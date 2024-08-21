Какой праздник отмечают 21 августа: почему этот день важен для Украины

21 августа является днем, полным исторических и культурных событий. Однако для Украины он имеет особое значение благодаря важному международному празднику.

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После того, как Россия начала открытую агрессию против украинского государства и народа, праздники посвященные борьбе с терроризмом приобрели особый контекст. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Международный день памяти и поминовение жертв терроризма отмечается ежегодно 21 августа. Этот день был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году, чтобы почтить память жертв террористических атак, подчеркнуть важность борьбы с терроризмом и выразить поддержку пострадавшим от таких актов.

Значение для Украины

Международный день памяти и поминовение жертв терроризма имеет особый вес в контексте войны на востоке Украины в 2014 году и полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, где военные действия и террористические акты россиян унесли многочисленные жизни и принесли огромные страдания украинцам.

Россия преследовала и продолжает преследовать гражданских на оккупированных территориях, регулярно совершает террористические акты и поддерживает незаконные террористические группировки.

Наиболее показательным примером этого стало сбитие малазийского боинга MH17. Тогда погибли все пассажиры и члены экипажа самолета – 298 человек. Несмотря на то, что есть все доказательства того, что виновницей трагедии была РФ, она так и не признала свою вину.

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия усилила использование террора как метода войны. Пытки, убийства пленных и мирных людей, изнасилования, насильственное перемещение местного населения, нарушение законов введения войны, разрушенные города, удары по гражданским объектам и т.д. Из-за всего этого Украина постоянно подчеркивает необходимость международно признать Россию государством-спонсором терроризма.

Праздники 21 августа 2024 года

Всемирный день Аватара;

День Бениньо "Ниной" Акино на Филиппинах;

День независимости Латвии;

День молодежи в Марокко;

День покровителя Архоны в Испании;

День социальных работников в Мексике;

День штата Гавайи в США;

Национальный день женщин футболисток в Аргентине;

Национальный день радиолога в США;

Национальный день сладкого чая и День вспумони в США;

Национальный день чилийского трепа;

Неделя речевой патологии в Австралии.

Исторические события, отмечаемые 21 августа

2013 год: в гражданской войне в Сирии войска сирийского диктатора Башара Асада применили химическое оружие против оппозиции в пригороде Дамаска. Эта трагедия, унесшая жизни от 350 до 1700 человек, стала одним из самых резонансных событий конфликта.

1996 год: в Украине была основана награда Президента Украины – орден "За мужество".

1996 год: на Киевской универсальной бирже прошли первые торги в гривне по фьючерсным контрактам.

1968 год: войска стран Варшавского Договора ввели свои силы в Чехословакию, чтобы подавить "Пражскую весну".

1944: в Вашингтоне состоялась международная конференция, которая стала основой для создания Устава Организации Объединенных Наций, одной из ключевых международных организаций современного мира.

1937 год: СССР и Китай подписали Договор о ненападении. Оно имело большое значение для стабильности в регионах и отражало стратегические интересы обеих стран на фоне международной напряженности.

1932 : в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

1924 год: советский полярный летчик Борис Григорьевич Чухновский впервые в мире провел разведку льда в районе Новой Земли, Баренцева и Карского морей.

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