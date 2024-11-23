Какой праздник отмечают 23 ноября: интересные факты и памятные события
23 ноября Православная церковь чтит память двух святых епископов – Амфилохия и Григория. Их жизненные истории полны чудес и ярких примеров веры и преданности Богу.
Святой Амфилохий провел много лет в одиночестве, молясь и познавая Бога. Однако по Божьему провидению, он был призван возглавить Иконийскую церковь. Его жизнь была полна многочисленных чудес и знамений. Амфилохий был преданным защитником православной веры и сражался с ересями.
Святой Григорий с детства отличался глубокой верой и стремлением к духовной жизни. Он путешествовал в святые места, жил в монастырях, а впоследствии стал епископом Акраганту. Его жизнь также была полна чудесных событий. Григорий исцелял больных, изгонял бесов и был известен своей мудростью и благочестием.
Праздники 23 ноября в Украине
День памяти жертв Голодомора: чествуем память миллионов
Каждый год в последнюю субботу ноября украинцы чтят память жертв Голодомора – геноцида, совершенного сталинским режимом в 1932-1933 годах. Эта трагедия унесла жизни миллионов украинцев, ставших жертвами искусственно созданного голода.
Благодаря плановым репрессиям, изъятию всего зерна и продуктов, а также жестоким запретам на выезд из голодающих районов, советские власти стремились сломить сопротивление украинского народа и покорить его тоталитарному режиму.
Голодомор 1932-1933 годов был не единственным. Трагедии такого же масштаба произошли в 1921-1923 и 1946-1947 годах. Однако именно Голодомор 1932-1933 годов стал наиболее масштабным и смертоносным.
Почитая память жертв, украинцы подчеркивают важность сохранения исторической правды и не допускаем повторения таких трагедий в будущем. Ведь знание своей истории – это залог нашей силы и несокрушимости.
Помня о Голодоморе, мы объединяемся, чтобы достойно почтить память погибших и передать память этой трагедии следующим поколениям. Ведь забыть о Голодоморе означает предать память миллионов невинно погибших украинцев.
Международные праздники 23 ноября
- Международный день осведомленности об ауре (International Aura Awareness Day)
- Международный день имидж-консультанта (International Image Consultant Day)
- Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity for Crimes)
- Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (Survivors of Suicide Loss Day)
- Международный день акварели (World Watercolor Day)
- День Фибоначчи (Fibonacci Day) Исторические события 23 ноября
Выдающиеся события 23 ноября
- 1708 год: русская православная церковь подвергает анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу. Это решение было мотивировано политическими причинами и оказало значительное влияние на дальнейшую историю Украины и России.
- 1938 год: Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики. Это событие стало важным шагом к самоопределению украинцев в Закарпатье.
- 1956 год: Совершается открытие XVI Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия). Эти игры стали знаковым событием в мире спорта.
- 1963 год: Трагическое событие, всколыхнувшее весь мир – убийство президента США Джона Ф. Кеннеди. Это убийство до сих пор остается одной из самых больших загадок XX века.
- 1994 год: Украинские альпинисты покоряют самую высокую вершину мира после Эвереста – Чегори (К2) и устанавливают на ней украинский флаг. Это было огромное достижение украинского альпинизма.
- 2003: В результате революции роз в Грузии президент Эдуард Шеварднадзе подает в отставку. Это событие явилось началом новых демократических преобразований в стране.
Кто из известных людей родился 23 ноября
- Виктор Косенко (1896-1970): Выдающийся украинский композитор и пианист, автор многих известных произведений.
- Александр Ивченко (1903-1980): Выдающийся украинский авиаконструктор, внесший весомый вклад в развитие отечественной авиации.
- Роальд Даль (1916-1990): Известный валлийский писатель, автор многих детских книг, пользующихся большой популярностью во всем мире.
- Клаус Кински (1926-1991): Легендарный немецкий актер, сыгравший во многих культовых фильмах.
- Луи Маль (1932-1995): Выдающийся французский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
Именинники 23 ноября:
Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Михаил.
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