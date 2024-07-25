Какой праздник отмечают 25 июля: что категорически нельзя делать

Мировая история очень насыщена и богата разнообразными событиями и традициями. Некоторые из них носят религиозный характер.

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25 июля является особым днем в православном календаре, ведь в этот день чтят успение праведной Анны. Детальнее об этом и других праздниках, а также выдающихся событиях этого дня, читайте в материале OBOZ.UA.

Успение праведной Анны

С переходом на новоюлианский календарь этот праздник начали отмечать 25 июля. Он посвящен матери Девы Марии, праведной Анне, которая издавна считалась покровительницей женщин. Также день Успения праведной Анны можно считать днем ангела всех женщин по имени Анна или Ганна.

Поскольку этот важный православный праздник во время него запрещено злословить и ругаться. Считается, что негатив может вызвать болезни и беды. Также нельзя бездельничать.

В день Успения праведной Анны нужно делать добрые дела и ходить в лес за грибами. Также есть ряд примет, связанных с этим праздником. К примеру, если погода пасмурная, то зима будет морозной. А если дождь – зима будет мягкой и снежной.

День зубного техника

Зубные техники, в отличие от стоматологов, не общаются с пациентами. Они работают в паре с врачом и без их участия процесс протезирования невозможен.

Традиционно 25 июля зубные техники по всему миру отмечают свой профессиональный праздник.

Всемирный день предотвращения утопления

Утопление – одна из главных причин смерти детей и молодых людей в возрасте от 1 до 24 лет. Чтобы привлечь к этому внимание, в апреле 2021 года был провозглашен Всемирный день предотвращения утопления. С этого времени он ежегодно отмечается 25 июля.

Другие праздники 25 июля 2024 года

День "Пройди сквозь игольное ушко";

День Апостола Сантьяго;

День Гуанакасте в Коста-Рике;

День Конституции в Пуэрто-Рико;

День Сантьяго-де-Керетаро;

День чеснока;

День дровосека в Соединенных Штатах;

День основания города Сантьяго-де-Гуаякиль, Эквадор;

День кулинаров Америки;

День города Каракас, Венесуэла;

День города Сальтильо, Мексика;

День города Сантьяго-де-Кали, Колумбия;

День памяти Истедской битвы в Дании;

День пастуха в Арауке, Колумбия;

День пожарной службы в Белоруссии;

День покровителя Сантьяго в провинции Мендоса, Аргентина;

День реки Яке-дель-Норте;

День республики в Тунисе;

День студента Сальвадора;

День чилийского барабанщика и перкуссиониста;

Национальный день Bomb Pop в США;

Национальный день Галисии в Испании;

Национальный день бахаи на Ямайке;

Национальный день горячего санда с помадкой в США;

Национальный день Чили-Дога в США.

Достопримечательности

25 июля также отмечено многими важными историческими событиями, оставившими свой след в истории:

Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос (1984);

В Британии родился первый человек, зачатый в результате искусственного оплодотворения (1978);

Великобритания, СССР и США подписали договор о запрещении ядерных испытаний в воздухе, открытом космосе и под водой (1963);

В Италии свергнут фашистский режим, арестован король (1943);

Мазепа был избран гетманом Украины (1687).

Дни рождения

Мэтт Леблан – известный актер, известный за роль Джоуи в сериале "Друзья";

Наталья Бочкарева – российская актриса;

Гаврила Принцип – сербский террорист, убивший Франца Фердинанда и спровоцировавший Первую мировую войну;

Умерли: Нестор Махно – украинский анархист и революционер и Владимир Высоцкий – величайший российский актер, поэт и певец.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда теперь православные Украины празднуют Первую пречистую.

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