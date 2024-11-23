Какой праздник отмечают 23 ноября: интересные факты и памятные события

23 ноября Православная церковь чтит память двух святых епископов – Амфилохия и Григория. Их жизненные истории полны чудес и ярких примеров веры и преданности Богу.

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Святой Амфилохий провел много лет в одиночестве, молясь и познавая Бога. Однако по Божьему провидению, он был призван возглавить Иконийскую церковь. Его жизнь была полна многочисленных чудес и знамений. Амфилохий был преданным защитником православной веры и сражался с ересями.

Святой Григорий с детства отличался глубокой верой и стремлением к духовной жизни. Он путешествовал в святые места, жил в монастырях, а впоследствии стал епископом Акраганту. Его жизнь также была полна чудесных событий. Григорий исцелял больных, изгонял бесов и был известен своей мудростью и благочестием.

Праздники 23 ноября в Украине

День памяти жертв Голодомора: чествуем память миллионов

Каждый год в последнюю субботу ноября украинцы чтят память жертв Голодомора – геноцида, совершенного сталинским режимом в 1932-1933 годах. Эта трагедия унесла жизни миллионов украинцев, ставших жертвами искусственно созданного голода.

Благодаря плановым репрессиям, изъятию всего зерна и продуктов, а также жестоким запретам на выезд из голодающих районов, советские власти стремились сломить сопротивление украинского народа и покорить его тоталитарному режиму.

Голодомор 1932-1933 годов был не единственным. Трагедии такого же масштаба произошли в 1921-1923 и 1946-1947 годах. Однако именно Голодомор 1932-1933 годов стал наиболее масштабным и смертоносным.

Почитая память жертв, украинцы подчеркивают важность сохранения исторической правды и не допускаем повторения таких трагедий в будущем. Ведь знание своей истории – это залог нашей силы и несокрушимости.

Помня о Голодоморе, мы объединяемся, чтобы достойно почтить память погибших и передать память этой трагедии следующим поколениям. Ведь забыть о Голодоморе означает предать память миллионов невинно погибших украинцев.

Международные праздники 23 ноября

Международный день осведомленности об ауре (International Aura Awareness Day)

Международный день имидж-консультанта (International Image Consultant Day)

Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity for Crimes)

Международный день людей, переживших самоубийство близкого человека (Survivors of Suicide Loss Day)

Международный день акварели (World Watercolor Day)

День Фибоначчи (Fibonacci Day) Исторические события 23 ноября

Выдающиеся события 23 ноября

1708 год: русская православная церковь подвергает анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу. Это решение было мотивировано политическими причинами и оказало значительное влияние на дальнейшую историю Украины и России.

1938 год: Карпатская Украина получает автономию в составе Чехословацкой республики. Это событие стало важным шагом к самоопределению украинцев в Закарпатье.

1956 год: Совершается открытие XVI Олимпийских игр в Мельбурне (Австралия). Эти игры стали знаковым событием в мире спорта.

1963 год: Трагическое событие, всколыхнувшее весь мир – убийство президента США Джона Ф. Кеннеди. Это убийство до сих пор остается одной из самых больших загадок XX века.

1994 год: Украинские альпинисты покоряют самую высокую вершину мира после Эвереста – Чегори (К2) и устанавливают на ней украинский флаг. Это было огромное достижение украинского альпинизма.

2003: В результате революции роз в Грузии президент Эдуард Шеварднадзе подает в отставку. Это событие явилось началом новых демократических преобразований в стране.

Кто из известных людей родился 23 ноября

Виктор Косенко (1896-1970): Выдающийся украинский композитор и пианист, автор многих известных произведений.

Александр Ивченко (1903-1980): Выдающийся украинский авиаконструктор, внесший весомый вклад в развитие отечественной авиации.

Роальд Даль (1916-1990): Известный валлийский писатель, автор многих детских книг, пользующихся большой популярностью во всем мире.

Клаус Кински (1926-1991): Легендарный немецкий актер, сыгравший во многих культовых фильмах.

Луи Маль (1932-1995): Выдающийся французский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Именинники 23 ноября:

Нестор, Николай, Петр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Михаил.

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