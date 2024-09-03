Какой праздник отмечают 3 сентября: все об этом дне

3 сентября православные верующие чтят память святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. С днем ангела стоит поздравить тех, у кого носит имя Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Алексей, Петр, Роман, Сергей и Василиса.

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В мире отмечают Европейскую неделю мотоциклов, Всемирный день гигиены и День небоскреба. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 сентября

По новоюлианскому календарю 3 сентября – день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Антим жил в III веке в городе Никомедия (ныне Измит, Турция). Епископом он стал в 293 году. Жил Антим во времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана, когда происходили массовые гонения христиан и особенно жестокие казни. Антим не отказался от веры и всячески поддерживал тех, кто, несмотря на гонения, оставался верен Христу. Епископ принял мученическую смерть от обезглавления в 302 году.

Европейская неделя мотоциклов традиционно начинается в первый вторник сентября и продолжается до конца недели. Основная часть действа совершается в окрестностях Фаакер-Зее (альпийское озеро в земле Каринтия, Австрия). European Bike Week – самое массовое собрание мотоциклистов со всего мира. Фестиваль был начат в 1998 году.

Также 3 сентября отмечают:

Всемирный день гигиены;

День флага в Австралии;

День торгового флота в Великобритании;

День Республики Сан-Марино

День национальной армии в Молдове.

Исторические события 3 сентября

1189 – Ричард Львиное Сердце короновался на английский престол.

1609 – мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк.

1783 – завершение американской войны за независимость, продолжавшуюся с 1775 года.

1838 – в Киеве открыли Институт благородных девушек.

1864 – в Стокгольме взрыв уничтожил лабораторию Альфреда Нобеля. При этом его младший брат Эмиль погиб. Впоследствии Нобель получил патент на открытие динамита.

1914 – Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер.

1939 – Великобритания и Франция вступили в войну с Третьим Рейхом.

1953 – вступила в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

1971 – СССР, Великобритания, США и Франция подписали соглашение о статусе Западного Берлина.

2005 – Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получила право выступить на Кубке Мира.

2014 – российские боевики разрушили село Победа Луганской области, совершив обстрел из реактивных установок Смерч. В результате бомбежек была уничтожена военная база 3-го батальона территориальной обороны Львовщины "Воля".

Кто родился 3 сентября

1856 – Луис Салливан, создатель первых небоскребов.

1862 – Александр Тарковский, украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.

1869 – Фриц Прегль, австрийский химик, Нобелевский лауреат 1923 года.

1905 – Карл Дэвид Андерсон, американский физик, первооткрыватель позитрона.

1953 – Жан-Пьер Жене, французский кинорежиссер ("Амели", "Длительные помолвки").

В этот день умерли:

1658 – Оливер Кромвель, руководитель гражданской войны в Англии.

1988 – Арон Утевский, украинский биохимик.

2012 – Майкл Кларк Дункан, американский актер, известный по роли Джона Коффи в экранизации "Зеленой мили".

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