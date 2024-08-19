Какой праздник отмечают 19 августа: все об этом дне

19 августа православные верующие чтят память мученика Андрея Стратилата. В мире отмечают Международный день гуманитарной помощи, а профессиональный праздник в Украине празднуют пчеловоды.

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Именинниками этого дня являются те, чье имя Андрей, Михаил, Архип, Макар, Юлиан и Кристина. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 августа

Профессиональный праздник пчеловодов в Украине начали отмечать с 1997 года. На официальном уровне день пчеловода был установлен Указом Президента № 815/97 и празднуется ежегодно 19 августа. Специалисты подсчитали, что каждая седьмая тонна мирового меда – украинская.

Всемирный день гуманитарной помощи основан по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения и других международных организаций. Целью является привлечение внимания к роли гуманитарных работников, необходимости объединяться ради помощи тем, кто оказался в тяжелых ситуациях. Также чествуют память тех, кто погиб или получил травмы во время гуманитарных операций.

Также 19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Именно 19 августа 1839 года французское правительство приобрело патент на дагеротипы, первые прототипы фотографии. А 19 августа 2010 в рамках этого праздника была создана первая глобальная онлайн-галерея.

В США в этот день отмечают День авиации, а в Афганистане – День независимости, а зоозащитники открыли 19 августа день орангутанов.

Исторические события 19 августа

1839 – Франция провозгласила дареготипию "подарком миру", благодаря чему фотография смогла стать общедоступной технологией.

1914 – создан руководящий орган Украинских Сечевых Стрельцов – Украинская боевая управа.

1943 – Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании В. Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве по созданию атомной бомбы.

1960 – совершен первый орбитальный полет живых существ с возвращением на Землю.

1982 – запуск космического корабля, в составе экипажа которого был украинец Леонид Попов.

1989 – приход святых Петра и Павла во Львове первым вышел из подчинения РПЦ и объявил себя частью УАПЦ.

Родившийся 19 августа

1871 – Орвелл Райт, один из братьев Райтов, соизобретатель аэроплана.

1883 – Габриэль (Коко) Шанель, французская модельерша.

1902 – Олесь Донченко, украинский писатель.

1924 – Виллард Бойл, американский физик канадского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физике.

1930 – Фрэнк Маккурт, американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии.

1996 – Виталий Скакун, украинский военный. Герой Украины.

В этот день умерли:

14 – Октавиан Август, римский правитель.

1662 – Блез Паскаль, французский математик, физик, литератор и философ.

1913 – Михаил Комаров-Уманец, украинский библиограф и фольклорист.

2020 – Борис Патон, украинский учёный, президент АН Украины, Герой Украины.

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