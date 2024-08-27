Какой праздник отмечают 27 августа в Украине
27 августа православные верующие и чтят память преподобного Пимена. Именины по новому стилю празднуют Александры, Владимиры, Иваны, Михаилы, Степаны и Анфисы, а по старому стилю – Алексея, Аркадия, Василия, Владимира, Матвея, Николая, Семена, Федора, Евы и Евдокии.
Украинцы 27 августа отмечают отличный праздник – день сала. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 27 августа
Православные верующие по новоюлианскому календарю 27 августа чтят память преподобного Пимена. Будущий святой родился в Египте около 340 года. Уже с юности он почувствовал тягу к одинокой монашеской жизни и пошел с братьями жить в пустынный Скитский монастырь.
В 407 году варвары разрушили монастырь, и Пимен с монахами переселились на развалины языческого храма Теренуфис. Пимен вел строгий и аскетический образ жизни. К нему стали приходить те, кто нуждался в помощи и добром совете. Известный сборник Пимена "Афоризмы" включает примерно 1000 советов о добродетельной жизни. Преподобный Пимен прожил долгую жизнь и умер в возрасте около 110 лет.
Также 27 августа отмечают:
- Всемирный день прощения;
- Земля Всемирный день против искоренения видов;
- День сала в Украине:
- День независимости Молдавии;
- День радиовещания в Аргентине;
- Национальный день бананов в США;
- Национальный день бургеров в Великобритании.
Выдающиеся исторические события 27 августа
- 1859 – скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Этот день считается началом нефтяной эры.
- 1913 – пилот Петр Нестеров на самолете "Ньепор"-IV поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире осуществил знаменитую "мертвую петлю".
- 1929 – в СССР была отменена семидневная неделя, а введена пятидневка – 5 рабочих дней, один выходной.
- 1938 – в Риме состоялся Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утвердил Андрея Мельника в должности главы Провода Украинских Националистов (лидера ОУН).
- 1939 – состоялся первый в мире полет реактивного самолета He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Гайнкеля.
- 1955 – вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.
- 1977 – на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.
- 1991 – провозглашение независимости Молдовы.
Родившийся 26 августа
- 1770 – Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ.
- 1856 – Иван Франко, писатель, один из величайших духовных руководителей Украины, ученый, общественно-политический деятель, публицист.
- 1865 – Чарлз Дауэс, государственный деятель США, предприниматель и военный, лауреат Нобелевской премии мира (1925).
- 1871 – Теодор Драйзер, американский писатель и общественный деятель.
- 1902 – Юрий Яновский, украинский писатель.
- 1908 – Линдон Б. Джонсон, 36 Президент США (1963–1969).
- 1941 – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино.
- 1983 – Джамала, украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения.
- 1996 – София Роуз Сталлоне, американская модель, дочь Сильвестра Сталлоне.
В этот день умерли:
- 1576 – Тициан Вечеллио, итальянский (венецианский) живописец
- 1883 – Алексей Савич, украинский астроном и геодезист.
- 1958 – Эрнест Орландо Лоуренс, американский физик, создатель первого циклотрона, лауреат Нобелевской премии.
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