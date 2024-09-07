Какой праздник отмечают 7 сентября: интересные факты об этом дне
На 7 сентября по календарю официальных праздников приходится День военной разведки Украины. А еще люди по всему миру чтят бородачей и вклад компании Google в развитие современного мира.
По новому стилю свои именины отмечают Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан. OBOZ.UA рассказывает обо всех праздничных и памятных датах этого дня.
Какие праздники отмечают 7 сентября
День военной разведки Украины – ежегодно в этот день Украина отмечает профессиональный праздник военных разведчиков. Именно 7 сентября 1992 президентским указом было сформировано Управление военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.
День основания Google – можете ли вы вспомнить другую компанию, от названия которой в украинском языке образовался бы глагол и прочно вошел в ежедневное употребление? Поисковая система Google была задумана двумя энтузиастами Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1996 году, соответствующую компанию они основали 4 сентября 1998, а уже 7 сентября начали принимать первые запросы через интернет. И этим изменили доступ людей к информации навсегда. С тех пор ежегодно 7 сентября мир чествует вклад Google в развитие современной цивилизации.
Всемирный день бороды – борода во все времена являлась главным символом маскулинности. Мужчины часто уделяют много внимания этому природному украшению своей внешности. Многие женщины тоже считают бороду привлекательной. И в честь этого был введен неофициальный праздник, который с удовольствием отмечают по всему миру.
Международный день чистого воздуха для голубого неба – частицы пыли и дыма, присутствующие в воздухе больших городов, нередко образуют смог, из-за которого небо имеет уже не такой голубой цвет. Чтобы привлечь внимание к качеству воздуха и загрязнению окружающей среды в целом, Генеральная Ассамблея ООН в 2019 году установила соответствующий праздник.
Всемирный день уничтожения военной игрушки (отказаа от военной игрушки) – игрушки являются одним из первых способов человека самостоятельно взаимодействовать с миром. Во многом они формируют наше мировоззрение. Детские психологи советуют ограничивать доступ детей к предметам, которые имитируют оружие и могут провоцировать агрессию. И сегодня самое время задуматься над этим.
Исторические события 7 сентября
70 — Римляне захватили и разорили Иерусалим.
1792 — Первая группа бывших запорожских казаков под командой полковника Саввы Белого высадилась в Тамани. Эту дату обычно считают началом заселения украинцами Кубани.
1812 — Состоялась победоносная для французов Бородинская битва между войсками Наполеона и Российской Империи.
1822 — Бразильская империя объявила независимость от Португальского королевства.
1892 — В США состоялся первый профессиональный боксерский поединок по современным правилам - в боксерских перчатках и с трехминутными раундами.
1936 — Последний сумчатый волк умер в Тасманийском зоопарке.
1940 — Третий Рейх начал бомбардировку Лондона.
1951 — Почтовая служба Канады заявила, что все отправители писем обязаны указывать на конверте название улицы и номер дома (до этого многие указывали только город и фамилию адресата).
1971 — в Киеве было объявлено о родстве и братании городов Киева и Киото.
Родились 7 сентября
1533 — Елизавета I Английская, королева Англии.
1813 — Эмиль Корытко, словенский этнограф и фольклорист, галичанин по происхождению.
1861 — Коржинский Сергей Иванович, ботаник, генетик, эволюционист, один из основателей фитоценологии; происходил от запорожских казаков.
1875 — Александр Мурашко, украинский живописец, педагог и общественный деятель.
1908 — Майкл Эллис ДеБейки, американский кардиохирург.
1914 — Джеймс Ван-Аллен, американский астрофизик, известный своим открытием радиационных поясов Земли.
1915 — Сергей Солодовник, украинский живописец.
1917 – Джон Воркап Корнфорт, австралийский химик-органик, лауреат Нобелевской премии по химии (1975) совместно с Владимиром Прелогом.
1924 — Игорь Богачевский, американский конструктор украинского происхождения (США).
1936 — Татьяна Голембиевская, украинская художница и Бадди Холли, американский музыкант.
1940 – Дарио Ардженто, итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор фильмов ужасов.
1949 – Глория Гейнор, американская певица и актриса.
1964 — Марина Рыбачук, украинская художница.
1970 – Владимир Жемчугов, украинский партизан Войны на востоке Украины, Герой Украины (2017).
1987 – Эван Рейчел Вуд, американская актриса и певица.
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