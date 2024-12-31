Какой праздник отмечают 31 декабря: все о кануне Нового года

31 декабря – последний день года. В связи с переходом на новоюлианский календарь в этот день празднуют Щедрый вечер или праздник Маланки. Вся семья собирается за праздничным столом, на котором по традиции должно быть кутья. Вечером девушки идут щедровать, а в полночь начинают обряд засевания. Именины 31 декабря празднуют Мелании, Петры и Михаилы.

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В мире отмечают канун Нового года, Всемирный час мира, День шампанского и День принятия решений. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 декабря

31 декабря для большинства украинцев – это не просто канун Нового года, но и особый праздник – Маланка. Это давний украинский обычай, объединяющий в себе языческие обряды и христианские традиции. Название праздника происходит от имени святой Мелании. Считается, что она являлась покровительницей брака, семьи и домашнего очага. Поэтому обряды, связанные с Маланкой, имели целью обеспечить благополучие и благополучие в семье на весь следующий год.

Один из самых распространенных обрядов – вождение козы. Группа молодых людей переодевалась в козу, медведя, цыгана и других персонажей. Они ходили от дома к дому, пели щедривки, желая хозяевам здоровья, достатка и счастья. На Маланку готовили особый ужин – кутью. Она символизировала обилие и плодородие.

31 декабря часто рассматривается как День окончательных решений. Последний день года – это естественный момент для подведения итогов. Пора проанализировать достижения, неудачи, определить, что принесло радость, а что – разочарование, начать планировать цели на следующие 12 месяцев. Этот день побуждает прекратить сомневаться, сделать выбор и оставить позади сомнения. Это прекрасная возможность принять важные решения в разных сферах жизни.

31 декабря отмечают День шампанского. Шампанское стало символом Нового года. Бокал этого напитка под бой курантов – это уже почти ритуал. Точное происхождение этого обычая сложно установить, но считается, что традиция пить шампанское на Новый год зародилась во Франции. Производители шампанского активно продвигали этот напиток как идеальный вариант для празднования.

В странах мира 31 декабря отмечают:

День Золушки в Японии;

День солидарности азербайджанцев по всему миру;

Праздник Йеманжи в Бразилии (традиция умбанды, объединяющая католицизм, спиритизм и афро-бразильские традиции).

Исторические события 31 декабря

1695 – в Королевстве Англия ввели налог на окна (чтобы не платить, некоторые жители просто заложили их кирпичом).

1808 – французский учёный Жозеф Луи Гей-Люссак сформулировал один из своих газовых законов.

1857 – указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашен город Оттава.

1869 – британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаружил на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света.

1904 – впервые массово праздновали Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда – Лонгакр) в Нью-Йорке.

1938 – в Индианаполисе впервые презентовали прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ выдыхаемого воздуха.

1942 – "Бой в Баренцевом море" или "Новогодний бой" между британскими кораблями арктического конвоя JW-51B и немецкими рейдерами. Более слабые британские силы (2 крейсера, 5 эсминцев и несколько легковооруженных судов) отогнали немецкую эскадру (1 линкор, 1 тяжелый крейсер, 6 эсминцев).

1968 – первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

1992 – прекратила существование Чехословакия. С 1 января 1993 г. в Европе появились две новые суверенные республики – Чешская и Словацкая.

1999 – Борис Ельцин ушел в отставку.

2009 – в Литве остановили Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.

Кто родился 31 декабря

1596 – Петр Могила, украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой.

1747 – Готфрид Август Бюргер, германский поэт.

1805 – Мари д'Агу (псевдоним Даниэль Стерн), французская писательница. Жена венгерского композитора Ференца Листа, теща германского композитора Рихарда Вагнера.

1869 – Анри Матисс, французский художник.

1880 – Джордж Маршалл, американский генерал, глава объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны, госсекретарь США; разработал программу экономического возрождения послевоенной Европы (план Маршалла).

1892 – Михаил Семенко, украинский поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма).

1937 – Энтони Гопкинс, британский и американский актер, лауреат премий "Оскар" и BAFTA.

1948 – Донна Саммер, одна из самых известных американских певиц 1970-х годов, лауреат 5 премий "Грэмми".

1984 – Кэтрин Бритт, австралийская кантри-певица.

1995 – Гебби Дуглас, американская гимнастка, олимпийская чемпионка.

В этот день умерли:

1679 – Джованни Альфонсо Борелли, итальянский физиолог, физик, астроном и математик.

1877 – Гюстав Курбе, французский живописец, скульптор, график.

1917 – Федерико Дзандоменеги, итальянский художник, представитель импрессионизма.

1931 – Ясинский Иероним Иеронимович, писатель, переводчик, литературный критик украинского происхождения.

1993 – Звиад Гамсахурдиа, писатель, ученый, диссидент, первый президент Грузии (1991–1992).

2004 – Олег Приходнюк, украинский археолог, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

2016 – Мария Харченко, украинская певица и актриса театра, Народная артистка Украины.

2022 – Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский.

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