Какой праздник отмечают 28 сентября в Украине и мире

28 сентября – это день, богатый различными праздниками и важными событиями. Они имеют как международный, так и национальный или религиозный контекст.

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В эту дату чтят святых, обращают внимание на здоровье, фитнесс и безопасность. Об этом более подробно читайте в материале OBOZ.UA.

Праздник святого исповедника Харитона

28 сентября по новому стилю православная церковь чтит память святого Харитона исповедника, жившего в III веке и пострадавшего за веру во время гонений на христиан. Он пережил тяжелые испытания, но сохранил веру и стал известным подвижником и основателем монастырей.

Праздник святого Вячеслава Чешского

Святой Вячеслав, которого также вспоминают 28 сентября, известен как покровитель Чехии и чешской нации. Он был князем, стремившимся объединить свое княжество и ввести христианские идеалы в управлении государством. Он был миролюбив и за всю жизнь воевал лишь раз, однако его правление длилось недолго, поскольку он стал жертвой заговора, организованного его братом.

Всемирный день борьбы с бешенством

Всемирный день борьбы с бешенством направлен на повышение осведомленности об этой опасной болезни, которая может передаваться от животных человеку. Если после инфицирования вовремя не обратиться к врачам и не начать лечение, возможность выздороветь становится минимальной.

Международный день общего доступа к информации

Гарантированный доступ к информации является фундаментом демократического общества, поскольку позволяет гражданам быть информированными о принимаемых властями решениях и влиять на эти процессы. Поэтому и был создан этот важный международный праздник, направленный на повышение осведомленности о правах граждан на доступ к информации. Он отмечается под эгидой ООН и подчеркивает важность прозрачности и подотчетности правительств, а также способствует свободе слова и печати.

Другие праздники 28 сентября 2024 года

Европейский день грибов;

День семейного здоровья и фитнеса;

День сохранения фотографий;

День глупых вопросов;

Международный день кролика.

Знаменательные события 28 сентября

1651 год – заключен Белоцерковский мир между Богданом Хмельницким и поляками.

1939 год – СССР и Третий Рейх подписали новые секретные протоколы к Договору о дружбе и границах, согласно которому западная граница СССР устанавливалась по рекам Западный Буг и Нарев и в сферу влияния советов отходили Литва и Бессарабия. Это произошло после пакта Молотова-Риббентропа.

1994 год – премьера культового фильма "Леон-киллер".

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