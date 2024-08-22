Какой праздник отмечают 22 августа: факты об этом дне

22 августа православные верующие чтят память святых мучеников Агатоника, Севериана и других. В мире отмечают международный день памяти людей, ставших жертвами насилия по причине их религии или убеждений, международный день книголюба и день фольклора. А в Украине 22 августа – день памяти погибших правоохранителей.

Видео дня

С именинами следует поздравить тех, кого зовут Антон, Герман, Дмитрий, Иван, Леонтий, Мария, Маркиян. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 22 августа

День памяти погибших правоохранителей был установлен как памятная дата 22 августа 1996 года. В этот день следует почтить работников органов внутренних дел и Нацполиции, погибших исполняя служебную обязанность. Это люди, которые ценой собственной жизни обеспечивали безопасность, боролись с преступностью и защищали территориальную целостность Украины.

22 августа – Международный день книголюба и буктьюбера. Термин BookTube происходит от слов Book и Tube – это сообщество создателей контента на YouTube, снимающих контент, связанный с книгами. Благодаря их влиянию на популяризацию чтения было принято решение отмечать буктьюберов в Международный день книголюба 22 августа.

Также 22 августа отмечают День экологического долга – как напоминание о том, что человечество начало наносить вред экологии больше, чем Земля может восстановить через год.

22 августа в Мексике отмечают день пожарного, в Уругвае – день прав человека и гражданина, а в США – день хирурга-онколога.

Исторические события 22 августа

1770 – капитан Джеймс Кук во время своей первой кругосветной экспедиции высадился на восточном побережье Австралии.

1864 – подписана первая Женевская конвенция, создано общество Красного креста.

1918 – состоялся обмен грамотами о мире между Османской империей и Украинским государством.

Родившийся 22 августа

1741 – Жан-Франсуа Лаперуз, французский мореплаватель, исследователь Тихого океана.

1834 – Сэмюэл Пирпонт Лэнгли, американский астроном, физик и пионер авиации.

1862 – Клод Дебюсси, французский композитор.

1908 – Анри Картье-Брессон, французский фотограф, классик мировой фотографии.

1920 – Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст.

1966 – Ольга Сумская, украинская актриса кино и театра.

1995 – Дуа Липа, британская певица косовского происхождения, автор песен, дизайнер и модель.

В этот день умерли:

1938 – Александр Соколовский, украинский писатель времен Расстрелянного Возрождения, жертва сталинского террора

1958 – Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1999 – Александр Демьяненко, один из самых известных актеров советского кино.

2023 – Тото Кутуньо, итальянский певец и композитор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об истории установления Дня памяти погибших защитников Украины..

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.