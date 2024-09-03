Какой праздник отмечают 3 сентября: все об этом дне
3 сентября православные верующие чтят память святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. С днем ангела стоит поздравить тех, у кого носит имя Андрей, Василий, Владимир, Иван, Илья, Константин, Алексей, Петр, Роман, Сергей и Василиса.
В мире отмечают Европейскую неделю мотоциклов, Всемирный день гигиены и День небоскреба. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся исторических событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 3 сентября
По новоюлианскому календарю 3 сентября – день памяти святого священномученика Антима, епископа Никодимийского. Антим жил в III веке в городе Никомедия (ныне Измит, Турция). Епископом он стал в 293 году. Жил Антим во времена правления императоров Диоклетиана и Максимиана, когда происходили массовые гонения христиан и особенно жестокие казни. Антим не отказался от веры и всячески поддерживал тех, кто, несмотря на гонения, оставался верен Христу. Епископ принял мученическую смерть от обезглавления в 302 году.
Европейская неделя мотоциклов традиционно начинается в первый вторник сентября и продолжается до конца недели. Основная часть действа совершается в окрестностях Фаакер-Зее (альпийское озеро в земле Каринтия, Австрия). European Bike Week – самое массовое собрание мотоциклистов со всего мира. Фестиваль был начат в 1998 году.
Также 3 сентября отмечают:
- Всемирный день гигиены;
- День флага в Австралии;
- День торгового флота в Великобритании;
- День Республики Сан-Марино
- День национальной армии в Молдове.
Исторические события 3 сентября
- 1189 – Ричард Львиное Сердце короновался на английский престол.
- 1609 – мореплаватель Генри Гудзон открыл гавань, вокруг которой впоследствии возник город Нью-Йорк.
- 1783 – завершение американской войны за независимость, продолжавшуюся с 1775 года.
- 1838 – в Киеве открыли Институт благородных девушек.
- 1864 – в Стокгольме взрыв уничтожил лабораторию Альфреда Нобеля. При этом его младший брат Эмиль погиб. Впоследствии Нобель получил патент на открытие динамита.
- 1914 – Мэри Фелпс Джекобс изобрела бюстгальтер.
- 1939 – Великобритания и Франция вступили в войну с Третьим Рейхом.
- 1953 – вступила в силу Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.
- 1971 – СССР, Великобритания, США и Франция подписали соглашение о статусе Западного Берлина.
- 2005 – Сборная Украины по футболу впервые в своей истории получила право выступить на Кубке Мира.
- 2014 – российские боевики разрушили село Победа Луганской области, совершив обстрел из реактивных установок Смерч. В результате бомбежек была уничтожена военная база 3-го батальона территориальной обороны Львовщины "Воля".
Кто родился 3 сентября
- 1856 – Луис Салливан, создатель первых небоскребов.
- 1862 – Александр Тарковский, украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.
- 1869 – Фриц Прегль, австрийский химик, Нобелевский лауреат 1923 года.
- 1905 – Карл Дэвид Андерсон, американский физик, первооткрыватель позитрона.
- 1953 – Жан-Пьер Жене, французский кинорежиссер ("Амели", "Длительные помолвки").
В этот день умерли:
- 1658 – Оливер Кромвель, руководитель гражданской войны в Англии.
- 1988 – Арон Утевский, украинский биохимик.
- 2012 – Майкл Кларк Дункан, американский актер, известный по роли Джона Коффи в экранизации "Зеленой мили".
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