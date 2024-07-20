Какой праздник отмечают 20 июля: все об этом дне

В мире есть множество дат, объединяющих в себе разнообразные праздники и значимые события. Некоторые из них имеют особое значение не только для украинцев, но и для большого количества других народностей.

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20 июля является ярким примером того, как разнообразные события и люди могут делать дату столь значимой. О том, что отмечается в этот день, рассказывает OBOZ.UA.

День Святого Пророка Ильи

20 июля православная церковь отмечает День Святого Пророка Ильи – одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков. Он известен своими чудесами, которые демонстрировали силу Божью, и тем, что посвятил всю свою жизнь служению Господу.

В украинской народной традиции этот день также связан с началом сборки урожая и многими приметами, связанными с погодой. К примеру, грозовые ночи в ночь перед праздником называли рябиными. В это время нельзя было находиться рядом с животными, ведь считалось, что у них от пророка скрываются нечистые силы. А дождь в День Илии считался благодатным.

Также в этот день выпекали праздничный хлеб из первого урожая, ставили свечи перед образами, охотились на волков и венчались.

Международный день шахмат

Шахматы – это игра, объединяющая людей разных культур и наций. Международный день шахмат отмечается 20 июля по инициативе ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Целью этого праздника является популяризация игры, которая является не только развлечением, но и инструментом развития стратегического мышления и логики.

День автомобиля пикап

20 июля автолюбители отмечают День автомобиля пикап. Это транспортное средство стало символом практичности и надежности.

Международный день торта

Международный день торта отмечается 20 июля. Этот праздник объединяет любителей сладкого, которые создают и смакуют разнообразные торты, отдавая дань искусству кулинарии. Оно призвано привлечь человечество к мирному и дружественному сосуществованию и распространению этой идеи через культуру.

Национальный день Луны в США

20 июля 1969 года "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну. Это событие изменило ход истории и символизировало значительный прорыв в космических исследованиях. В США этот день отмечается как Национальный день Луны, чествуя достижения астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которые первыми ступили на поверхность нашего спутника.

Другие праздники 20 июля 2024 года

Национальный день леденцов на палочке;

Национальный день печенья с предвидениями США;

Праздник Перуна;

Всемирный день прыжка;

День независимости Республики Колумбия.

Достопримечательности

20 июля 2015 года Куба и США после 50 лет полностью восстановили дипломатические отношения.

20 июля 1969 года "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.

20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера, которое организовали офицеры Вермахта с целью покончить с нацистским режимом.

20 июля 1917 г. была зарегистрирована торговая марка "БМВ".

20 июля 1797 впервые исполнили польский гимн "Jeszcze Polska nie zginela", который стал символом национальной идентичности поляков.

20 июля 1534 г. в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство.

Дни рождения

20 июля родились выдающиеся личности, оставившие свой след в истории:

Эдмунд Хиллари – первый покоритель Эвереста.

Владимир Караваев – киевский хирург, один из основателей современной офтальмологии.

Хокон – кронпринц Норвегии.

Карлос Сантана – известный музыкант.

Крис Корнелл – вокалист группы Soundgarden.

Жизель Бюндхен – известная модель.

Натали Вуд – известная американская актриса украинского происхождения.

Известные смерти

20 июля скончались известные личности:

Павел Шеремет – журналист.

Честер Беннингтон – вокалист группы Linkin Park.

Брюс Ли – легендарный актер и мастер боевых искусств.

Сергей Параджанов – известный режиссер.

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