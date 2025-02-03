Какой праздник отмечают 3 февраля: все об этом дне

В третий день февраля свои именины по церковному календарю отмечают Василий, Владимир, Иоанн, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Анна. Церковь в этот день отмечает праздник праведных Симеона Богоприемца и Анны, пророка Азарии.

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Какие еще официальные и неформальные праздники выпадают на 3 февраля, рассказывает OBOZ.UA. А также о главных исторических событиях и знаменитостях, которые родились в этот день.

Какие праздники отмечают 3 февраля

Вечер свиданий с собаками – за бурным течением событий мы можем забывать о том, как наши четвероногие любимцы нуждаются в нас. Сегодня вечером отложите все дела и отведите своего пса не на прогулку, а на настоящее свидание. Сходите в какое-нибудь красивое место, угостите пушистика любимым лакомством и даже станцуйте вместе под пение уличных музыкантов.

День подкормки птиц – для тех, кто не имеет собаки, сегодня тоже есть возможность пообщаться с живой природой. Покормите сегодня птиц. Пернатые выполняют множество полезных функций в природе – они уничтожают насекомых-вредителей, распространяют семена растений и просто очень красиво поют. Поэтому положите им в кормушку что-нибудь вкусненькое. Но учтите, что хлеб птицам только вредит. В природе они едят сырые и не соленые семена, мякоть разных плодов, сырые или полусваренные каши без соли и жира.

День призыва к холостячеству – оставаться в одиночестве и не вступать в отношения является таким же достойным уважения жизненным выбором, как и решение вступить в брак и создать семью. Потому в противовес грядущему Дню святого Валентина, мир сегодня чествует холостых людей. Акцент этого дня делается на заботе о себе, которую следует проявлять каждому человеку в мире, независимо от его романтического статуса. А также на преимуществах холостячества, таких как независимость.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой – крепкое словцо порой действительно помогает нам справиться со стрессом. Однако сегодняшний праздник направлен на то, чтобы побудить людей, прежде всего детей, реже употреблять ругательства. Пусть нецензурные слова остаются для действительно сложных ситуаций, а наша ежедневная речь будет свободной от них.

Какие исторические события произошли 3 февраля

1261 – немецкие рыцари Тевтонского ордена потерпели поражение от литовского войска в битве при Ленневардене

1456 – ополчение Новгородской Республики потерпело в битве под Русой поражение от татарско-московских войск великого князя Василия II

1488 – Бартоломеу Диаш достиг мыса Доброй Надежды

1509 – португальская эскадра Франсишку де Алмейды победила объединенный флот гуджаратов, мамелюков и заморинов в битве при Диу, что позволило Португалии захватить ключевые порты в Индийском океане.

1637 – тюльпаномания в Нидерландах. Количество продавцов тюльпанов превысило количество покупателей, из-за чего началась биржевая паника и всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены.

1690 – в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в обращение бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдат-наемников в войне с Квебеком.

1783 – испанский король Карл III признал независимость США

1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра

1823 – в Венеции состоялась премьера оперы Россини "Семирамида"

1863 – в местной газете городка Вирджиния (штат Невада) опубликован юмористический рассказ 27-летнего журналиста Сэмюэля Ленгхорна Клеменса, подписанный псевдонимом Марк Твен

1867 – Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи)

1894 – в США спустили на воду первый парусник со стальным корпусом

1917 – США разорвали дипломатические отношения с Германией. Причиной демарша стало потопление американского парохода Housatonic у берегов Силли.

1921 – в Тарнове (Польша) начал работу "Совет республики" – временное украинское правительство в изгнании

1926 – в Чехословакии чешский язык стал официальным языком страны

1929 – завершился Первый конгресс Украинских националистов (28 января - 3 февраля) в Вене, где создана Организация украинских националистов, председателем руководства которой был избран Евгений Коновальец

1930 – в Индии впервые членом местного совета стал представитель касты неприкосновенных

1940 – в ходе битвы за Британию над Англией сбит первый немецкий бомбардировщик; в Виннипеге создан Комитет украинцев Канады

1945 – американские войска прорвали немецкую оборонительную линию Зигфрида

1966 – советская непилотируемая космическая станция "Луна-9", стартовавшая с поверхности Земли 31 января, впервые совершила мягкую посадку на поверхность Луны. Станция первой передала на Землю панорамные фото лунной поверхности

1969 – в Каире на Палестинском национальном конгрессе новым лидером Организации освобождения Палестины избран Ясир Арафат – основатель и глава террористической организации ФАТХ

1981 – Гро Харлем Брундтланд стала первой в мире женщиной - премьер-министром, возглавив правительство Норвегии.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Турцией

1994 – Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)

1995 – первые военные учения НАТО на территории бывшей ГДР

2005 – самая дорогая в мире газета вышла в Китае. Специальный выпуск "Economic Daily" в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге (стоимость одного экземпляра газеты составила 8000 долларов США)

2009 – закончился процесс "Румыния против Украины" в Международном суде в Гааге по статусу украинского острова Змеиный и шельфу в Северо-Западном Черноморье. Змеиный признан именно островом, как на том настаивала Украина (а не скалой, как доказывали румыны), однако подавляющая часть спорной СЭЗ отдана Румынии

2018 – в сирийской провинции Идлиб из ПЗРК был сбит российский самолет Су-25. Пилот Роман Филиппов был убит повстанцами после катапультирования

Родившиеся 3 февраля знаменитости

1777 – Джон Чейн, британский военный врач, по имени которого назван симптом – "дыхание Чейна – Стокса".

1809 – Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий композитор ("Итальянская симфония", "Шотландская симфония", "Фингалова пещера"), дирижер, автор свадебного марша, пианист, основатель первой немецкой консерватории (Лейпциг, 1843 год).

1821 – Элизабет Блэквелл, первая в мире женщина-врач, получившая высшее медицинское образование.

1853 – Геннадий Ладыженский, украинский маляр.

1857 – Вильгельм Людвиг Йогансен, датский биолог, введший термины "популяция", "ген", "генотип" и "фенотип".

1864 – Владимир Самойленко, украинский писатель.

1872 – Иван Фомин, архитектор, один из основателей неоклассицизма, автор здания Кабинета Министров в Киеве.

1874 – Гертруда Стайн, американская писательница, автор выражения "потерянное поколение".

1889 – Карл Теодор Дреер, датский кинорежиссер-новатор, один из величайших мастеров европейского киноискусства.

1904 – Гео Коляда (настоящее имя - Григорий Афанасьевич), украинский поэт.

1909 – Симона Вейль, французская философ-мистик.

1909 – Андре Каятт, французский кинорежиссер.

1936 – Джеймс Бриджес, американский кинорежиссер и сценарист ("Китайский синдром" - "Оскар", 1980).

1951 – Вячеслав Медвидь, украинский писатель.

1960 – Йоахим Лев, немецкий футбольный тренер, бывший футболист.

1974 – Игорь Пелих, украинский телеведущий, журналист, продюсер.

1979 – Эпифаний, митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины.

1982 – Вера Брежнева, певица.

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