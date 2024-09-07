Какой праздник отмечают 7 сентября: интересные факты об этом дне

На 7 сентября по календарю официальных праздников приходится День военной разведки Украины. А еще люди по всему миру чтят бородачей и вклад компании Google в развитие современного мира.

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По новому стилю свои именины отмечают Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан. OBOZ.UA рассказывает обо всех праздничных и памятных датах этого дня.

Какие праздники отмечают 7 сентября

День военной разведки Украины – ежегодно в этот день Украина отмечает профессиональный праздник военных разведчиков. Именно 7 сентября 1992 президентским указом было сформировано Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.

День основания Google – можете ли вы вспомнить другую компанию, от названия которой в украинском языке образовался бы глагол и прочно вошел в ежедневное употребление? Поисковая система Google была задумана двумя энтузиастами Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1996 году, соответствующую компанию они основали 4 сентября 1998, а уже 7 сентября начали принимать первые запросы через интернет. И этим изменили доступ людей к информации навсегда. С тех пор ежегодно 7 сентября мир чествует вклад Google в развитие современной цивилизации.

Всемирный день бороды – борода во все времена являлась главным символом маскулинности. Мужчины часто уделяют много внимания этому природному украшению своей внешности. Многие женщины тоже считают бороду привлекательной. И в честь этого был введен неофициальный праздник, который с удовольствием отмечают по всему миру.

Международный день чистого воздуха для голубого неба – частицы пыли и дыма, присутствующие в воздухе больших городов, нередко образуют смог, из-за которого небо имеет уже не такой голубой цвет. Чтобы привлечь внимание к качеству воздуха и загрязнению окружающей среды в целом, Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году установила соответствующий праздник.

Всемирный день уничтожения военной игрушки (отказаа от военной игрушки) – игрушки являются одним из первых способов человека самостоятельно взаимодействовать с миром. Во многом они формируют наше мировоззрение. Детские психологи советуют ограничивать доступ детей к предметам, которые имитируют оружие и могут провоцировать агрессию. И сегодня самое время задуматься над этим.

Исторические события 7 сентября

70 — Римляне захватили и разорили Иерусалим.

1792 — Первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высадилась в Тамани. Эту дату обычно считают началом заселения украинцами Кубани.

1812 — Состоялась победоносная для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи.

1822 — Бразильская империя объявила независимость от Португальского королевства.

1892 — В США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам - в боксерских перчатках и с трехминутными раундами.

1936 — Последний сумчатый волк умер в Тасманийском зоопарке.

1940 — Третий Рейх начал бомбардировку Лондона.

1951 — Почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома (до этого многие указывали только город и фамилию адресата).

1971 — в Киеве было объявлено о родстве и братании городов Киева и Киото.

Родились 7 сентября

1533 — Елизавета I Английская, королева Англии.

1813 — Эмиль Корытко, словенский этнограф и фольклорист, галичанин по происхождению.

1861 — Коржинский Сергей Иванович, ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии; происходил от запорожских казаков.

1875 — Александр Мурашко, украинский живописец, педагог и общественный деятель.

1908 — Майкл Эллис ДеБейки, американский кардиохирург.

1914 — Джеймс Ван-Аллен, американский астрофизик, известный своим открытием радиационных поясов Земли.

1915 — Сергей Солодовник, украинский живописец.

1917 – Джон Воркап Корнфорт, австралийский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1975) совместно с Владимиром Прелогом.

1924 — Игорь Богачевский, американский конструктор украинского происхождения (США).

1936 — Татьяна Голембиевская, украинская художница и Бадди Холли, американский музыкант.

1940 – Дарио Ардженто, итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов ужасов.

1949 – Глория Гейнор, американская певица и актриса.

1964 — Марина Рыбачук, украинская художница.

1970 – Владимир Жемчугов, украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины (2017).

1987 – Эван Рейчел Вуд, американская актриса и певица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине отмечают День защитников и защитниц и День Вооруженных сил Украины.

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