Какой праздник отмечают 2 сентября: важные события этого дня

Каждый год 2 сентября Украина чествует своих нотариусов, а мир отмечает завершение Второй мировой войны. Именины по церковному календарю в этот день отмечают Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, Владимир, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Филипп, Стефан.

Видео дня

Какие другие праздники выпадают на 2 сентября, рассказывает OBOZ.UA. А также о знаменательных исторических событиях и об исторических фигурах и знаменитостях, рожденных в этот день.

Праздники 2 сентября

День памяти преподобных Антония и Феодосия Печерских – Православная церковь Украины в этот день чтит память основателей Киево-Печерской Лавры и основателей традиций монашества в православии.

День окончания Второй мировой войны – именно в этот день Акт о капитуляции подписала Япония. Церемония подписания документа состоялась 2 сентября на борту линкора ВМС США "Миссури". В самой страшной войне в истории человечества была поставлена точка.

День нотариата Украины – каждый год во второй день сентября свой профессиональный праздник отмечают украинские нотариусы. Праздник чествует вклад нотариусов в развитие правового государства.

Всемирный день кокоса – для нас этот тропический плод кажется настоящей экзотикой. А для жителей Азиатско-Тихоокеанского региона он является одним из самых важных продуктов. Кокос считают чрезвычайно полезным плодом, способным обогатить любой рацион, и в этот день организуют разные мероприятия, направленные на его популяризацию.

День корректировки календаря – после принятия Британского закона о календаре в 1751 году, уже в 1752 году Британия перешла на григорианский календарь. Но чтобы сделать это, империи пришлось буквально пропустить 11 дней. Поэтому в том году жителям Британии и американских колоний довелось пережить уникальный опыт – они легли спать 2 сентября, а проснулись уже 14. Это изменение также привело к тому, что Новый год начали праздновать 1 января.

Исторические события 2 сентября

490 до н. э. — греческий воин Фитипид прибежал в Афины, чтобы известить о победе над армией персидского царя Дария I у Марафона. В его честь на восстановленной Олимпиаде в Афинах (1896 г.) состоялся забег между Марафоном и греческой столицей. С этого времени длинный забег, названный марафоном, стал обязательной частью олимпийской программы.

31 до н. е. — битва при Акции. Марк Випсаний Агриппа, военачальник римского консула Октавиана, разбил флот египетской царицы Клеопатры.

1192 — английский король Ричард I Львиное Сердце заключил в Яффе мирное соглашение с султаном Саладином, третий крестовый поход был завершен.

1666 — вспыхнул Большой лондонский пожар и за три дня уничтожил 10 000 зданий, включая собор Старого Павла.

1789 — основано министерство финансов США.

1794 — по инициативе французского эмигранта, герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря началось строительство Одессы.

1831 — вышла первая часть "Вечеров на хуторе возле Диканьки" украинского писателя Николая Гоголя.

1834 — Сэмюэл Кольт запатентовал свой револьвер.

1870 — после поражения в битве у Седана, французская армия капитулировала и сдалась в плен прусским войскам. Французский император Наполеон III отрекся от престола, Франция вновь стала республикой.

1889 — в Мариуполе начал работать морской порт

1898 — британские войска генерала Горация Китченера в битве у Омдурмана одержали победу над 50-тысячной мусульманской армией (одним из британских подразделений командовал лейтенант Уинстон Черчилль). Восстание под руководством Мухаммеда Ахмеда (Магди) было подавлено.

1935 — Джордж Гершвин завершил работу над оперой "Порги и Бесс".

1944 — Финляндия разорвала дипломатические отношения с Третьим Рейхом и потребовала до 15 сентября вывести со своей территории все немецкие войска.

1945 — в гавани Токио на борту линкора "Миссури" был подписан Акт Капитуляции Японской империи во Второй мировой войне. Свои подписи под ним поставили представители США, Республики Китай, Великобритании, СССР, Австралии, Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии.

1945 — Демократическая Республика Вьетнам провозгласила независимость.

1958 — впервые вышло в эфир телевидение Китайской Народной Республики.

1978 — участник группы "Битлз" Джордж Гаррисон женился на Оливии Тринидад Ариас

1987 — начался суд над немецким пилотом Матиасом Рустом, который в мае этого же года перелетел советско-финскую границу и посадил свой самолет на Красной площади в Москве. За нарушение границы Руста приговорили к 4 годам заключения, но он был освобожден 3 августа 1988 года.

1990 — в Тирасполе провозгласили непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику.

1991 — США признали восстановление независимости Латвии, Литвы и Эстонии.

1996 — в Украине вместо карбованца ввели новую валюту – гривну.

2015 — Кабинет Министров Украины принял решение о создании Национальной полиции Украины

2021 — с участием Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне был открыт "Украинский дом".

Знаменитости, родившиеся 2 сентября

1811 — Иван Вагилевич, украинский поэт, фольклорист, этнограф, филолог, общественный деятель, член "Русской троицы"

1835 — Петр Ефименко, украинский этнограф и историк, вернул из небытия последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

1869 — Хайрем Перси Максим, американский изобретатель, создатель глушителя для оружия.

1838 — Лилиуокалани, последняя королева Гавайев (1891-1893)

1854 — Пьер Вьель, французский инженер, изобретший в 1884 году бездымный пироксилиновый прах.

1908 — Валентин Глушко, украинский конструктор ракетно-космического комплекса многоразового использования "Энергия" - "Буран".

1940 — Богдан Сорока, украинский художник-график, сын Екатерины Зарицкой и Михаила Сороки.

1959 — Ги Лалиберте, канадский бизнесмен, основатель Cirque du Soleil.

1962 — Кир Стармер, британский политик, действующий премьер-министр Великобритании.

1964 — Киану Ривз, американский киноактер.

1965 — Леннокс Льюис, канадский и британский боксер-профессионал в сверхтяжелой весовой категории.

1966 — Сальма Хайек, американская актриса мексиканского происхождения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какой день православные и католики будут отмечать Пасху в 2025 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.