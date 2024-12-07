Какой праздник отмечают 7 декабря по новому календарю: события этого дня
7 декабря православные верующие чтят память Святителя Амвросия Медиоланского и преподобного Иоанна Печерского. Именины празднуют Амвросии, Иоанны, Павлы и Марии.
В мире отмечают Международный день гражданской авиации, Всемирный день украинского платка (неофициальный праздник, отмечаемый диаспорой), День украшения елок, а в Украине – День местного самоуправления. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 7 декабря
26 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святителя Амвросия Медиоланского. Родился Амвросий в 340 году в городе Тревир в достаточно зажиточной семье. Это первый латинский святитель в церкви, хотя его воспитала семья христиан. В юности получил образование ритора и был руководителем нескольких провинций. Вскоре после смерти местного епископа возник спор между представителями арианства и христианства. Амвросия избрали епископом и этот выбор утвердил император Валентиниан. По преданию, Амвросий умел творить чудеса и исцелять больных.
В Украине 7 декабря отмечают День местного самоуправления. Это профессиональный праздник всех работающих в сельских, поселковых, городских, районных и областных советах. 15 октября 1985 года европейскими государствами была одобрена "Европейская хартия местного самоуправления", сыгравшая важную роль в становлении и развитии классической модели местного самоуправления. 15 июля 1997 года Верховная Рада ратифицировала Хартию. День местного самоуправления в Украине отмечается в соответствии с указом президента от 25 ноября 2000 года № 1250/2000.
Международный день гражданской авиации посвящен ко дню принятия Конвенции о международной гражданской авиации в 1944 году. Генеральная Ассамблея ООН 6 декабря 1996 провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
Также в странах мира 7 декабря отмечают:
- День барокко;
- День памяти жертв атаки на Перл-Харбор в США;
- День сахарной ваты в Великобритании;
- День штата Делавэр в США.
Исторические события 7 декабря
- 1732 – в Лондоне открылся театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонского королевского балета и Лондонской королевской оперы.
- 1941 – японская авиация уничтожила американскую морскую базу Перл-Гарбор.
- 1972 – отправилась 11-я и последняя в программе "Аполлон" пилотируемая людьми миссия на Луну.
- 1982 – в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применена казнь смертельной инъекцией.
- 1988 – землетрясение в Армении силой 6,9 балла разрушило города Спитак и Ленинакан. Погибли около 25 тысяч человек.
- 1991 – ликвидирован СССР.
Кто родился 7 декабря
- 1598 – Лоренцо Бернини, выдающийся итальянский скульптор и архитектор.
- 1811 – Николай Устиянович, украинский писатель, общественный деятель.
- 1822 – Луи Пастер, французский химик и биолог, основатель микробиологии.
- 1888 – Левко (Лев) Лепкий, украинский писатель, издатель, редактор, композитор, художник.
- 1889 – Габриэль Марсель, французский философ-экзистенциалист.
- 1900 – Екатерина Билокур, мастер украинской народной живописи, одна из лучших представительниц "наивного искусства".
- 1950 – Виталий Садовский, украинский художник и иконописец.
- 1986 – Александр Капичун, офицер Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022, посмертно).
В этот день умерли:
- 43 до н. е. Цицерон, римский философ (*106 г. до н. э.).
- 1784 – Григорий Полетика, украинский общественный деятель, вероятный автор "Истории русов".
- 1870 – Михаил Вербицкий, украинский композитор, хоровой дирижер, священник, общественный деятель, автор гимна Украины "Еще не умерла Украина".
- 1894 – Фердинанд де Лессепс, французский дипломат и предприниматель, виконт, автор проекта и руководитель строительства Суэцкого канала.
- 1936 – Василий Стефаник, украинский писатель, общественный деятель, мастер новеллы.
- 1947 – Николас Мюррей Батлер, американский теоретик и практик педагогики, политик, публицист, президент, одного из крупнейших в США, Колумбийского университета; Лауреат Нобелевской премии мира 1931 года.
- 1982 – Георгий Кистяковский, украинский и американский физик и химик.
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