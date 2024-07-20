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Какой праздник отмечают 20 июля: все об этом дне

Анна Онищенко
NewsLife
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Какой праздник отмечают 20 июля: все об этом дне

В мире есть множество дат, объединяющих в себе разнообразные праздники и значимые события. Некоторые из них имеют особое значение не только для украинцев, но и для большого количества других народностей.

Видео дня

20 июля является ярким примером того, как разнообразные события и люди могут делать дату столь значимой. О том, что отмечается в этот день, рассказывает OBOZ.UA.

День Святого Пророка Ильи

20 июля православная церковь отмечает День Святого Пророка Ильи – одного из самых почитаемых ветхозаветных пророков. Он известен своими чудесами, которые демонстрировали силу Божью, и тем, что посвятил всю свою жизнь служению Господу.

В украинской народной традиции этот день также связан с началом сборки урожая и многими приметами, связанными с погодой. К примеру, грозовые ночи в ночь перед праздником называли рябиными. В это время нельзя было находиться рядом с животными, ведь считалось, что у них от пророка скрываются нечистые силы. А дождь в День Илии считался благодатным.

Также в этот день выпекали праздничный хлеб из первого урожая, ставили свечи перед образами, охотились на волков и венчались.

Международный день шахмат

Шахматы – это игра, объединяющая людей разных культур и наций. Международный день шахмат отмечается 20 июля по инициативе ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Целью этого праздника является популяризация игры, которая является не только развлечением, но и инструментом развития стратегического мышления и логики.

Какой праздник отмечают 20 июля: все об этом дне

День автомобиля пикап

20 июля автолюбители отмечают День автомобиля пикап. Это транспортное средство стало символом практичности и надежности.

Международный день торта

Международный день торта отмечается 20 июля. Этот праздник объединяет любителей сладкого, которые создают и смакуют разнообразные торты, отдавая дань искусству кулинарии. Оно призвано привлечь человечество к мирному и дружественному сосуществованию и распространению этой идеи через культуру.

Национальный день Луны в США

20 июля 1969 года "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну. Это событие изменило ход истории и символизировало значительный прорыв в космических исследованиях. В США этот день отмечается как Национальный день Луны, чествуя достижения астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина, которые первыми ступили на поверхность нашего спутника.

Другие праздники 20 июля 2024 года

  • Национальный день леденцов на палочке;
  • Национальный день печенья с предвидениями США;
  • Праздник Перуна;
  • Всемирный день прыжка;
  • День независимости Республики Колумбия.

Достопримечательности

  • 20 июля 2015 года Куба и США после 50 лет полностью восстановили дипломатические отношения.
  • 20 июля 1969 года "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.
  • 20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Адольфа Гитлера, которое организовали офицеры Вермахта с целью покончить с нацистским режимом.
  • 20 июля 1917 г. была зарегистрирована торговая марка "БМВ".
  • 20 июля 1797 впервые исполнили польский гимн "Jeszcze Polska nie zginela", который стал символом национальной идентичности поляков.
  • 20 июля 1534 г. в Кембридже было зарегистрировано первое в мире издательство.

Дни рождения

20 июля родились выдающиеся личности, оставившие свой след в истории:

  • Эдмунд Хиллари – первый покоритель Эвереста.
  • Владимир Караваев – киевский хирург, один из основателей современной офтальмологии.
  • Хокон – кронпринц Норвегии.
  • Карлос Сантана – известный музыкант.
  • Крис Корнелл – вокалист группы Soundgarden.
  • Жизель Бюндхен – известная модель.
  • Натали Вуд – известная американская актриса украинского происхождения.

Известные смерти

20 июля скончались известные личности:

  • Павел Шеремет – журналист.
  • Честер Беннингтон – вокалист группы Linkin Park.
  • Брюс Ли – легендарный актер и мастер боевых искусств.
  • Сергей Параджанов – известный режиссер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новых датах церковных праздников в июле по новому календарю.

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