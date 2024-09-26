Какой праздник отмечают 26 сентября

26 сентября является важной датой не только для Украины, но и всего мира. Этот день насыщен как религиозными, так и светскими праздниками, отражающими разные аспекты нашей жизни.

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26 сентября также памятная дата для мировой истории благодаря важным событиям, произошедшим в этот день. Более подробно об этом рассказывает OBOZ.UA.

День святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

26 сентября в Украине отмечают день святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, самого молодого и одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Он известен как автор одного из четырех Евангелий и нескольких посланий, которые являются неотъемлемой частью Нового Завета.

Перед смертью Господь поручил Иоанну заботиться о Божией Матери, которой апостол служил до Успения. А после этого святой отправился проповедовать.

Умер Иван Богослов в возрасте более 100 лет. Таким образом он стал одним из немногих апостолов, ушедших естественной смертью в преклонном возрасте, дожив до глубокой старости.

Всемирный день моря

Всемирный день моря является международным праздником, отмечаемым под эгидой Международной морской организации. Этот день посвящен привлечению внимания к важности защиты мирового океана и его ресурсов, а также проблемам безопасности на море и экологической ответственности.

Европейский день языков

Европейский день языков отмечается с целью поддержки культурного и языкового разнообразия Европы. Этот праздник напоминает о важности изучения языков и поддержке многокультурной идентичности европейских стран. В этот день проводятся образовательные мероприятия, помогающие понять, как языки способствуют развитию национальных культур и взаимоуважения между народами.

День Станислава Петрова

26 сентября также отмечается День Станислава Петрова — советского офицера, который в 1983 году предотвратил ядерную войну во время Холодной войны. Он, занимая пост в советской системе раннего обнаружения ядерных ударов, решил не сообщать своему командованию о ложной тревоге, которая могла привести к катастрофическим последствиям.

Знаменитые события 26 сентября

2021 год – украинский боксер Александр Усик победил Энтони Джошуа.

2012 год – убийство в ТРЦ "Караван" в Киеве: мужчина убил четырех охранников из-за похищенной флешки.

1995 год – Украина принята в Совет Европы.

1977 год – начало эксплуатации Чернобыльской АЭС.

1969 год – вышел последний студийный альбом группы "Битлз" Abbey Road.

1960 год – Кеннеди и Никсон провели первые телевизионные дебаты на выборах президентов США.

1951 год – бундестаг ФРГ проголосовал за выплату послевоенных репараций евреям.

Также OBOZ.UA рассказывал о том, когда отмечают День Земли и во многом его исключительная роль.

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