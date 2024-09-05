Какой праздник отмечают 5 сентября в Украине

5 сентября православные верующие чтят память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Именины празднуют Алексии, Афанасии, Глебы, Давиды, Елизаветы, Ефимы, Захары, Максимы и Раисы.

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В мире отмечается Международный день благотворительности, Всемирный день братьев и сестер, День опозданий и Международный день женщин коренных народов. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 5 сентября

По новому лианскому календарю 3 сентября – день памяти святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, Елизавета была сестрой Анны, родившей Деву Марию. Захария и Елизавета жили в Хевроне и до преклонных лет не имели детей. Однажды ангел Гавриил явился с известием, что вскоре у супругов родится сын, которого следует назвать Иоанном. Захарий не поверил ангелу, за что Господь отнял у него язык. Лишь в день, когда родился сын, Захарий снова заговорил. Когда царь Ирод убивал младенцев, Захария и Елизавета прятали Иоанна в пустыне. Мужчину схватили и убили, а жена его после 40 дней жизни в пустыне тоже погибла. По легенде, Ивана выкормил ангел. Иоанн Предтеча пророчествовал пришествие Сына Божия, и впоследствии крестил в водах Иордана Иисуса Христа. Обезглавленный царем Иродом Антипой из-за напутствия Иродиады. Пророк является одним из самых почитаемых святых в христианстве.

Также 5 сентября в мире отмечают День благотворительности. В Украине он отмечается ежегодно во второе воскресенье декабря. Дата была установлена для привлечения внимания к проблемам людей, связанных с бедностью и гуманитарными кризисами.

Также 5 сентября отмечают:

В США – Национальный день пиццы с сыром;

День тропических лесов Амазонки;

Праздник тех, у кого не получается быть пунктуальным – День опозданий.

Выдающиеся исторические события 5 сентября

1015 – в борьбе за киевский престол князь Святополк убил брата Глеба.

1918 – Совнарком Российской СФРР издал декрет о начале красного террора.

1939 – США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне.

2019 – заявлено о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального противоречит нормам Конституции Украины.

Кто родился 5 сентября

1870 – Владимир Сикевич, украинский военный и политический деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.

1882 – Михаил Гаврилко, украинский общественный и военный деятель, художник, скульптор, хорунжий Армии УНР.

1946 – Фредди Меркьюри, лидер британской группы Queen.

1976 – Татьяна Гуцу, украинская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка.

1987 – Сергей Бабинец, украинский хоккеист, восьмикратный чемпион Украины.

В этот день умерли :

1857 – Огюст Конт, французский философ, основатель позитивизма.

1997 – Мать Тереза, католическая монахиня, основательница благотворительных миссий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие праздники будут отмечать украинцы в сентябре 2024 года.

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