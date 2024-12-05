Какой праздник отмечают 5 декабря: все о кануне Дня святого Николая

5 декабря православные верующие чтят память Преподобного Саввы Освященного. Именины празднуют Анастасии, Захарии и Саввы.

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В мире отмечают Международный день волонтера, Всемирный день почв, Ночь Крампуса, День вечеринки в ванне и Международный день ниндзя, а в Украине – День работников статистики и День почвоведа. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 декабря

26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти преподобного Саввы, жившего в конце IV – начале V века. Вырос Савва в богатой и благочестивой семье, а в возрасте 8 лет пошел в монастырь и стал там строгим сподвижником. В 16 лет пошел в Палестину, чтобы поклониться святым местам, где и получил предсказание о своем служении. Савва жил в пещерах и постоянно молился. Позже к праведному мужу отовсюду начали стекаться ученики, и выросла целая обитель. Савва открывал больницы и приюты для бедных, а умер в 95 лет.

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 г. предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

В Украине отмечается День работников статистики. Дата связана с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы.

5 декабря проводится День почвоведа в Украине. Неофициальный национальный профессиональный праздник приурочен ко Всемирному дню грунтов.

Также в странах мира 5 декабря отмечают:

День открытия Гаити и Доминиканской Республики;

День ванны или Банный день;

Ночь Крампус или Krampusnacht в Австрии – проводится в канун Дня Святого Николая;

Национальный день поминовения во Франции (в память о погибших во время войны в Алжире, боях в Марокко и Тунисе).

Выдающиеся исторические события 5 декабря

1492 – во время своей первой экспедиции Христофор Колумб открыл остров Санто-Доминго (теперь Гаити). Перед этим он открыл Багамские острова.

1848 – Президент США Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, чем спровоцировал золотую лихорадку 1849 года.

1854 – во время Крымской войны под Инкерманом произошло сражение, закончившееся поражением Российской империи.

1879 – в США была запатентована первая автоматическая телефонная станция (АТС).

1908 – в Питтсбурге проведен первый матч по американскому футболу.

1917 – открытие Украинской академии искусств.

1936 – в СССР принята так называемая "сталинская" Конституция.

1971 – в Буэнос-Айресе (Аргентина) открыли памятник Тарасу Шевченко.

1976 – на Южном горно-обогатительном комбинате (Кривой Рог) был смонтирован крупнейший в мире магнитный сепаратор.

1994 – в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России.

2001 – началась первая Всеукраинская перепись населения.

2017 – Международный Олимпийский комитет отстранил от участия в Олимпийских играх 2018 сборную России за злоупотребление допингом.

2022 – японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю пробы почвы из астероида Рюгу.

Кто родился 5 декабря

1782 – Мартин ван Бюрен, 8-й президент Соединенных Штатов Америки (1837–1841).

1878 – Александр Олесь (Кандиба), украинский поэт (ум. 1944)

1901 – Уолт Дисней, американский художник-аниматор (мультипликатор), режиссер, продюсер.

1931 – Григор Тютюнник, украинский писатель.

1966 – Патрисия Каас, французская эстрадная певица.

1973 – Коломиец Дмитрий Валерьевич, майор ВВС Украины. Герой Украины.

1999 – Украинец Владислав Петрович, лейтенант Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

В этот день умерли:

1791 – Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор (род. 1756).

1859 – Луи Пуансо, французский математик и механик.

1870 – Александр Дюма (отец), французский писатель, автор многочисленных приключенческих романов на историческую тематику.

1881 – Николай Пирогов, украинский и русский хирург, анатом и педагог. Основатель военно-полевой хирургии.

1926 – Клод Моне, французский маляр, основатель импрессионизма.

2013 – Нельсон Мандела, президент ЮАР в 1994–1999, лауреат Нобелевской премии мира.

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