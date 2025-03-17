Какой праздник отмечают 17 марта в Украине и мире

17 марта христиане чтят память преподобного Алексия и святителя Патрикия, просветителя Ирландии. Именины сегодня празднуют Викторы, Макары, Александры, Павлы и Гавриилы.

Видео дня

В мире отмечают День святого Патрика, День общины в Интернете и День национального единства, Конституции, гимна и флага в Италии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 марта

День памяти преподобного Алексия

Этот день посвящен святому Алексию, который считается примером смирения, преданности и духовной чистоты. По преданию, он родился в знатной римской семье, но отрекся от богатства и мирских благ, посвятив свою жизнь служению Богу. Алексей стал странствующим подвижником, жил в нищете и молитве, и только после его смерти родные узнали о его подлинном происхождении.

День памяти святителя Патрикия, епископа Британского

Святитель Патрикий был миссионером и просветителем, проповедовавшим христианство среди кельтских народов. Его деятельность в значительной степени способствовала распространению веры в Великобритании. За свою ревность и верность христианскому учению он получил большое уважение среди верующих.

Международные праздники

День святого Патрика

Один из самых известных праздников в мире, который отмечают 17 марта – это День святого Патрика. Это национальный праздник Ирландии, широко отмечаемый по всему миру. Святой Патрик – покровитель Ирландии, сыгравший ключевую роль в обращении ирландцев в христианство. По легенде, он использовал трилистник для объяснения догмата Святой Троицы.

День святого Патрика отмечают яркими парадами, зелеными костюмами и символикой трилистника. В Ирландии этот день является официальным государственным праздником, но его также отмечают в США, Великобритании, Канаде, Австралии и многих других странах. В этот день традиционно устраивают фестивали, концерты, а реки и фонтаны во многих городах окрашивают в зеленый цвет.

День сообщества в Интернете

17 марта также отмечают неформальный праздник, посвященный интернет-сообществам. Это день, когда пользователи социальных сетей, форумов и различных онлайн-платформ благодарят своих друзей и единомышленников, делятся полезной информацией и обсуждают значение цифрового взаимодействия в современном мире.

Также в мире 17 марта отмечают:

День эвакуации (Графство Саффолк, штат Массачусетс, США);

День жаворонков в Латвии;

День национального единства, Конституции, гимна и флага в Италии;

День национального бокса Муай Тай в Таиланде;

Национальный день ирландской еды в США;

Национальный день защиты детей в Бангладеш.

Исторические события 17 марта

1521 – Фернан Магеллан открыл Филиппины.

1830 – в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена.

1845 – англичанин Стивен Перри запатентовал эластичный бинт.

1861 – объединение Италии. В этот день провозглашено Итальянское Королевство с Виктором Эммануилом II как первым итальянским королем (Рим и Венеция тогда еще не входили в состав нового государства).

1861 – во всех церквах Российской империи начали зачитывать крестьянам Манифест "О дарении крепостным людям прав сословия свободных сельских обывателей и об устройстве их быта" (об отмене крепостного права).

1917 – в Киеве создали Украинский Центральный Совет.

1937 – в СССР был принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения.

1943 – Трагедия села Ремель – одно из самых больших военных преступлений на территории Украины.

1950 – в США объявлено об открытии 98-го химического элемента – калифорния.

1960 – в Японии впервые в мире поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1972 – в Киеве создали Институт книги и книгопечатания.

1980 – английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.

1995 – Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "Об Автономной Республике Крым", подтверждающий отсутствие должности "президента Крыма".

1999 – началось производство автомобиля ЗАЗ-1103 Славута.

2021 – президент США Джо Байден в интервью заявил, что считает Путина убийцей.

2023 – Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Кто родился 17 марта

1834 – Готтлиб Даймлер, немецкий инженер, конструктор и промышленник, создатель первого мотоцикла и одного из первых автомобилей.

1857 – Алексей Бах, украинский биохимик, разработавший учение о ферментах, народоволец.

1874 – Августин Волошин, украинский общественный деятель, священник, президент Карпатской Украины (1938–1939).

1876 – Вадим Щербаковский, украинский археолог, этнограф.

1881 – Вальтер Гесс, швейцарский физиолог, исследователь мозга, Нобелевский лауреат (1949).

1926 – Зигфрид Ленц, немецкий писатель

1948 – Уильям Гибсон, канадский писатель

1951 – Курт Рассел, американский актер кино, продюсер и сценарист.

В этот день умерли:

180 – Марк Аврелий, римский император с 161 года, философ-стоик.

461 – Святой Патрик, святой патрон и просветитель Ирландии, выдающийся миссионер и чудотворец, обративший ирландцев в христианскую веру

1664 – Иван Выговский, гетман Украины, расстрелян поляками.

1680 – Франсуа де Ларошфуко, герцог, французский писатель-моралист

1926 – Юрий Дараган, украинский поэт, представитель "Пражской школы".

1976 – Иван Борковский, украинский археолог.

1976 – Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино.

1977 – Василий Земляк, украинский писатель и киносценарист чешского происхождения, лауреат Шевченковской премии.

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