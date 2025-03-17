Какой праздник отмечают 17 марта в Украине и мире
17 марта христиане чтят память преподобного Алексия и святителя Патрикия, просветителя Ирландии. Именины сегодня празднуют Викторы, Макары, Александры, Павлы и Гавриилы.
В мире отмечают День святого Патрика, День общины в Интернете и День национального единства, Конституции, гимна и флага в Италии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 17 марта
День памяти преподобного Алексия
Этот день посвящен святому Алексию, который считается примером смирения, преданности и духовной чистоты. По преданию, он родился в знатной римской семье, но отрекся от богатства и мирских благ, посвятив свою жизнь служению Богу. Алексей стал странствующим подвижником, жил в нищете и молитве, и только после его смерти родные узнали о его подлинном происхождении.
День памяти святителя Патрикия, епископа Британского
Святитель Патрикий был миссионером и просветителем, проповедовавшим христианство среди кельтских народов. Его деятельность в значительной степени способствовала распространению веры в Великобритании. За свою ревность и верность христианскому учению он получил большое уважение среди верующих.
Международные праздники
День святого Патрика
Один из самых известных праздников в мире, который отмечают 17 марта – это День святого Патрика. Это национальный праздник Ирландии, широко отмечаемый по всему миру. Святой Патрик – покровитель Ирландии, сыгравший ключевую роль в обращении ирландцев в христианство. По легенде, он использовал трилистник для объяснения догмата Святой Троицы.
День святого Патрика отмечают яркими парадами, зелеными костюмами и символикой трилистника. В Ирландии этот день является официальным государственным праздником, но его также отмечают в США, Великобритании, Канаде, Австралии и многих других странах. В этот день традиционно устраивают фестивали, концерты, а реки и фонтаны во многих городах окрашивают в зеленый цвет.
День сообщества в Интернете
17 марта также отмечают неформальный праздник, посвященный интернет-сообществам. Это день, когда пользователи социальных сетей, форумов и различных онлайн-платформ благодарят своих друзей и единомышленников, делятся полезной информацией и обсуждают значение цифрового взаимодействия в современном мире.
Также в мире 17 марта отмечают:
- День эвакуации (Графство Саффолк, штат Массачусетс, США);
- День жаворонков в Латвии;
- День национального единства, Конституции, гимна и флага в Италии;
- День национального бокса Муай Тай в Таиланде;
- Национальный день ирландской еды в США;
- Национальный день защиты детей в Бангладеш.
Исторические события 17 марта
- 1521 – Фернан Магеллан открыл Филиппины.
- 1830 – в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена.
- 1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.
- 1861 – объединение Италии. В этот день провозглашено Итальянское Королевство с Виктором Эммануилом II как первым итальянским королем (Рим и Венеция тогда еще не входили в состав нового государства).
- 1861 – во всех церквах Российской империи начали зачитывать крестьянам Манифест "О дарении крепостным людям прав сословия свободных сельских обывателей и об устройстве их быта" (об отмене крепостного права).
- 1917 – в Киеве создали Украинский Центральный Совет.
- 1937 – в СССР был принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения.
- 1943 – Трагедия села Ремель – одно из самых больших военных преступлений на территории Украины.
- 1950 – в США объявлено об открытии 98-го химического элемента – калифорния.
- 1960 – в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.
- 1972 – в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.
- 1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
- 1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об Автономной Республике Крым", подтверждающий отсутствие должности "президента Крыма".
- 1999 – началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута.
- 2021 – президент США Джо Байден в интервью заявил, что считает Путина убийцей.
- 2023 – Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.
Кто родился 17 марта
- 1834 – Готтлиб Даймлер, немецкий инженер, конструктор и промышленник, создатель первого мотоцикла и одного из первых автомобилей.
- 1857 – Алексей Бах, украинский биохимик, разработавший учение о ферментах, народоволец.
- 1874 – Августин Волошин, украинский общественный деятель, священник, президент Карпатской Украины (1938–1939).
- 1876 – Вадим Щербаковский, украинский археолог, этнограф.
- 1881 – Вальтер Гесс, швейцарский физиолог, исследователь мозга, Нобелевский лауреат (1949).
- 1926 – Зигфрид Ленц, немецкий писатель
- 1948 – Уильям Гибсон, канадский писатель
- 1951 – Курт Рассел, американский актер кино, продюсер и сценарист.
В этот день умерли:
- 180 – Марк Аврелий, римский император с 161 года, философ-стоик.
- 461 – Святой Патрик, святой патрон и просветитель Ирландии, выдающийся миссионер и чудотворец, обративший ирландцев в христианскую веру
- 1664 – Иван Выговский, гетман Украины, расстрелян поляками.
- 1680 – Франсуа де Ларошфуко, герцог, французский писатель-моралист
- 1926 – Юрий Дараган, украинский поэт, представитель "Пражской школы".
- 1976 – Иван Борковский, украинский археолог.
- 1976 – Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино.
- 1977 – Василий Земляк, украинский писатель и киносценарист чешского происхождения, лауреат Шевченковской премии.
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