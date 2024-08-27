Какой праздник отмечают 27 августа в Украине

27 августа православные верующие и чтят память преподобного Пимена. Именины по новому стилю празднуют Александры, Владимиры, Иваны, Михаилы, Степаны и Анфисы, а по старому стилю – Алексея, Аркадия, Василия, Владимира, Матвея, Николая, Семена, Федора, Евы и Евдокии.

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Украинцы 27 августа отмечают отличный праздник – день сала. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 августа

Православные верующие по новоюлианскому календарю 27 августа чтят память преподобного Пимена. Будущий святой родился в Египте около 340 года. Уже с юности он почувствовал тягу к одинокой монашеской жизни и пошел с братьями жить в пустынный Скитский монастырь.

В 407 году варвары разрушили монастырь, и Пимен с монахами переселились на развалины языческого храма Теренуфис. Пимен вел строгий и аскетический образ жизни. К нему стали приходить те, кто нуждался в помощи и добром совете. Известный сборник Пимена "Афоризмы" включает примерно 1000 советов о добродетельной жизни. Преподобный Пимен прожил долгую жизнь и умер в возрасте около 110 лет.

Также 27 августа отмечают:

Всемирный день прощения;

Земля Всемирный день против искоренения видов;

День сала в Украине:

День независимости Молдавии;

День радиовещания в Аргентине;

Национальный день бананов в США;

Национальный день бургеров в Великобритании.

Выдающиеся исторические события 27 августа

1859 – скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дала первую нефть. Этот день считается началом нефтяной эры.

1913 – пилот Петр Нестеров на самолете "Ньепор"-IV поднялся над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире осуществил знаменитую "мертвую петлю".

1929 – в СССР была отменена семидневная неделя, а введена пятидневка – 5 рабочих дней, один выходной.

1938 – в Риме состоялся Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утвердил Андрея Мельника в должности главы Провода Украинских Националистов (лидера ОУН).

1939 – состоялся первый в мире полет реактивного самолета He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Гайнкеля.

1955 – вышло первое издание Книги рекордов Гиннеса.

1977 – на Чернобыльской АЭС запустили в действие 1-й энергоблок.

1991 – провозглашение независимости Молдовы.

Родившийся 26 августа

1770 – Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ.

1856 – Иван Франко, писатель, один из величайших духовных руководителей Украины, ученый, общественно-политический деятель, публицист.

1865 – Чарлз Дауэс, государственный деятель США, предприниматель и военный, лауреат Нобелевской премии мира (1925).

1871 – Теодор Драйзер, американский писатель и общественный деятель.

1902 – Юрий Яновский, украинский писатель.

1908 – Линдон Б. Джонсон, 36 Президент США (1963–1969).

1941 – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино.

1983 – Джамала, украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения.

1996 – София Роуз Сталлоне, американская модель, дочь Сильвестра Сталлоне.

В этот день умерли:

1576 – Тициан Вечеллио, итальянский (венецианский) живописец

1883 – Алексей Савич, украинский астроном и геодезист.

1958 – Эрнест Орландо Лоуренс, американский физик, создатель первого циклотрона, лауреат Нобелевской премии.

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