Какой праздник отмечают 20 августа: все об этом дне

Каждый день календаря содержит воспоминания о важных исторических событиях и праздниках. Они объединяют людей как в Украине, так и в разных уголках мира.

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20 августа – это одна из именно таких дат. О ее значении и значимости рассказывает OBOZ.UA.

Этот день является особенным по нескольким причинам. С одной стороны, он дарит повод для веселья и отдыха, отмечая такие неординарные праздники как Всемирный день картофеля фри и Всемирный день лени. С другой стороны, 20 августа стало важной датой для многих стран, поскольку в разные годы именно в этот день произошли события, изменившие историю.

Всемирный день картофеля фри

Этот праздник для многих является приятной возможностью насладиться одним из самых любимых фаст-фудов. Картофель фри, уже давно ставший символом быстрого питания, имеет интересную историю, уходящую корнями в Бельгию. Это блюдо, которое объединяет людей своей простотой и отличным вкусом, становясь частью не только кулинарных традиций, но и культуры питания.

Всемирный день лени

Этот праздник напоминает нам о важности отдыха и расслабления. В современном мире, где каждый всегда куда-то спешит и стремится успеть больше, иногда просто необходимо позволить себе немного полениться. Иногда стоит остановиться на мгновение, отложить дела и насладиться моментом безмятежности. Лень, в своем лучшем проявлении, может быть полезной, позволяя нам восстановить силы и увидеть новые возможности.

Другие праздники 20 августа 2024 года

День Святого Иштвана (короля Венгрии);

Индийский день возобновляемых источников энергии;

Всемирный день картофеля фри;

Всемирный день лени;

Всемирный день москитов;

День Sanofi SA;

День восстановления независимости в Эстонии;

День героя независимости Бернардо О'Хиггинса в Чили;

День основания, День конституции или День нового хлеба в Венгрии;

День любви на Тайване;

День пожарных в Венесуэле;

День революции короля и народа в Марокко;

День шоколадного пеканового пирога и Национальный день любителей бекона в США;

Национальный праздник Княжества Себорга;

Национальный день радио в США;

Знаменитые события 20 августа

В 1996 году тогдашний президент США Билл Клинтон принял решение, ставшее важным шагом в развитии экономики страны – была установлена минимальная заработная плата на уровне 5,15 доллара в час. Этот шаг имел далеко идущие последствия, ведь впоследствии минимальная зарплата продолжила расти, достигнув к 2018 году 15 долларов. Это решение не только повлияло на уровень жизни миллионов американцев, но и послужило примером для других стран, стремившихся повысить социальные стандарты.

В 1991 году 20 августа стало знаковым для Эстонии, провозгласившей свою независимость. Это событие стало началом новой эры для страны, сумевшей сохранить свою идентичность и стать полноправным членом европейского сообщества.

В 1980 году Министерство связи УССР распорядилось о глушении иностранных радиостанций, таких как Голос Америки, Би-Би-Си и Немецкая волна. Это решение имело целью ограничить доступ населения к альтернативной информации в период политической нестабильности.

1968 отличился вторжением советских войск и стран Варшавского пакта в Чехословакию для подавления Пражской весны – попытки чехословацких реформаторов создать "социализм с человеческим лицом".

В 1964 году была создана Международная организация по спутникам связи ИНТЕЛСАТ, которая сыграла ключевую роль в развитии глобальной коммуникации и связи между странами.

В 1939 году началось наступление советско-монгольских войск на Халхин-Голе под командованием Георгия Жукова.

В 1925 году был основан Каневский музей-заповедник "Могила Т. Г. Шевченко". Сегодня музей является частью Шевченковского национального заповедника в Каневе, который является важным культурным центром, посвященным выдающемуся украинскому поэту.

В 1896 году в Киеве состоялось освящение кафедрального собора святого Владимира. В тот же день в США был запатентован телефон с наборным диском, что стало важным шагом в развитии современных коммуникационных технологий.

20 августа 1868 года в США было официально провозглашено окончание Гражданской войны между Севером и Югом. Это событие стало важным моментом в становлении современных Соединенных Штатов, прошедших через значительные социальные и экономические изменения.

В 1741 году состоялось открытие Аляски первым русским мореплавателем, капитаном-командором Витусом Берингом. Это открытие явилось началом новой эпохи в исследовании и колонизации Северной Америки.

В 1627 году вышел первый словарь украинского языка под названием "Лексикон' славенноросский и имя т'лкование", созданный Памвой Бериндой.

В 1619 голландский корабль доставил в Америку первых 20 африканцев, которые были проданы в рабство жителям колонии Джеймстаун. Это событие стало началом трагической страницы в истории человечества, приведшей к многовековой борьбе за права и свободы.

Родились 20 августа

20 августа 1833 года родился Бенджамин Гаррисон, ставший одним из президентов США. Его правление оставило большое влияние на историю страны, особенно в сфере международной политики и экономики.

Умерли 20 августа

В этот день в 1823 году умер Фридрих Арнольд Брокгауз, немецкий издатель и основатель издательской фирмы "Брокгауз". Его вклад в издательское дело оставил неизгладимый след в развитии европейской и мировой культуры.

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