Какой праздник отмечают 29 сентября: календарь событий
Каждый день календаря имеет свою уникальную историю. Их наполняют различные праздники и важные события, ставшие частью культурного, исторического или религиозного наследия.
29 сентября не исключение. О его значении читайте более подробно в материале OBOZ.UA.
День святого преподобного Кирияка отшельника
29 сентября православная церковь чтит память святого преподобного Кирияка отшельника. Он жил в V веке и был известен своей аскетичностью и глубокой верой.
Святой родился в Коринфе, где его отец был священником. В раннем возрасте он принял монашеский постриг и посвятил свою жизнь молитвам и служению Богу. Кириак избрал жизнь отшельника и поселился в пустыне, где провел большую часть своей жизни, избегая мирских соблазнов и прибегая к суровым постам. Прославился он как чудотворец.
День воспитателя и дошкольных работников в Украине
В Украине в последнее воскресенье сентября отмечают День воспитателя и дошкольных работников. В 2024 году его дата пришлась на 29 число.
Этот профессиональный праздник является признанием важной роли, которую играют воспитатели и работники детских садов в развитии детей.
День памяти трагедии Бабьего Яра
29 сентября также является днем памяти трагедии Бабьего Яра – одного из самых ужасных эпизодов Холокоста. Именно в этот день в 1941 году нацистские кафиры начали массовые расстрелы мирного населения Киева, прежде всего евреев, в Бабьем Яру. За считанные дни было убито более 33 тысяч человек.
Память об этой трагедии является важным напоминанием о бесчеловечности войны и призывом к борьбе против любых форм ненависти и дискриминации.
Другие праздники 29 сентября 2024 года
- Всемирный день сердца;
- Международный день тендеров и предложений;
- Международный день распространения информации о потерях и отходах продовольствия.
Знаменитые исторические события 29 сентября
1922 год – в Звенигородке Черкасской области состоялся съезд атаманов Холодного оврага, во время которого было арестовано большинство из них.
1926 год – Киево-Печерскую лавру закрыли и превратили в музей.
1938 год – приговорен к смертной казни украинского писателя, бандуриста Гната Хоткевича.
1941 год – начало массовых убийств в Бабьем Яру.
1954 год – основана Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
2003 год – начало строительства русской дамбы к украинскому острову Тузла.
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