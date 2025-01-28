Какой праздник отмечают 28 января: все об этом дне

28 января – день, богатый различными событиями и праздниками, как на международном, так и на национальном уровне. В этот день отмечается ряд важных дат, касающихся разных сфер жизни: от истории и культуры до здоровья и технологий.

Видео дня

Это день, который объединяет людей из разных уголков мира, напоминая о важных исторических событиях, актуальных социальных проблемах и значении культурных ценностей.

Международные события:

Всемирный день помощи больным проказой: эта дата напоминает о необходимости борьбы с этим заболеванием, которое, хотя и было значительно преодолено, все еще встречается в некоторых регионах мира.

Международный день LEGO: празднование установлено в честь известного конструктора, вдохновляющего детей и взрослых на творчество и развитие.

Международный день защиты персональных данных: этот день напоминает о важности защиты личной информации в эпоху цифровых технологий.

Международный день без интернета: необычный праздник, призывающий людей оторваться от гаджетов и насладиться реальной жизнью.

В Украине сегодня – День утверждения Государственного Флага.

28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла Постановление "Об утверждении Государственным Флагом Украины Национального флага". Документ официально утвердил сине-желтый флаг как символ государственного единства. Флаг состоит из двух ровных горизонтальных полос – верхней синей и нижней желтой, ставших неотъемлемой частью национальной идентичности.

Государственный Флаг Украины является символом борьбы и победы, сопровождает все праздничные события и важные моменты в истории страны. Своим появлением он обязан многовековым традициям украинского государства, которые уходят в эпоху Киевской Руси. Желто-голубые цвета символизировали Киевское государство, а с XVIII века стали частью гербов городов Киевщины.

Важным этапом в становлении сине-желтого флага стало поднятие его на городской ратуше Львова в июне 1848 года. Это было первое публичное использование национального флага, отметив начало его популяризации в Галиции, Буковине и Закарпатье. В последующие годы сине-желтое знамя использовалось во время важных событий, таких как манифестации украинских солдат в 1917 году.

Впоследствии флаг стал официальным символом Украинской Народной Республики, а в период между двумя мировыми войнами сине-желтые цвета стали отражением национального достоинства даже в условиях оккупации и запретов. В то же время движение за восстановление флага не прекращалось: в 1960-70-х годах, несмотря на запреты, оно неоднократно поднималось на торжественных мероприятиях.

Официальное утверждение Государственного Флага Украины 28 января 1992 стало кульминацией многовекового процесса. Флаг стал символом независимой Украины, ее национального достоинства и единства. Сегодня он является важным элементом национальной идентичности, отражающим историю, борьбу и будущее страны.

Церковный праздник 28 января

День памяти преподобного Ефрема Сирина: церковь чтит память одного из величайших богословов и поэтов IV века.

Ефрем, уроженец города Нисибин на юго-востоке современной Турции, посвятил свою жизнь покаянию после несправедливого обвинения в воровстве и заключении. Он стал учеником подвижника Якова Нисибинского и участвовал в I Вселенском соборе в Никее в 325 году.

Преподобный Ефрем был основателем "Школы персов" в Эдессе, где учил Священное Писание, церковное пение и стихотворное мастерство. Многие его ученики стали выдающимися деятелями церкви в Сирии, Персии и Армении. Ефрем также активно писал, вступая в литературные полемики с еретиками и создавая многочисленные гимны, ставшие частью христианского богослужения.

Несмотря на сан диакона, который по некоторым источникам ему предоставил святитель Василий Великий, Ефрем сам себя считал "пастырем". Последние годы своей жизни он провел в затворе, где его деятельность включала в себя учреждение больницы с помощью местных аристократов. Ефрем оставил после себя завещание, в котором отказывался от мирских благ и приказал похоронить его среди паломников на кладбище как одного из них.

Преподобный Ефрем Сирин считал важными для очищения души размышления о Втором Пришествии Господнем и страшном суде. Его молитвы и произведения призывают к глубокому самоанализу и нравственному очищению, поскольку он верил, что каждый христианин должен быть готов к Божьему Суду. Одна из самых известных молитв, приписываемых Ефрему, стала основой духовных практик в православных традициях.

В искусстве преподобный Ефрем часто изображался как седой старец в монашеской мантии с свитком в руке. Его образ был популярен в византийском, балканском и древнерусском искусстве. Одно из самых известных изображений преподобного сохранилось на фреске в Киево-Кирилловской церкви, где он изображен в жесте благословения, держа свиток с его учением, что и поныне вдохновляет верующих.

Исторические события 28 января

1796 – создание в составе РФ Волынской, Киевской, Малороссийской, Новороссийской и Подольской губерний;

1797 – на 53-м году жизни скончался украинский казацкий кошевой атаман Антон Головатый;

1919 - была принята временная конституция Украинской Народной Республики, Директория Украины переехала из столицы в Винницу;

1929 – состоялся первый Конгресс украинских националистов в Вене, на котором приняли решение создать ОУН;

1992 – Верховная Рада Украины утвердила сине-желтый флаг государственным;

1992 – Киев установил дипломатические отношения с Италией;

2003 – Путин и Кучма подписали Договор о российско-украинской государственной границе;

2010 – Ющенко признал воинов УПА участниками борьбы за независимость Украины.

Существительные 28 января

Тома, Хулиан, Ефрем, Исаак, Палладий, Гавриил, Иоанн, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Елена, Елена, Илона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда в Украине будут отмечать Пасху в 2025 году.

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