Какой праздник отмечают 29 сентября: календарь событий

Каждый день календаря имеет свою уникальную историю. Их наполняют различные праздники и важные события, ставшие частью культурного, исторического или религиозного наследия.

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29 сентября не исключение. О его значении читайте более подробно в материале OBOZ.UA.

День святого преподобного Кирияка отшельника

29 сентября православная церковь чтит память святого преподобного Кирияка отшельника. Он жил в V веке и был известен своей аскетичностью и глубокой верой.

Святой родился в Коринфе, где его отец был священником. В раннем возрасте он принял монашеский постриг и посвятил свою жизнь молитвам и служению Богу. Кириак избрал жизнь отшельника и поселился в пустыне, где провел большую часть своей жизни, избегая мирских соблазнов и прибегая к суровым постам. Прославился он как чудотворец.

День воспитателя и дошкольных работников в Украине

В Украине в последнее воскресенье сентября отмечают День воспитателя и дошкольных работников. В 2024 году его дата пришлась на 29 число.

Этот профессиональный праздник является признанием важной роли, которую играют воспитатели и работники детских садов в развитии детей.

День памяти трагедии Бабьего Яра

29 сентября также является днем памяти трагедии Бабьего Яра – одного из самых ужасных эпизодов Холокоста. Именно в этот день в 1941 году нацистские кафиры начали массовые расстрелы мирного населения Киева, прежде всего евреев, в Бабьем Яру. За считанные дни было убито более 33 тысяч человек.

Память об этой трагедии является важным напоминанием о бесчеловечности войны и призывом к борьбе против любых форм ненависти и дискриминации.

Другие праздники 29 сентября 2024 года

Всемирный день сердца;

Международный день тендеров и предложений;

Международный день распространения информации о потерях и отходах продовольствия.

Знаменитые исторические события 29 сентября

1922 год – в Звенигородке Черкасской области состоялся съезд атаманов Холодного оврага, во время которого было арестовано большинство из них.

1926 год – Киево-Печерскую лавру закрыли и превратили в музей.

1938 год – приговорен к смертной казни украинского писателя, бандуриста Гната Хоткевича.

1941 год – начало массовых убийств в Бабьем Яру.

1954 год – основана Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

2003 год – начало строительства русской дамбы к украинскому острову Тузла.

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