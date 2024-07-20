Какой праздник отмечают 20 июля: все об этом дне
В мире есть множество дат, объединяющих в себе разнообразные праздники и значимые события. Некоторые из них имеют особое значение не только для украинцев, но и для большого количества других народностей.
20 июля является ярким примером того, как разнообразные события и люди могут делать дату столь значимой. О том, что отмечается в этот день, рассказывает OBOZ.UA.
День Святого Пророка Ильи
20 июля православная церковь отмечает День Святого Пророка Ильи – одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков. Он известен своими чудесами, которые демонстрировали силу Божью, и тем, что посвятил всю свою жизнь служению Господу.
В украинской народной традиции этот день также связан с началом сборки урожая и многими приметами, связанными с погодой. К примеру, грозовые ночи в ночь перед праздником называли рябиными. В это время нельзя было находиться рядом с животными, ведь считалось, что у них от пророка скрываются нечистые силы. А дождь в День Илии считался благодатным.
Также в этот день выпекали праздничный хлеб из первого урожая, ставили свечи перед образами, охотились на волков и венчались.
Международный день шахмат
Шахматы – это игра, объединяющая людей разных культур и наций. Международный день шахмат отмечается 20 июля по инициативе ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Целью этого праздника является популяризация игры, которая является не только развлечением, но и инструментом развития стратегического мышления и логики.
День автомобиля пикап
20 июля автолюбители отмечают День автомобиля пикап. Это транспортное средство стало символом практичности и надежности.
Международный день торта
Международный день торта отмечается 20 июля. Этот праздник объединяет любителей сладкого, которые создают и смакуют разнообразные торты, отдавая дань искусству кулинарии. Оно призвано привлечь человечество к мирному и дружественному сосуществованию и распространению этой идеи через культуру.
Национальный день Луны в США
20 июля 1969 года "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну. Это событие изменило ход истории и символизировало значительный прорыв в космических исследованиях. В США этот день отмечается как Национальный день Луны, чествуя достижения астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которые первыми ступили на поверхность нашего спутника.
Другие праздники 20 июля 2024 года
- Национальный день леденцов на палочке;
- Национальный день печенья с предвидениями США;
- Праздник Перуна;
- Всемирный день прыжка;
- День независимости Республики Колумбия.
Достопримечательности
- 20 июля 2015 года Куба и США после 50 лет полностью восстановили дипломатические отношения.
- 20 июля 1969 года "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.
- 20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера, которое организовали офицеры Вермахта с целью покончить с нацистским режимом.
- 20 июля 1917 г. была зарегистрирована торговая марка "БМВ".
- 20 июля 1797 впервые исполнили польский гимн "Jeszcze Polska nie zginela", который стал символом национальной идентичности поляков.
- 20 июля 1534 г. в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство.
Дни рождения
20 июля родились выдающиеся личности, оставившие свой след в истории:
- Эдмунд Хиллари – первый покоритель Эвереста.
- Владимир Караваев – киевский хирург, один из основателей современной офтальмологии.
- Хокон – кронпринц Норвегии.
- Карлос Сантана – известный музыкант.
- Крис Корнелл – вокалист группы Soundgarden.
- Жизель Бюндхен – известная модель.
- Натали Вуд – известная американская актриса украинского происхождения.
Известные смерти
20 июля скончались известные личности:
- Павел Шеремет – журналист.
- Честер Беннингтон – вокалист группы Linkin Park.
- Брюс Ли – легендарный актер и мастер боевых искусств.
- Сергей Параджанов – известный режиссер.
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