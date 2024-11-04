Какой праздник отмечают 4 ноября в Украине: календарь событий

4 ноября православные верующие чтят память преподобного Иоанникия Великого, священномучеников Никандра и Ермея. Именины празднуют Григории, Иваны, Ильи, Николаи, Симоны, Степаны и Яны.

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В мире отмечают День ЮНЕСКО, День Тутанхамона, День действий по трудоустройству, День раскрась мир оранжевым, День здравого смысла, а в Украине – День железнодорожника. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 4 ноября

4 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея. Они были учениками святого Тита, который был последователем самого апостола Павла. Мужчины активно проповедовали христианство и многих язычников обратили в свою веру. Во времена гонений и преследований исповедовать христианство было небезопасно. Но мученики не изменили вере даже после пыток.

4 ноября профессиональный праздник отмечают украинские железнодорожники. Инициатором введения этой даты выступила Львовская железная дорога, ведь именно 4 ноября 1861 года на железнодорожный городской вокзал Львова прибыл первый поезд, курсировавший между Веной и Львовом, пересекая города Краков и Перемышль. Ранее День железнодорожника отмечали в первое воскресенье августа, но указом президента с 2002 года праздник был перенесен.

День ЮНЕСКО (Организация по вопросам образования, науки и культуры) отмечают 4 ноября, ведь именно в этот день в 1946 году вступил в силу устав организации.

Также в странах мира 4 ноября отмечают:

День Тутанхамона;

День национального единства и День вооруженных сил в Италии;

Международный день маркетинга;

Ночь Гая Фокса в Великобритании;

Национальный день конфет в США.

Исторические события 4 ноября

1660 – капитуляция московских войск Шереметева под Чудновом.

1708 – гетман Иван Мазепа объявил Петру I о своем переходе на сторону Шведской империи.

1844 – во Львове создана Академия техническая (с 1920 – Львовская политехника).

1848 – открыто первое в мире метро, соединявшее лондонские вокзалы Пиддингтон и Фаррингдон.

1861 – на Железнодорожный вокзал во Львов прибыл первый на территории современной Украины поезд из Вены; этот день считается началом истории железных дорог Украины.

1879 – Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат.

1918 – ночью с 3 на 4 ноября начались польско-украинские бои за Перемышль.

1921 – начался Второй зимний поход Армии УНР под руководством генерал-хорунжого Юрия Тютюнника.

1922 – в Египте найдена гробница Тутанхамона.

1946 – подписан китайско-американский Договор о дружбе и взаимной торговле.

1950 – в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

1956 – советские войска подавили восстание в Венгрии.

1970 – пассажирский авиалайнер "Конкорд" в ходе испытаний вдвое превысил скорость звука.

1984 – основание компании Dell.

Кто родился 4 ноября

1801 – Северин Гощинский, польский поэт украинского происхождения, представитель украинской школы польского романтизма.

1873 – Джордж Мур, английский философ, один из родоначальников аналитической традиции в философии.

1883 – Михаил Билинский, украинский военный деятель, контр-адмирал УНР.

1910 – Семен Ластович, украинский кобзарь, мастер, автор фундаментального труда по истории и изготовлению бандуры (не опубликована), репрессирован в 1939 году.

1911 – Дмитрий Клячковский, украинский военно-политический деятель, деятель ОУН, полковник УПА, Главный командир УПА.

1933 – Чарльз Куэн Као, инженер-физик, автор ключевых исследований в области разработки и практического применения волоконно-оптических технологий.

1967 – Елена Садовнича, украинская спортсменка, двукратный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука.

В этот день умерли:

1847 – Феликс Мендельсон, немецкий композитор, дирижер, органист и пианист; автор свадебного марша.

1892 – Эрве Флоримон, французский композитор и органист, основатель музыкального театра, автор оперетт.

1926 – Альбин Эггер-Линц, австрийский живописец.

1962 – Иван Марьяненко, украинский актер, режиссер, педагог; племянник Марка Кропивницкого.

1995 – Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира.

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