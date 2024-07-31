Какой праздник отмечают 31 июля: чем особенный этот день

Каждая дата имеет свою уникальную историю. Каждый день в календаре отображает разнообразие культур, событий и достижений человечества.

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31 июля – это дата, которая важна для многих людей по всему миру. О том, что отмечают в последний день июля, читайте в материале OBOZ.UA.

Праздники 31 июля

Всемирный день рейнджеров

Всемирный день рейнджеров – это праздник, который отмечается с целью чествования работы рейнджеров, охраняющих ресурсы и дикую природу. Они работают в национальных парках, заповедниках и природоохранных территориях, защищая флору и фауну от браконьерства и других угроз.

День африканской женщины

День африканской женщины – это праздник, отмечаемый в честь достижений и вклада женщин Африки в развитие общества. Оно напоминает о борьбе африканок за равенство, права и возможности. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Африке, и на поддержку их продвижения в разных сферах жизни.

День беспородной собаки

День беспородной собаки посвящен всем собакам без родословной, которые часто остаются незамеченными по сравнению с породистыми. Он был основан в 2005 году. Целью праздника является повышение осведомленности о важности взятия беспородных собак из приютов и подчеркивает то, что дворняжки будут столь же преданными и хорошими друзьями, как и животные с благородным происхождением.

Исторические события 31 июля

НАСА объявило об открытии воды на Марсе (2008)

31 июля 2008 года НАСА объявило о сенсационном открытии – на Марсе была обнаружена вода в форме льда. Это открытие явилось важным шагом в исследовании Красной планеты и подчеркнуло возможность существования жизни за пределами Земли.

Федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете (1996)

31 июля 1996 года Федеральный суд Нью-Йорка упразднил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете. Это решение стало важным шагом в защите прав и свобод граждан в цифровую эпоху. Благодаря этому Интернет стал платформой для свободного обмена мнениями и идеями.

СССР и США подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (1991)

31 июля 1991 года СССР и США подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (START I), что явилось важным шагом в направлении сокращения ядерных арсеналов и укрепления глобальной безопасности.

Другие видные события

Человек впервые проехался на луноходе по поверхности Луны (1971);

Начало строительства "хрущевок" в СССР (1956);

Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных и самоуправляющихся учреждениях Западной Украины (1924).

Известные личности, рожденные 31 июля

Джоан Роулинг;

Джеральдина Чаплин;

Луи де Фюнес.

Известные личности, скончавшиеся 31 июля

Антуан де Сент-Экзюпери.

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