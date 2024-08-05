Какой праздник отмечают 5 августа: у кого день ангела

На 5 августа в календаре праздников выпадают сразу несколько интересных дат. В том числе, некоторые дни ангела.

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OBOZ.UA рассказывает, кого сегодня нужно поздравлять с именинами. А также каким событиям и явлениям посвящен этот день.

У кого именины 5 августа

В день 5 августа свой день ангела отмечают Ефим, Иван, Мария, Дарья, Кристина. Вот что означают эти имена.

Ефим – имя происходит от греческого слова, что означает "благочестивый", "священный", "доброжелательный", "благосклонный".

Иван – популярное имя было образовано от древнего иудейского Йоханан. Оно переводится, как "бог милостивый" или "милость божья".

Мария – основой стало древнееврейское имя Мариам. По разным версиям может означать "опечаленная", "упрямая", "госпожа", "отвергнутая", "любимая", "самостоятельная".

Дарья – имя имеет две теории происхождения. Одна выводит его от славянского словосочетания "подаренная богом", другая – от персидского мужского имени Дарий.

Кристина – имеет греческую основу и переводится как "христианка" или "подаренная Христу".

Праздники 5 августа

В этот день в Украине не отмечаются официальные или государственные праздники. Зато в календаре есть несколько интересных неформальных дат.

Международный день светофора – именно 5 августа первые светофоры появились на дорогах Кливленда, штат Огайо, США. Автором системы стал полицейский по имени Лестер Уайр. Впоследствии она распространилась по всему миру и стала ключевым элементом безопасности автомобильного трафика в городах.

День блогера – с появлением интернета каждый из нас получил возможность выражать свое мнение на большую аудиторию. Кто-то начал давать профессиональные советы, а кто-то просто показывать свою жизнь. Так появилась профессия блогера.

День устриц – эти моллюски считаются незаурядным морским деликатесом. А еще они очень полезны и содержат более 100% суточной нормы витамина B12, цинка и меди в 100 граммах. Устрицы также являются хорошим источником железа и марганца, жирных кислот омега-3. Такой ценный и вкусный продукт даже заслужил собственный праздник.

День нижнего белья – неформальный праздник существует с 2003 года. Оно призывает людей посмотреть на себя в зеркало, нарядившись только в нижнее белье, и увидеть там красивого человека, почувствовать уверенность в себе и любовь к себе.

Исторические события 5 августа

1772 – состоялся первый раздел Речи Посполитой.

1789 – во Франции упразднено крепостное право.

1884 – заложен первый камень в фундамент Статуи Свободы в Нью-Йорке (США).

1858 – открылся первый трансатлантический телеграф. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

1861 – в армии США отменены телесные наказания.

1914 – в Кливленде установлены первые в мире электрические светофоры.

1924 – в Турции запретили многоженство.

1937 – начало "Большого террора" в Советском Союзе – по приказу НКВД вступило в силу постановление Политбюро "Об антисоветских элементах".

1963 – министры иностранных дел Великобритании, СССР и США подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

1965 – началась война между Индией и Пакистаном.

1994 – массовые уличные протесты против режима Кастро в Гаване на Кубе.

2010 – авария на шахте Сан-Хосе (Чили): 33 горняка оказались замурованными на глубине 700 м в 5 км от входа в шахту. Им пришлось находиться под землей в течение 69 дней.

Кто родился 5 августа

1802 – Нильс Абель, норвежский математик.

1844 – Илья Репин, украинский художник-реалист.

1850 – Ги де Мопассан, французский писатель.

1893 – Вера Холодная, украинская киноактриса эпохи немого кино.

1903 – Борис Гмыря, украинский певец, бас.

1930 – Нил Армстронг, американский астронавт, первый человек на Луне.

1968 – Олег Лужный, украинский футболист и тренер, бывший игрок киевского "Динамо", английского "Арсенала" и сборной Украины.

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