Какой праздник отмечают 30 августа в Украине

27 августа православные верующие чтят память Александра, Иоанна и Павла, патриархов Царьградских. С днем ангела следует поздравить тех, у кого есть имя Александр, Иван, Павел, Савва, Арсений, Иаков, Григорий, Алексей, Андрей и Ирина.

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По погоде в этот день издревле прочили, какой будет осень и рано ли придут морозы. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 30 августа

Святители Александр, Иоанн и Павел, патриархи Константинопольские, жили в разное время, но их объединяло то, что всем пришлось столкнуться преследованиями и гонениями. Святой Александр (325-340 гг.) был викарием при первом патриархе Константинопольском. Он защищал христианскую церковь и, по преданию, умел исцелять больных. Святой Иоанн Постник (582-595 гг.) – Константинопольский патриарх с 582 года. Он активно боролся за распространение христианской веры, отличался большим благочестием, аскетизмом и милосердием к нищим. Святой Павел служил патриархом Константинопольским в 780-784 годах, был добрым и благочестивым человеком.

Международный день жертв насильственных исчезновений – это день, созданный для того, чтобы привлечь внимание к исчезновениям людей, ставших жертвами и исчезнувших при невыясненных обстоятельствах. Идея этого дня принадлежала Латиноамериканской ассоциаций родственников пропавших задержанных. Международные организации активно работают против вынужденных исчезновений и похищений в ряде стран. Заключение при тайных или неопределенных обстоятельствах является грубым нарушением некоторых прав человека.

Также 30 августа отмечают:

Международный день каберне совиньон;

Международный день китовой акулы;

День Конституции в Казахстане;

День Франкенштейна (главное действующее лицо романа Мэри Шелли "Франкенштейн");

День слюнки (игрушка-пружина, созданная в 1943 году в США);

Национальный день жареного на огне маршмеллоу в США.

Выдающиеся исторические события 30 августа

1877 – французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено запатентовал праксиноскоп – прообраз современной мультипликации.

1901 – Губерт Сесил Бут запатентовал пылесос.

1919 – украинские войска выбили красноармейцев из Житомира и освободили город.

1919 – Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освободила Киев.

1920 – в Праге создана Украинская военная организация во главе с Евгением Коновальцем.

1991 – в РСФСР запрещена Коммунистическая партия.

Родившийся 30 августа

1797 – Мэри Шелли, английская писательница (автор романа "Франкенштайн")

1871 – Эрнест Резерфорд, британский физик, лауреат Нобелевской премии по химии (1908)

1884 – Теодор Сведберг, шведский физико-химик. Лауреат Нобелевской премии по химии (1926).

1958 – Анна Политковская, российская журналистка оппозиционных взглядов украинского происхождения, правозащитница.

1972 – Кэмерон Диас, американская актриса, модель.

В этот день умерли:

1938 – Макс Фактор, польско-американский бизнесмен, основатель косметической компании Max Factor.

1940 – Джозеф Джон Томсон, английский физик, лауреат Нобелевской премии (1906).

2022 – Михаил Горбачев, советский политик, Генеральный Секретарь Коммунистической партии СССР (1985–1991), первый и последний президент СССР (1990–1991).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2024 года.

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