Какой праздник отмечают 27 июля в Украине: все об этом дне в истории

27 июля в Украине отмечают профессиональный праздник те, кто ежедневно спасают жизни – работники медицинской сферы. В 2023 году президент подписал указ, которым была установлена новая дата празднования.

Видео дня

Православные верующие чтят память Пантелеймона целителя. Детальнее об этом дне в истории – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие праздники отмечают 27 июля

Ранее День медика не имел фиксированной даты – его отмечали в третье воскресенье июня. С 2023 года дата стала постоянной – День медика начали отмечать 27 июля.

Работники отрасли делают важное дело на передовой и в тылу, спасая жизнь наших воинов и приближая победу. Профессия медика требует чрезвычайной преданности, душевной силы и выносливости, поэтому стоит поблагодарить их за тяжелый неутомимый труд.

27 июля – день великомученика Пантелеймона. Пантелеймон – целитель, живший на заре христианства. По преданию, Пантелеймон уверовал в Иисуса Христа после того, как молитвой сумел воскресить ребенка, пораженного укусом змеи. Пантелеймон не брал платы за лечение, помогал нуждающимся и заключенным.

Также в мире в шутку отмечают день "возьмите свое комнатное растение на прогулку" и день свиста и свистунов.

Исторические события 27 июля

1672 – гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой возле Четвертиновки.

1830 – во Франции началась Июльская революция.

1834 – открыт Киевский императорский университет Святого Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)

1921 – Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.

1936 – создан Институт истории Украины.

1953 – подписано соглашение, которое положило конец боевым действиям Корейской войны.

2002 – трагедия, произошедшая во время авиашоу на Скниловском аэропорту во Львове. Самолет Су-27 потерпел крушение, погибли 77 и были ранены более 400 человек.

2012 – открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.

2023 – поместный собор ВТО утвердил переход на новоюлианский календарь.

Кто родился 27 июля

1667 – Иоганн Бернулли, швейцарский математик.

1824 – Александр Дюма-сын, французский писатель.

1835 – Джозуэ Кардуччи, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии.

1843 – Владимир Хиляк, украинский писатель.

1931 – Юрий Коваленко, украинский живописец, график, педагог.

1931 – Ада Рыбачук, художница-монументалистка.

В этот день умерли:

1890 – голландский художник Винсент ван Гог.

1946 – Гертруда Стайн, американская писательница.

1953 – Иван Мясоедов, украинский художник, представитель символизма и модерна, создатель почтовых марок.

1960 – Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница, переводчица украинских произведений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.