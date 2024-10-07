Какой праздник отмечают 7 октября: памятные события

7 октября православные верующие чтят память мучеников Сергея и Вакха. Именины празднуют Антоны, Владиславы, Давиды, Сергеи, Семены, Степаны и Феклы.

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В мире 7 октября отмечают Всемирный день хлопка, День архитектуры, Всемирный день среды обитания (Всемирный день жилья), Всемирный день предотвращения буллинга. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 7 октября

7 октября по новоюлианскому календарю – день памяти мучеников Сергея и Вакха. Они жили во II веке в Римской империи и были солдатами в армии Галерия Максимиана. Сергей и Вакх занимали достаточно высокие должности и были любимцами главнокомандующего армией. Однако это были времена жестоких преследований христиан, а Сергий и Вакх тайно исповедовали веру во Христа. Узнав об этом, император велел мужчинам поклониться языческим идолам, иначе они будут подвергнуты пыткам. Солдаты не изменили вере: Вакх умер от сильных пыток, а Сергея позже обезглавили.

По погоде в этот день предсказывали, скоро придут морозы. Если в день Сергея и Вакха заморозки, то в ноябре следует ожидать настоящих снегопадов.

Всемирный День архитектора отмечается ежегодно в первый понедельник октября. Праздник основан Международным союзом архитекторов в 1985 году. В Украине День архитектора выпадает на 1 июля.

Инициатива Всемирного дня хлопка (World Cotton Day) возникла в 2019 году. Четыре крупнейших производителя хлопка в странах Африки – Бенин, Буркина-Фасо, Чад и Мали, также известные как "Хлопковая четверка", предложили ВТО отпраздновать Всемирный день хлопка 7 октября.

Также и в разных странах мира 7 октября отмечают:

День книги в Испании;

Всемирный день борьбы с облысением;

День здоровья детей в США;

Неделя библиотек в Великобритании.

Исторические события 7 октября

1253 – коронация галицко-волынского князя Даниила Романовича.

1806 – в Великобритании впервые запатентована копировальная бумага.

1913 – на заводе Генри Форда в Детройте впервые в мире весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме – на конвейере.

1918 – прерваны российско-украинские мирные переговоры из-за разногласий по вопросам территориальной принадлежности Донбасса и Крыма.

1944 – США, СССР, Великобритания и Китай договорились о замене Лиги Наций Организацией Объединенных Наций.

1950 – войска ООН вступили на территорию Северной Кореи.

1952 – получен патент на штрих-код.

2001 – в небо поднялся первый вертолет независимой Украины – АК1-3.

2001 – в ответ на теракты 11 сентября американские войска начали операцию "Возмездие", нанеся ракетно-бомбовые удары по стратегическим позициям талибов в Афганистане.

Кто родился 7 октября

1885 – Нильс Бор, датский физик-теоретик, создатель первой квантовой теории строения атома.

1885 – Евгений Кароль Червинский, украинский архитектор.

1903 – Дукельский Владимир Александрович (Вернон Дюк), украинский и американский композитор, поэт и литератор.

1926 – Авксентий Яковчук, украинский фольклорист, народовед, публицист.

1932 – Евгений Нейко, основатель школы терапевтов Прикарпатья, академик АМН Украины

1967 – Тони Брэкстон, американская поп-певица.

1989 – Бижан Шаропов, украинский биолог и биофизик, участник русско-украинской войны. Герой Украины.

В этот день умерли:

1747 – Василий Григорьевич-Барский, украинский путешественник и писатель.

1849 – Эдгар Аллан По (Edgar Allan Рои), американский писатель.

1984 – Валерий Марченко, украинский диссидент-правозащитник, литературовед и переводчик.

2009 – Ирвинг Пенн, американский фотограф.

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