен для повышения осведомленности о змеях, их важности в экосистеме и необходимости сохранения многообразия популяции.

День памяти жертв Холокоста во Франции

Еще одним важным событием, отмечаемым 16 июля, является День памяти жертв Холокоста во Франции. Этот день посвящен памяти тех, кто погиб во время одного из величайших преступлений против человечества в истории.

Другие праздники 16 июля 2024 года

Гергетоба или День духовной любви в Грузии;

Девы дель Кармен в Испании, Колумбии и Мексике;

День инженера в Гондурасе;

День Би-Эйч-Пи Биллитон;

День Девы Итати в Аргентине;

День пожилых женщин в Кирибате;

Национальный день личного шеф-повара в США;

Национальный день полиции Венесуэлы.

Важные события 16 июля

1643 год – экспедиция голландского мореплавателя Маартина де Фриза открыла остров Сахалин.

1661 – стокгольмский банк Stockholms Banco выпустил первые европейские банкноты.

1909 год – основание компании Audi.

1917 год – принят II Универсал Украинского Центрального Совета, которым провозглашено взаимное признание УЦР и временного правительства России.

1945 год – США взорвали первую атомную бомбу.

1979 год – Саддам Хуссейн стал президентом Ирака.

1990 год – открыт спутник Сатурна – Пан, также известный как Сатурн XVIII.

1999 год – Джон Фицджеральд Кеннеди-младший погиб в авиакатастрофе вместе с женой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда по новому календарю празднуется день пророка Илии.

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