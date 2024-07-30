Какой праздник отмечают 30 июля в Украине

Каждый день в календаре имеет свое уникальное значение, наполненное событиями, праздниками и важными моментами. Поэтому у людей есть повод погрузиться в прошлое, почтить своих знакомых и вспомнить историю.

Видео дня

30 июля – это дата, наполненная немалым количеством интересных и выдающихся событий. О том, что отмечают в этот день, рассказывает OBOZ.UA.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый 30 июля, был установлен Организацией Объединенных Наций в 2013 году. Цель праздника – привлечь внимание к глобальной проблеме торговли людьми, которая продолжает оставаться серьезным вызовом для международного сообщества, и способствовать объединению усилий в борьбе с этим явлением.

Международный день дружбы

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Этот праздник напоминает о важности хороших отношений между народами, странами, культурами и отдельными людьми.

Идея празднования состоит в том, чтобы укрепить дружеские отношения между разными общинами и способствовать мирному сосуществованию.

День свекра

День свекра – это менее известный, но очень важный праздник, который отмечается в некоторых странах 30 июля. Оно посвящено свекрам – родителям наших жен или мужей. Этот день является прекрасной возможностью выразить свою благодарность и уважение к ним за поддержку и вклад в семейное благополучие.

Другие праздники 30 июля:

День независимости Республики Вануату;

День трона в Королевстве Марокко;

Всемирный день вышивки;

Диа-Амиго в Парагвае;

День Театра Мечты в штате Юта, США;

День книги в мягком переплете;

День мучеников революции на Кубе;

День памяти мучеников в Южном Судане;

День свекра;

Национальный день чизкейки в США;

Праздник Трона или День восхождения на трон в Марокко.

Исторические события 30 июля

2018 год – Убийство журналистов в Центральноафриканской Республике

30 июля 2018 года три российских журналиста – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев – были убиты в Центральноафриканской Республике. Они прибыли в ЦАР для съемки документального фильма о деятельности российских частных военных компаний, связанных с Евгением Пригожиным. Это событие вызвало широкий международный резонанс и подчеркнуло опасность, с которой сталкиваются журналисты в горячих точках мира.

2016 год – Прыжок без парашюта Люка Айкинса

Американский парашютист Люк Айкинс 30 июля 2016 года совершил невероятный прыжок с высоты 7600 метров без парашюта и выжил. Он приземлился на специальную сетку, ставшую единственным препятствием между ним и смертью. Этот невероятный поступок стал мировой сенсацией и установил новый мировой рекорд.

1984 год – Премьера сериала "Санта-Барбара"

30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ легендарного американского сериала "Санта-Барбара". Он имеет множество эпизодов и стал культовым и получил огромную популярность среди зрителей во всем мире.

Другие видные события

1956 год – появление лозунга "In God We Trust" на долларах США;

1900 год – запрет детского труда в шахтах Великобритании;

1863 год – валуевский указ.

Выдающиеся личности, рожденные 30 июля

30 июля стало днем рождения многих известных людей, внесших значительный вклад в культуру, науку и искусство:

Арнольд Шварценеггер;

Генри Форд;

Жан Рено;

Кейт Буш;

Лоренс Фишберн;

Лиза Кудроу;

Кристофер Нолан;

Хиллари Свенк;

Олесь Санин.

Смерти выдающихся личностей 30 июля:

Николай Мозговой

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда будет Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.