Какой праздник отмечают 31 июля: чем особенный этот день
Каждая дата имеет свою уникальную историю. Каждый день в календаре отображает разнообразие культур, событий и достижений человечества.
31 июля – это дата, которая важна для многих людей по всему миру. О том, что отмечают в последний день июля, читайте в материале OBOZ.UA.
Праздники 31 июля
Всемирный день рейнджеров
Всемирный день рейнджеров – это праздник, который отмечается с целью чествования работы рейнджеров, охраняющих ресурсы и дикую природу. Они работают в национальных парках, заповедниках и природоохранных территориях, защищая флору и фауну от браконьерства и других угроз.
День африканской женщины
День африканской женщины – это праздник, отмечаемый в честь достижений и вклада женщин Африки в развитие общества. Оно напоминает о борьбе африканок за равенство, права и возможности. В этот день проводятся мероприятия, направленные на повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в Африке, и на поддержку их продвижения в разных сферах жизни.
День беспородной собаки
День беспородной собаки посвящен всем собакам без родословной, которые часто остаются незамеченными по сравнению с породистыми. Он был основан в 2005 году. Целью праздника является повышение осведомленности о важности взятия беспородных собак из приютов и подчеркивает то, что дворняжки будут столь же преданными и хорошими друзьями, как и животные с благородным происхождением.
Исторические события 31 июля
НАСА объявило об открытии воды на Марсе (2008)
31 июля 2008 года НАСА объявило о сенсационном открытии – на Марсе была обнаружена вода в форме льда. Это открытие явилось важным шагом в исследовании Красной планеты и подчеркнуло возможность существования жизни за пределами Земли.
Федеральный суд Нью-Йорка отменил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете (1996)
31 июля 1996 года Федеральный суд Нью-Йорка упразднил законодательный акт, ограничивающий свободу слова в интернете. Это решение стало важным шагом в защите прав и свобод граждан в цифровую эпоху. Благодаря этому Интернет стал платформой для свободного обмена мнениями и идеями.
СССР и США подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (1991)
31 июля 1991 года СССР и США подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (START I), что явилось важным шагом в направлении сокращения ядерных арсеналов и укрепления глобальной безопасности.
Другие видные события
- Человек впервые проехался на луноходе по поверхности Луны (1971);
- Начало строительства "хрущевок" в СССР (1956);
- Польское правительство запретило использовать украинский язык в государственных и самоуправляющихся учреждениях Западной Украины (1924).
Известные личности, рожденные 31 июля
- Джоан Роулинг;
- Джеральдина Чаплин;
- Луи де Фюнес.
Известные личности, скончавшиеся 31 июля
- Антуан де Сент-Экзюпери.
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