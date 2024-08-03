Какой праздник отмечают 3 августа в Украине

Даже маленький праздник – это повод для радости. И каждый день в календаре – как официальном, так и неофициальном, можно найти несколько праздников.

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OBOZ.UA рассказывает, какие особые даты приходятся на 3 августа. А также об именинниках дня и исторических событиях.

Кто празднует именины 3 августа

По новоюлианскому календарю, который приняла 1 сентября 2023 Православная церковь Украины, сегодня свой день ангела отмечают мужчины с именами:

Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Какие праздники отмечаются 3 августа

Всемирная неделя грудного вскармливания – первая неделя августа ежегодно посвящается повышению осведомленности о грудном вскармливании. Эта практика считается наиболее здоровым выбором для мам и их младенцев, устанавливающим между ними неразрывную связь. И в современном мире отношение к кормлению грудью меняется, оно становится все менее табуированным. Во Всемирную неделю грудного вскармливания проводятся мероприятия, посвященные этой важной теме. Женщин учат правильно кормить малышей, правильно отлучать их от груди и правильно реагировать на ситуации, когда самостоятельно вскормить младенца не удается. В конце концов, главное – это в любви и покое вырастить здорового ребенка. А что именно вам в этом поможет – это уже личный выбор.

День песочных замков – когда, как ни в августовскую субботу хорошо сходить на пляж. И сегодня как раз удачная дата, чтобы построить на берегу замок из песка. Этой традиции тысячи лет. Наверное, люди начали что-то лепить из мокрого песка, как только впервые очутились на пляже. И до наших дней эта забава превратилась в настоящее искусство. Так что когда, если не сегодня, построить замок своей мечты.

День арбуза – сезон этих замечательных фруктов продолжается, самое время полакомиться его сочной мякотью. Выращивать арбузы люди начали еще в Древнем Египте и обожают этот плод до наших дней. Из арбузов можно готовить множество блюд. А еще гигантская ягода – символ украинского Херсона, земли, где растут самые сочные в мире арбузы.

Исторические события 3 августа

1492 — Христофор Колумб отправился из порта Палос-де-ла-Фронтера (Андалузия) в составе трех кораблей "Санта-Мария", "Пинта" и "Нинья" в первое плавание для открытия западного пути в Индию.

1775 — (по другим данным 14 августа) Екатерина II издала императорский манифест, официально ликвидировавший запорожское казачество.

1778 — открылся "La Scala", итальянский оперный театр в Милане, один из центров мировой оперной культуры. Имя получил от находившейся на этом месте церкви Санта-Мария делла Скала.

1795 — основана Парижская консерватория.

1904 — члены британской экспедиции стали первыми людьми Запада, вошедшими в священный город Лхаса в Тибете.

1915 — австро-венгерские войска в ходе I Мировой войны освободили от россиян Владимир-Волынский.

1922 — радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект: двумя кусками дерева был симитирован стук двери.

1926 — на площади Пиккадилли установлены первые в Лондоне светофоры.

1949 — вступил в силу Устав Совета Европы.

1949 — в США путем слияния Американской баскетбольной ассоциации и Национальной баскетбольной лиги основана Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в состав которой вошло 17 команд.

1952 — в Хельсинки прошла церемония торжественного открытия XV Олимпийских игр, в которых впервые приняли участие спортсмены из СССР.

1957 — под руководством Сергея Королева произведен запуск первой советской межконтинентальной ракеты Р-7.

1990 — Верховный Совет УССР принял закон об экономической независимости Украинской ССР.

1992 — прыгун с шестом Сергей Бубка в Падуе установил мировой рекорд, прыгнув на 6 м 12 см.

Родившиеся 3 августа знаменитости

1819 — Григорий Галаган, украинский общественный деятель, меценат, открывший немало школ на Черниговщине, участник движения за отмену крепостного права и освобождение крестьян.

1833 — Емельян Огоновский, украинский ученый-филолог и общественный деятель, многолетний председатель общества "Просвита".

1880 — Мария Кузнецова, оперная певица (лирическое сопрано). Дочь украинского художника Николая Кузнецова, племянница выдающегося украинского биолога Ильи Мечникова.

1904 — Клиффорд Симак, американский фантаст.

1940 — Мартин Шин, американский актер

1963 — Джеймс Хэтфилд, американский гитарист и певец, участник группы Metallica.

1967 — Матье Кассовиц, французский актер, режиссер.

1979 — Эванджелин Лилли, американская актриса.

1992 — Александра Зарицкая, украинская певица, фронтвумен группы KAZKA.

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