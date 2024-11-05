Какой праздник отмечают 5 ноября в Украине: интересные факты
5 ноября православные верующие чтят память мучеников Галактиона и Епистимы. Именины празднуют те, кто носит имя Игорь, Святослав и Григорий.
В мире отмечают Международный день опекунов, Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, Международный день менеджеров-волонтеров и Всемирный день клоуна. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 5 ноября
5 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти мучеников Галактиона и Епистыми. Галактион жил в Эмесе (Ливан) в III веке. Родители-язычники долго не могли иметь детей, но когда стали молиться христианскому Богу, произошло чудо – они зачали сына. В возрасте 24 лет Галактион обручился с Епистимой, которая исповедовала идолопоклонничество, но под влиянием жениха, она тоже приняла христианство. Пара решила посвятить жизнь служению, вступить в монастырь рядом с Синаем и жить благочестивой жизнью.
Генеральная Ассамблея ООН 22 декабря 2015 г. постановила объявить 5 ноября Всемирным днем распространения информации о проблеме цунами. Цунами приводят к многочисленным человеческим жертвам, наносят огромный ущерб и являются общей проблемой для многих стран.
5 ноября отмечается Международный день опекунов О необходимости празднования этой даты было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 5 ноября 2014 года.
Также в странах мира 5 ноября отмечают:
- Всемирный день ромского языка;
- День банковских переводов в США;
- День гражданской авиации в Аргентине;
- Национальный день китайской еды на вынос в США
- Национальный день любителей рыжих волос в Ирландии или День рыжих.
Выдающиеся исторические события 5 ноября
- 1605 год – Пороховый заговор в Британии.
- 1854 – во время Крымской войны под Инкерманом произошло сражение между русскими и британо-французскими войсками, завершившееся поражением русских войск.
- 1913 – Великобритания аннексировала Кипр и вместе с Французской республикой объявила войну Османской Империи.
- 1914 – в ходе Первой мировой войны русские войска начали вторую осаду Перемышльской крепости.
- 1916 – императоры Германии и Австро-Венгрии провозгласили создание Королевства Польша.
- 1953 – в Киеве официально открыли мост имени Евгения Патона – первую в мире сплошную сварную конструкцию.
- 1963 – открыты станции киевского метрополитена "Политехнический институт" и "Завод „Большевик"" (теперь "Шулявская").
- 1964 – открытие троллейбусного движения в Чернигове.
- 1965 – открыты станции киевского метрополитена "Гидропарк", "Левобережная" и "Дарница", а также электродепо "Дарница".
- 1968 – Василий Макух совершил на Крещатике самосожжение в знак протеста против колониального положения РСФСР и оккупации Чехословацкой Социалистической Республики.
Кто родился 5 ноября
- 1494 – Ганс Сакс, немецкий поэт, мейстерзингер и драматург.
- 1824 – Яков Щеголов, украинский поэт, представитель украинского романтизма.
- 1913 – Вивьен Ли, британская актриса.
- 1919 – Виктор Миняйло, украинский писатель, лауреат Шевченковской премии.
- 1938 – Джо Дассен, французский певец.
- 1952 – Олег Блохин, украинский футболист и тренер.
- 1968 – Сэм Роквелл, американский актер.
В этот день умерли:
- 1879 – Джеймс Клерк Максвелл, шотландский ученый, создавший теорию электромагнитного поля.
- 1879 – Николай Сементовский, украинский писатель, историк, археолог и краевед.
- 1988 – Иван Данилюк, украинский математик, первый директор Института прикладной математики и механики НАН Украины.
- 2005 – Джон Фаулз, английский романист, писатель, эссеист.
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