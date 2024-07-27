Какой праздник отмечают 27 июля в Украине: все об этом дне в истории
27 июля в Украине отмечают профессиональный праздник те, кто ежедневно спасают жизни – работники медицинской сферы. В 2023 году президент подписал указ, которым была установлена новая дата празднования.
Православные верующие чтят память Пантелеймона целителя. Детальнее об этом дне в истории – читайте в материале OBOZ.UA.
Какие праздники отмечают 27 июля
Ранее День медика не имел фиксированной даты – его отмечали в третье воскресенье июня. С 2023 года дата стала постоянной – День медика начали отмечать 27 июля.
Работники отрасли делают важное дело на передовой и в тылу, спасая жизнь наших воинов и приближая победу. Профессия медика требует чрезвычайной преданности, душевной силы и выносливости, поэтому стоит поблагодарить их за тяжелый неутомимый труд.
27 июля – день великомученика Пантелеймона. Пантелеймон – целитель, живший на заре христианства. По преданию, Пантелеймон уверовал в Иисуса Христа после того, как молитвой сумел воскресить ребенка, пораженного укусом змеи. Пантелеймон не брал платы за лечение, помогал нуждающимся и заключенным.
Также в мире в шутку отмечают день "возьмите свое комнатное растение на прогулку" и день свиста и свистунов.
Исторические события 27 июля
- 1672 – гетман Петр Дорошенко разбил войско Речи Посполитой возле Четвертиновки.
- 1830 – во Франции началась Июльская революция.
- 1834 – открыт Киевский императорский университет Святого Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко)
- 1921 – Фредерик Грант Бантинг выступил с докладом о получении инсулина.
- 1936 – создан Институт истории Украины.
- 1953 – подписано соглашение, которое положило конец боевым действиям Корейской войны.
- 2002 – трагедия, произошедшая во время авиашоу на Скниловском аэропорту во Львове. Самолет Су-27 потерпел крушение, погибли 77 и были ранены более 400 человек.
- 2012 – открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне.
- 2023 – поместный собор ВТО утвердил переход на новоюлианский календарь.
Кто родился 27 июля
- 1667 – Иоганн Бернулли, швейцарский математик.
- 1824 – Александр Дюма-сын, французский писатель.
- 1835 – Джозуэ Кардуччи, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии.
- 1843 – Владимир Хиляк, украинский писатель.
- 1931 – Юрий Коваленко, украинский живописец, график, педагог.
- 1931 – Ада Рыбачук, художница-монументалистка.
В этот день умерли:
- 1890 – голландский художник Винсент ван Гог.
- 1946 – Гертруда Стайн, американская писательница.
- 1953 – Иван Мясоедов, украинский художник, представитель символизма и модерна, создатель почтовых марок.
- 1960 – Этель Лилиан Войнич, ирландская писательница, переводчица украинских произведений.
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