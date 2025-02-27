Какой праздник отмечают 27 февраля в Украине: все об этом дне

27 февраля православные верующие чтят память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника и преподобного Фалалея Сирийского. В народе отмечают Масленый четверг – последний четверг перед Великим постом, известный также как Запусты. Именины сегодня празднуют Михаилы, Петры и Прокопии.

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В мире отмечают Международный день оптимиста, День Проще простого (No Brainer Day), День ретро и Всемирный день неправительственных организаций. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 27 февраля

В православной церкви 27 февраля по новому стилю чтят память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника и преподобного Фалалея Сирийского.

Преподобный Прокопий Декаполит жил в VIII веке. Он родился в городе Декаполе, откуда получил свое имя. С юных лет Прокопий отличался благочестивой жизнью и стремлением к Богу. Он принял монашество и стал известен своими духовными подвигами. В то время иконоборцы преследовали православных христиан. Прокопий был подвергнут жестоким пыткам и заключению. Несмотря на страдания, он не отрекся от своей веры. За свою исповедническую деятельность Прокопий был прославлен церковью в лике святых.

Преподобный Фалалей Сирийский жил в V веке. Он был родом из Сирии. Фалалей с детства проявлял особую любовь к Богу. Он стал монахом и прославился аскетическими подвигами. Фалалей был известен своей добротой и милосердием. Он помогал бедным и отверженным, за что получил большое уважение среди людей. Преподобный Фалалей также известен своими чудесами исцеления.

В 2025 году на 27 февраля приходится Масленый четверг – это последний четверг перед началом Великого поста по христианскому календарю, который также носит название Запусты. На главной площади города, как правило, собирали ярмарку с кучей развлечений. Люди наряжались в разнообразные костюмы, устраивали спектакли прямо на улице, участвовали в различных конкурсах и смотрели кукольные представления. Также было принято в четверг ходить друг к другу в гости. Все садились за широким столом и лакомились блинчиками и варениками с сыром. Отсюда и название – Масленый четверг.

Международный день оптимиста – отличный праздник, который отмечается 27 февраля. Этот день посвящен людям, которые всегда видят во всем хорошее и верят в лучшее. Оптимизм помогает преодолевать трудности, добиваться успеха и наслаждаться жизнью.

День "Проще простого" (No Brainer Day) возник в 1990-х годах и был создан для того, чтобы поощрить людей сохранять спокойствие, разрешать ситуации без лишнего стресса и находить время для отдыха от постоянного потока информации и мнений.

Каждый год 27 февраля мир отмечает День неправительственных организаций (World NGO Day). Идея возникла в 2009 году по инициативе студента-юриста Марциса Лиорса Скадманиса, занимавшегося исследованием деятельности различных общественных организаций. Он был поражен их работой и решил создать день, который подчеркнул их важную роль в обществе. Эта инициатива была поддержана Советом государств Балтийского моря, и 17 апреля 2010 года на Форуме неправительственных организаций был официально утвержден Всемирный день НПО. Первое празднование прошло в 2014 году в Хельсинки, Финляндия.

Также в мире 27 февраля отмечают:

День Независимости Доминиканской Республики;

Международный день полярного медведя;

День семьи в Израиле;

Женский карнавал в Германии;

Национальный день хачапури в Грузии;

День флага Аргентины.

Исторические события 27 февраля

425 – византийский император Феодосий II основал Константинопольский университет

1594 – первый из Бурбонов, Генрих IV, стал королем Франции.

1870 – японское правительство утвердило государственный флаг.

1919 – комиссия Антанты провела встречу с Главным атаманом Симоном Петлюрой.

1932 – в Nature напечатано сообщение Джеймса Чедвика о возможности существования нейтрона

1942 – массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими войсками членов украинского националистического подполья.

1942 – начало битвы в Яванском море между Японией и США.

1952 – ООН впервые провела заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке.

1965 – состоялся первый полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета АН-22 ("Антей"), созданного в КБ О. К. Антонова (Киев).

1991 – президент США Джордж Герберт Уокер Буш объявил об увольнении Кувейта в ходе операции "Буря в пустыне".

2010 – крупное землетрясение в Чили силой 8,8 балла по шкале Рихтера.

2015 – в Москве у Кремля застрелен один из главных лидеров политической оппозиции путинскому режиму, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов.

2015 – в результате схода лавин в Афганистане в течение нескольких дней пострадали более 250 человек.

Кто родился 27 февраля

272 – Константин Великий, римский император.

1807 – Генри Лонгфелло, американский поэт, автор "Песни о Гайавате".

1831 – Николай Ге, украинский живописец, художник-передвижник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен.

1875 – Владимир Филатов, офтальмолог, хирург, изобретатель.

1887 – Петр Нестеров, пилот-новатор, первый исполнитель "петли Нестерова", член Киевского общества воздухоплавания.

1902 – Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии.

1913 – Ирвин Шоу, американский писатель.

1932 – Элизабет Тейлор, американская актриса.

1939 – Кензо, японский дизайнер, модельер, парфюмер.

1947 – Джузеппе Бертолуччи, итальянский режиссер, сценарист и продюсер.

В этот день умерли:

1667 – Станислав Потоцкий, шляхтич, основатель Ивано-Франковска

1859 – Костис Паламас, новогреческий поэт, беллетрист и критик. Основатель Новой Афинской школы.

1906 – Сэмюэл Пирпонт Лэнгли, американский астроном, физик и пионер авиации.

1936 – Иван Павлов, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, Нобелевский лауреат.

1977 – Джон Диксон Карр, американский писатель, автор детективов.

1989 – Конрад Лоренц, австрийский зоолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

2015 – Борис Немцов, российский политик и государственный деятель.

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