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Какой праздник отмечают 30 июля в Украине

Анна Онищенко
NewsLife
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Какой праздник отмечают 30 июля в Украине

Каждый день в календаре имеет свое уникальное значение, наполненное событиями, праздниками и важными моментами. Поэтому у людей есть повод погрузиться в прошлое, почтить своих знакомых и вспомнить историю.

Видео дня

30 июля – это дата, наполненная немалым количеством интересных и выдающихся событий. О том, что отмечают в этот день, рассказывает OBOZ.UA.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый 30 июля, был установлен Организацией Объединенных Наций в 2013 году. Цель праздника – привлечь внимание к глобальной проблеме торговли людьми, которая продолжает оставаться серьезным вызовом для международного сообщества, и способствовать объединению усилий в борьбе с этим явлением.

Международный день дружбы

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году. Этот праздник напоминает о важности хороших отношений между народами, странами, культурами и отдельными людьми.

Идея празднования состоит в том, чтобы укрепить дружеские отношения между разными общинами и способствовать мирному сосуществованию.

День свекра

День свекра – это менее известный, но очень важный праздник, который отмечается в некоторых странах 30 июля. Оно посвящено свекрам – родителям наших жен или мужей. Этот день является прекрасной возможностью выразить свою благодарность и уважение к ним за поддержку и вклад в семейное благополучие.

Какой праздник отмечают 30 июля в Украине

Другие праздники 30 июля:

  • День независимости Республики Вануату;
  • День трона в Королевстве Марокко;
  • Всемирный день вышивки;
  • Диа-Амиго в Парагвае;
  • День Театра Мечты в штате Юта, США;
  • День книги в мягком переплете;
  • День мучеников революции на Кубе;
  • День памяти мучеников в Южном Судане;
  • День свекра;
  • Национальный день чизкейки в США;
  • Праздник Трона или День восхождения на трон в Марокко.

Исторические события 30 июля

2018 год – Убийство журналистов в Центральноафриканской Республике

30 июля 2018 года три российских журналиста – Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев – были убиты в Центральноафриканской Республике. Они прибыли в ЦАР для съемки документального фильма о деятельности российских частных военных компаний, связанных с Евгением Пригожиным. Это событие вызвало широкий международный резонанс и подчеркнуло опасность, с которой сталкиваются журналисты в горячих точках мира.

2016 год – Прыжок без парашюта Люка Айкинса

Американский парашютист Люк Айкинс 30 июля 2016 года совершил невероятный прыжок с высоты 7600 метров без парашюта и выжил. Он приземлился на специальную сетку, ставшую единственным препятствием между ним и смертью. Этот невероятный поступок стал мировой сенсацией и установил новый мировой рекорд.

1984 год – Премьера сериала "Санта-Барбара"

30 июля 1984 года на телеканале NBC стартовал показ легендарного американского сериала "Санта-Барбара". Он имеет множество эпизодов и стал культовым и получил огромную популярность среди зрителей во всем мире.

Другие видные события

  • 1956 год – появление лозунга "In God We Trust" на долларах США;
  • 1900 год – запрет детского труда в шахтах Великобритании;
  • 1863 год – валуевский указ.

Выдающиеся личности, рожденные 30 июля

30 июля стало днем рождения многих известных людей, внесших значительный вклад в культуру, науку и искусство:

  • Арнольд Шварценеггер;
  • Генри Форд;
  • Жан Рено;
  • Кейт Буш;
  • Лоренс Фишберн;
  • Лиза Кудроу;
  • Кристофер Нолан;
  • Хиллари Свенк;
  • Олесь Санин.

Смерти выдающихся личностей 30 июля:

  • Николай Мозговой

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