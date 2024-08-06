Какой праздник отмечают 6 августа: что нельзя делать в этот день

Каждый день имеет свои особенности. Человеческая история настолько богата и уникальна, что все даты включают в себя что-нибудь выдающееся.

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6 августа – день богат значимыми событиями и праздниками, отмечаемыми в разных уголках мира. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Преображение Господне

Это один из главных христианских праздников, празднующий преображение Иисуса Христа на горе Фавор. В народе он также известен как Яблочный Спас.

В этот день принято идти в храмы, чтобы освятить фрукты, в частности яблоки. Однако запрещено играть свадьбы, венчаться, шуметь, развлекаться, смеяться и заниматься тяжелым физическим трудом.

День благодарности работникам сельского хозяйства

Этот день посвящен признанию и благодарности всем работающим в сфере сельского хозяйства. Эти люди снабжают нас продовольствием, и их труд часто остается незамеченным. Поэтому 6 августа – это возможность поблагодарить фермеров, агрономов и т.д.

Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия (День Хиросимы)

6 августа – годовщина сброса атомной бомбы на Хиросиму в 1945 году, что стало одним из самых трагических событий в истории человечества. В этот день вспоминают о необходимости борьбы за мир и чтят память жертв трагедии.

Международный день "Врачи мира за мир"

Это международный день, предложенный организацией "Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы". Он посвящен врачам и медицинским работникам, работающим в сложных условиях конфликтов и кризисов.

События

В Лондоне открыт отель "Савой (1889)

6 августа 1889 года в Лондоне открылась гостиница "Савой", которая стала первой в мире, где в каждом номере была ванная. Это нововведение стало революцией в гостиничном бизнесе и задало новые стандарты комфорта.

Убийца Уильям Кэммлер стал первым человеком, казненным на электрическом стуле (1890)

6 августа 1890 года Уильям Кэммлер стал первым человеком, казненным на электрическом стуле в истории. Это знаменательное событие в истории уголовного правосудия.

США сбросили атомную бомбу на Хиросиму (1945)

6 августа 1945 года США сбросили первую атомную бомбу на японский город Хиросима, ставший одним из самых трагических событий в истории человечества.

Марсоход "Кьюриосити" совершил удачную посадку на Марс (2012)

6 августа 2012 марсоход "Кьюриосити" успешно приземлился на поверхность Марса, начав новый этап исследований Красной планеты.

Дни рождения

Александер Флемминг (1881)

Изобретатель пенициллина, революционизировавший медицину и лечение инфекционных болезней.

Вера Фармига (1973)

Известная американская актриса, отмеченная за свои роли в фильмах и телевизионных проектах.

Энди Уоргол (1928)

Легендарный американский художник и один из самых влиятельных представителей попарт.

М. Найт Шьямалан (1970)

Известный американский режиссер и сценарист.

Джерри Галливелл (1972)

Британская певица и бывшая участник популярной группы Spice Girls.

Дни смерти

Ермак Тимофеевич (1585)

Казацкий атаман, исследователь и завоеватель Сибири. Погиб в бою с ханом Кучумом.

Богдан Хмельницкий (1657)

Выдающийся украинский гетман и лидер национально-освободительной борьбы Украины против Речи Посполитой.

Георг Рихман (1753)

Российский физик, погибший исследуя атмосферное электричество при совершенно безоблачном небе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда празднуют Ореховый Спас по новому календарю ичто нужно нести в церковь.

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