Какой праздник отмечают 19 июля в Украине: интересные факты об этом дне

19 июля православные верующие чтят память преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого и святого пророка Дии. В Украине также отмечают день тренера – дата избрана в честь 19 июля 1996, когда Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх как независимое государство.

Видео дня

А в народе издавна говорили: если в этот день уже начинают желтеть листья – осень будет дождливая, а зима - ранняя. OBOZ.UA рассказывает, чем день 19 июля вошел в историю и какие праздники отмечают в мире.

Какие праздники отмечают 19 июля

19 июля – прекрасная возможность поздравить тех, кто запечатлевает моменты жизни на фотографиях, ведь в этот день отмечают Всемирный день фотографа (World Photography Day).

В Украине также отмечают день тренера. Впервые идея появилась в 1999 г. у представителей Федерации спортивной и художественной гимнастики Украины. А до 2021 года день тренера отмечали 30 октября.

В Швеции празднуют День водопадов или Фестиваль Fallens dagar в Тролльхеттане, проводимый ежегодно в третью пятницу июля, начиная с 1959 года.

А в немецком в Штайнфурте проводят фестиваль роз.

В США 19 июля – день коктейля "дайкири".

Выдающиеся исторические события 19 июля

19 июля 1822 г. французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию (отсюда и Международный день фотографа).

19 июля 1870 г. началась франко-прусская война.

Новая эра общественного транспорта началась 124 года в Париже – именно 19 июля 1900 там открыли первые станции метро.

В 1926 году украинский город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск.

19 июля 1949 – День Независимости Лаоса, который отмечается в честь обретения автономии и независимости от Франции.

В 1980 г. в Москве открылись XXII Олимпийские игры.

Родившийся 19 июля

В 1814 году родился Сэмюэл Кольт, американский промышленник и изобретатель.

В 1834 году родился Эдгар Дега, французский живописец, импрессионист.

Вахтанг Кикабидзе, грузинский актер, эстрадный певец, композитор, родился 19 июля 1938 года.

19 июля 1947 года родился Брайан Гарольд Мэй – английский музыкант, певец, автор песен, астрофизик и фотограф.

19 июля 1971 родился Виталий Кличко, украинский боксер и политик.

В 1976 году родился британский актер Бенедикт Камбербетч.

Умершие:

В 1945 году в советской тюрьме погиб Августин Волошин, президент Карпатской Украины.

В 2010 году помог Дэвид Уоррен, австралийский ученый, изобретатель бортового самописца.

19 июля 1984 года умерла актриса театра и кино Фаина Раневская.

19 июля 2022 года умерла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.