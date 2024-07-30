Какой праздник отмечают 30 июля в Украине
Каждый день в календаре имеет свое уникальное значение, наполненное событиями, праздниками и важными моментами. Поэтому у людей есть повод погрузиться в прошлое, почтить своих знакомых и вспомнить историю.
30 июля – это дата, наполненная немалым количеством интересных и выдающихся событий. О том, что отмечают в этот день, рассказывает OBOZ.UA.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый 30 июля, был установлен Организацией Объединенных Наций в 2013 году. Цель праздника – привлечь внимание к глобальной проблеме торговли людьми, которая продолжает оставаться серьезным вызовом для международного сообщества, и способствовать объединению усилий в борьбе с этим явлением.
Международный день дружбы
Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Этот праздник напоминает о важности хороших отношений между народами, странами, культурами и отдельными людьми.
Идея празднования состоит в том, чтобы укрепить дружеские отношения между разными общинами и способствовать мирному сосуществованию.
День свекра
День свекра – это менее известный, но очень важный праздник, который отмечается в некоторых странах 30 июля. Оно посвящено свекрам – родителям наших жен или мужей. Этот день является прекрасной возможностью выразить свою благодарность и уважение к ним за поддержку и вклад в семейное благополучие.
Другие праздники 30 июля:
- День независимости Республики Вануату;
- День трона в Королевстве Марокко;
- Всемирный день вышивки;
- Диа-Амиго в Парагвае;
- День Театра Мечты в штате Юта, США;
- День книги в мягком переплете;
- День мучеников революции на Кубе;
- День памяти мучеников в Южном Судане;
- День свекра;
- Национальный день чизкейки в США;
- Праздник Трона или День восхождения на трон в Марокко.
Исторические события 30 июля
2018 год – Убийство журналистов в Центральноафриканской Республике
30 июля 2018 года три российских журналиста – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев – были убиты в Центральноафриканской Республике. Они прибыли в ЦАР для съемки документального фильма о деятельности российских частных военных компаний, связанных с Евгением Пригожиным. Это событие вызвало широкий международный резонанс и подчеркнуло опасность, с которой сталкиваются журналисты в горячих точках мира.
2016 год – Прыжок без парашюта Люка Айкинса
Американский парашютист Люк Айкинс 30 июля 2016 года совершил невероятный прыжок с высоты 7600 метров без парашюта и выжил. Он приземлился на специальную сетку, ставшую единственным препятствием между ним и смертью. Этот невероятный поступок стал мировой сенсацией и установил новый мировой рекорд.
1984 год – Премьера сериала "Санта-Барбара"
30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ легендарного американского сериала "Санта-Барбара". Он имеет множество эпизодов и стал культовым и получил огромную популярность среди зрителей во всем мире.
Другие видные события
- 1956 год – появление лозунга "In God We Trust" на долларах США;
- 1900 год – запрет детского труда в шахтах Великобритании;
- 1863 год – валуевский указ.
Выдающиеся личности, рожденные 30 июля
30 июля стало днем рождения многих известных людей, внесших значительный вклад в культуру, науку и искусство:
- Арнольд Шварценеггер;
- Генри Форд;
- Жан Рено;
- Кейт Буш;
- Лоренс Фишберн;
- Лиза Кудроу;
- Кристофер Нолан;
- Хиллари Свенк;
- Олесь Санин.
Смерти выдающихся личностей 30 июля:
- Николай Мозговой
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