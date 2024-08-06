Какой праздник отмечают 6 августа: что нельзя делать в этот день
Каждый день имеет свои особенности. Человеческая история настолько богата и уникальна, что все даты включают в себя что-нибудь выдающееся.
6 августа – день богат значимыми событиями и праздниками, отмечаемыми в разных уголках мира. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.
Преображение Господне
Это один из главных христианских праздников, празднующий преображение Иисуса Христа на горе Фавор. В народе он также известен как Яблочный Спас.
В этот день принято идти в храмы, чтобы освятить фрукты, в частности яблоки. Однако запрещено играть свадьбы, венчаться, шуметь, развлекаться, смеяться и заниматься тяжелым физическим трудом.
День благодарности работникам сельского хозяйства
Этот день посвящен признанию и благодарности всем работающим в сфере сельского хозяйства. Эти люди снабжают нас продовольствием, и их труд часто остается незамеченным. Поэтому 6 августа – это возможность поблагодарить фермеров, агрономов и т.д.
Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы)
6 августа – годовщина сброса атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году, что стало одним из самых трагических событий в истории человечества. В этот день вспоминают о необходимости борьбы за мир и чтят память жертв трагедии.
Международный день "Врачи мира за мир"
Это международный день, предложенный организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы". Он посвящен врачам и медицинским работникам, работающим в сложных условиях конфликтов и кризисов.
События
- В Лондоне открыт отель "Савой (1889)
6 августа 1889 года в Лондоне открылась гостиница "Савой", которая стала первой в мире, где в каждом номере была ванная. Это нововведение стало революцией в гостиничном бизнесе и задало новые стандарты комфорта.
- Убийца Уильям Кэммлер стал первым человеком, казненным на электрическом стуле (1890)
6 августа 1890 года Уильям Кэммлер стал первым человеком, казненным на электрическом стуле в истории. Это знаменательное событие в истории уголовного правосудия.
- США сбросили атомную бомбу на Хиросиму (1945)
6 августа 1945 года США сбросили первую атомную бомбу на японский город Хиросима, ставший одним из самых трагических событий в истории человечества.
- Марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс (2012)
6 августа 2012 марсоход "Кьюриосити" успешно приземлился на поверхность Марса, начав новый этап исследований Красной планеты.
Дни рождения
- Александер Флемминг (1881)
Изобретатель пенициллина, революционизировавший медицину и лечение инфекционных болезней.
- Вера Фармига (1973)
Известная американская актриса, отмеченная за свои роли в фильмах и телевизионных проектах.
- Энди Уоргол (1928)
Легендарный американский художник и один из самых влиятельных представителей попарт.
- М. Найт Шьямалан (1970)
Известный американский режиссер и сценарист.
- Джерри Галливелл (1972)
Британская певица и бывшая участник популярной группы Spice Girls.
Дни смерти
- Ермак Тимофеевич (1585)
Казацкий атаман, исследователь и завоеватель Сибири. Погиб в бою с ханом Кучумом.
- Богдан Хмельницкий (1657)
Выдающийся украинский гетман и лидер национально-освободительной борьбы Украины против Речи Посполитой.
- Георг Рихман (1753)
Российский физик, погибший исследуя атмосферное электричество при совершенно безоблачном небе.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Ореховый Спас по новому календарю ичто нужно нести в церковь.
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