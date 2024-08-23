Какой праздник отмечают 23 августа в Украине

23 августа 2024 года – это особая дата, объединяющая несколько значимых событий и праздников, важных для Украины и Европы. Среди них выделяется День Государственного Флага, который уже стал традиционным праздником, напоминающим о национальной гордости и суверенитете страны.

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В августе украинцы отмечают несколько важных государственных праздников. О том, какие из них приходятся на 23 число, рассказывает OBOZ.UA.

День Государственного Флага Украины

День Государственного Флага Украины – праздник, который отмечается ежегодно 23 августа, предшествуя Дню Независимости Украины. Установленный в 2004 году, этот день стал символом единства украинского народа и его стремления к свободе. В каждом уголке страны поднимается сине-желтый флаг, ставший олицетворением борьбы украинцев за свою независимость.

В этот день проводятся торжественные церемонии поднятия флага во всех регионах Украины, а также организуются культурные мероприятия, способствующие укреплению национального духа.

День города Харьков

Одновременно с Днем Флага, 23 августа отмечается День города Харьков. Эта дата особенная для харьковчан, ведь именно в этот день в 1943 году город был освобожден от немецко-нацистских захватчиков, завершилась Курская битва. Однако сразу после этого город оказался под советской оккупацией.

Кроме того, 23 августа 1975 году в Харькове открылся метрополитен, что стало важной вехой в развитии городской инфраструктуры. Этот праздник подчеркивает богатую историю Харькова и его место в жизни страны.

Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма

23 августа также отмечается Европейский День памяти жертв сталинизма и нацизма, напоминающий об одной из самых трагических страниц в истории Европы. В 1939 году именно в этот день был подписан Пакт Молотова – Риббентропа, который стал началом ужасающих событий Второй мировой войны.

Другие праздники 23 августа 2024 года

День города Харьков

Международный день памяти жертв работорговли и его ликвидации;

Cannafair в Дюссельдорфе;

День "Оседлай ветер";

День Святой Розы из Лимы в Испании;

День Умхланга в Свазиленде;

День освобождения от фашистской оккупации в Румынии;

День координаторов медицинских учреждений в США;

День кукурузы в масле;

День морской авиации в Бразилии;

День мушмулы или локвата в Чили;

День памяти жертв сталинизма и нацизма в Латвии и Эстонии;

День работников государственной статистики в Белоруссии;

День черной ленты в Литве;

Национальный день кофе в Перу;

Национальный день кубинского сэндвича и Национальный день бисквита в США;

Национальный день врачей в Иране;

Нюрнбергский осенний народный фестиваль;

Регата бумажных корабликов на Шпикерозе;

Регенсбургский дульт.

Исторические события с 23 августа

1998 год

В Украине было установлено звание Герой Украины, которое является высшей государственной наградой за выдающиеся заслуги.

1989 год

В этот день состоялась одна из самых крупных акций мирного протеста в истории – "Балтийский путь". Жители Литвы, Латвии и Эстонии, стремившиеся к независимости от Советского Союза, образовали живую цепь протяженностью почти 600 км. Это было мощное выражение солидарности народов, стремившихся к свободе.

1935 год

На башнях Кремля установлены рубиновые звезды, изготовленные на территории Донецка (Украина).

1904 год

Запатентована автомобильная шинная цепь, которая стала важным изобретением для развития автомобильной промышленности.

1866 год

Согласно Пражскому соглашению Венеция была передана Королевству Италия.

Родились 23 августа

Эд Робертс (1941) – американский инженер, разработавший первый коммерчески успешный персональный компьютер Altair 8800 в 1975 году.

Алоиз Ирасек (1851) – чешский писатель, известный своими историческими романами, охватывающими почти всю историю Чехии.

Огюст Браве (1811) – французский кристаллограф, автор теории пространственных решёток кристаллов.

Жорж Леопольд Кювье (1769) – французский зоолог, основатель сравнительной анатомии и палеонтологии.

Людовик XVI (1754) – король Франции, известный как последний монарх Франции до Великой французской революции.

Умерли 23 августа

Евгений Пригожин (2023) – русский военный преступник, олигарх, ресторатор, владелец кейтерингового бизнеса и ЧВК "Вагнер".

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