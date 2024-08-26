Какой праздник отмечают 26 августа

26 августа православные верующие чтят память мучеников Андрияна и Наталии. В мире отмечается международный день актеров, международный день собаки и день равенства женщин в США.

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С именинами стоит поздравить тех, кто носит имя Алексей, Василий, Иван, Константин, Максим, Николай, Андиан, Ян, Ксения, Оксана и Наталья. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 26 августа

26 августа отмечается международный день актеров. Это одна из самых древних творческих профессий человечества. Стоит поздравить актеров, которые работают в кинематографе или театре и благодаря своему таланту дарят зрителям радость и яркие эмоции. Праздник отмечается в честь святого Хиннесса (San Ginés). Это актер, живший в Риме в III веке. Во время представления, в котором изображалось крещение, он настолько вжился в роль и объявил себя настоящим христианином. После этого его пытали и обезглавили, ведь это была эпоха гонения и преследования христиан. Позже католическая церковь назвала его святым покровителем театра.

26 августа при поддержке Международного фонда защиты животных отмечается всемирный день собаки. Праздник был начат в 2004 году защитником прав животных Колленом Пейджем. Дата была выбрана Пейджем в честь его первой собаки Шелли – именно в этот день четвероногий появился в их семье.

Также в мире отмечают следующие праздники:

день туалетной бумаги;

в США – день равенства женщин;

День Намибии;

В Аргентине – день солидарности;

Международный день борьбы с болезнью денге.

Исторические события 26 августа

1657 – в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избран Иван Выговский.

1728 – Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой (Беринговый пролив)

1791 – американец Джон Фитч запатентовал пароход.

1939 – в Риме состоялся ІІ Большой сбор Украинских националистов, который принял политическую программу ОУН.

1945 – Украинская ССР ратифицировала Устав ООН.

1946 – вышла в свет книга Джорджа Орвелла "Колхоз животных".

1972 – в Мюнхене открылись XX Олимпийские игры. Состоялся террористический акт против израильских спортсменов.

1992 – президиум Верховного Совета УССР принял решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины (1991).

Родившийся 26 августа

1743 – Антуан Лоран Лавуазье, французский ученый, один из основателей современной химии.

1873 – Ли де Форест, американский изобретатель, прозванный "отцом радио", потому что изобрел ламповый детектор и усилитель.

1880 – Гийом Аполлинер, французский поэт.

1910 – мать Тереза, католическая монахиня, основательница благотворительных миссий, лауреат Нобелевской премии мира.

1914 – Хулио Кортасар, аргентинский писатель и поэт, представитель направления магический реализм.

1966 – Шерли Мэнсон, шотландская певица.

1970 – Мелисса Маккарти, американская актриса.

1980 – Маколей Калкин, американский киноактер.

В этот день умерли:

1989 – Ирвинг Стоун, американский писатель.

1998 – Фредерик Райнес, американский физик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике.

2017 – Тоуб Гупер, американский режиссер.

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