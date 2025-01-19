Какой праздник отмечают 19 января: главные события дня
19 января православные верующие чтят память преподобного Макария Египетского. Именины празднуют Антоны, Арсении, Ефимы, Макары, Марки, Николая, Петры, Саввы, Теодоры, Федоры.
В мире отмечают Всемирный день снега, День добрых воспоминаний, День варки зелья, Всемирный день религии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 19 января
19 января по новому стилю – день преподобного Макария Египетского. Это одна из самых уважаемых фигур в истории христианского монашества. Родился Макарий около 300 в Египте. Сначала он жил обычной жизнью, но позже, почувствовав призыв Бога, оставил все и ушел в пустыню, чтобы полностью посвятить себя духовной жизни. Макарий был одним из первых отшельников, основавших монастыри в Египте. Его учение и пример стали основой для развития христианского монашества. Макарий Великий оставил богатое духовное наследие – его произведения содержат глубокие размышления о жизни, вере и покаянии.
Всемирный день снега – это ежегодный праздник, посвященный зимним видам спорта и активному отдыху на открытом воздухе. Отмечается он в третье воскресенье января. Инициатором создания стала Международная федерация лыжного спорта (FIS). Главная цель – популяризация зимних видов спорта среди молодежи и вовлечение людей в активный образ жизни.
19 января отмечают и День добрых воспоминаний – прекрасная возможность остановиться в суетливом ритме жизни и вспомнить приятные моменты. День побуждает обогатить свою жизнь положительными эмоциями и укрепить связи с близкими людьми.
Всемирный день религии – это особая дата, отмечаемая ежегодно в третье воскресенье января по инициативе ООН. Этот день призван объединить людей разных вероисповеданий, подчеркнуть общие ценности и содействовать взаимопониманию разных культур.
В странах мира 19 января отмечают:
- День консервной банки (британский торговец Питер Дуранд запатентовал консервную банку в 1810 г.);
- День рождения Эдгара Аллана По;
- Национальный день попкорна в США;
- Фестиваль Синулог в Филиппинах.
Исторические события 19 января
- 1825 – Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.
- 1903 – объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс" – самого престижного и популярного спортивного велосоревнования наших дней.
- 1906 – увидел свет первый номер первого украинского сатирического журнала "Шершень".
- 1915 – француз Георг Клод получил патент на неоновую трубку, которую использовали для наружной рекламы.
- 1938 – американская фирма "General Motors" первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей
- 1946 – создан Международный военный трибунал для Дальнего Востока.
- 1955 – Президент США Дуайт Эйзенхауэр разрешил впервые показать по телевидению снятую пресс-конференцию.
- 1963 – состоялось первое выступление группы The Beatles на телевидении
- 1966 – Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии.
- 1978 – в Германии выпущен последний автомобиль "Фольксваген Жук" (продолжал выпускаться в Мексике до 2003).
- 2009 – в центре Москвы убит адвокат и правозащитник Станислав Маркелов, известный по многим громким делам. Была также ранена его спутница – журналистка Анастасия Бабурова, умершая в тот же день в больнице.
- 2014 – в Киеве на улице Грушевского началось противостояние диктаторскому режиму Януковича.
- 2017 – в Украине официально появилось Общественное вещание: зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Кто родился 19 января
- 1736 – Джеймс Ватт, шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель.
- 1807 – Роберт Эдвард Ли, американский военный деятель, главнокомандующий Конфедеративной армией.
- 1809 – Эдгар Аллан По, американский поэт, прозаик, критик, создатель жанра "новеллы ужаса".
- 1839 – Поль Сезанн, французский художник-импрессионист.
- 1898 – Густав Майринк, австрийский писатель-экспрессионист, драматург, переводчик, банкир. Наиболее известен по роману "Голем".
- 1912 – Ярослав Стецько, украинский политический и военный деятель, активный деятель ОУН.
- 1921 – Патриция Гайсмит, американская писательница.
- 1945 – Род Эванс, английский рок-певец, соучредитель группы Deep Purple.
- 1946 – Джулиан Барнс, английский писатель.
- 1947 – Лешек Бальцерович, польский экономист и политик, организатор и вдохновитель польских экономических реформ.
- 1980 – Дженсон Баттон, английский автогонщик, пилот Формулы-1.
В этот день умерли:
- 1833 – Фердинан Герольд (Луи-Жозеф-Фердинан Герольд), французский композитор.
- 1871 – Анри Реньо, французский художник.
- 1938 – Чернявский Николай Федорович, украинский поэт, прозаик, педагог, жертва сталинского террора.
- 1939 – Михаил Драй-Хмара, украинский поэт, литературовед, жертва сталинского террора.
- 1962 – Иван Ежакевич, украинский живописец, писатель, график.
- 2000 – Геди Ламар, австрийско-американская актриса и изобретательница.
- 2019 – Емельян Коваль, украинский общественный деятель, член руководства Организации Украинских Националистов, политзаключенный Аушвицу.
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