Какой праздник отмечают 8 августа: интересные факты

8 августа профессиональный праздник отмечают военнослужащие войск связи ВСУ. В мире отмечается Международный день альпиниста и Всемирный день кота.

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Именины празднуют Игнаты, Сергеи, Теодоры, Федоры, Параскевы, а православные верующие чтят память святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 августа

8 августа следует поздравить с профессиональным праздником военнослужащих сферы связи. Праздник установлен указом президента в 2000 году и отмечается связными и специалистами смежных профессий в воинских частях и подразделениях. 8 августа 1920 года в Киеве, на базе бывшего юнкерского военного училища, началась подготовка связистов на Киевских военно-инженерных курсах.

Учредителями Всемирного дня кошек выступил Международный фонд защиты животных. Ежегодные мероприятия, посвященные проблемам защиты этих четырехлапых, начали проводить с 2002 года.

Международный день альпинистов начали отмечать в начале 2000-х. День посвящен первому удачному восхождению на пик горной вершины Монблан, который совершили альпинисты из Швейцарии Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккард в 1786 году.

В мире отмечают День "счастья есть!", Международный день женского оргазма, Национальный день цуккини в США и День флага в Швеции.

Выдающиеся исторические события 8 августа

1786 – Мишель Паккар первым покорил самую высокую вершину Европы – Монблан.

1815 – Наполеон отправился в ссылку на остров Святой Елены.

1899 – американец А. Маршалл запатентовал холодильник.

1945 – СССР разорвал пакт о ненападении с Японией и объявил ей войну, начав ввод войск в Маньчжурию.

1949 – в Страсбурге состоялась первая сессия Совета Европы.

1969 – впервые Кубок СССР по футболу выиграла команда I лиги "Карпаты" (Львов).

1974 – Президент США Ричард Никсон объявил, что уходит в отставку в связи с Уотергейтским скандалом.

1985 – начался вывод советских войск из Афганистана после девяти лет войны.

2004 – введен в действие второй энергоблок Хмельницкой АЭС.

2008 – под предлогом защиты российских граждан в Южной Осетии Россия напала на Грузию.

2012 – Виктор Янукович подписал антиукраинский Закон о языках Колесниченко-Кивалова.

Кто родился 8 августа

1877 – Александр Ханжонков, украинский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссер, сценарист, один из пионеров кинематографа.

1902 – Поль Дирак, британский физик, Нобелевский лауреат 1933 "За открытие новых продуктивных форм атомной теории".

1937 – Дастин Гоффман, американский киноактер украинского происхождения, обладатель двух "Оскаров".

1988 – Беатрис, Принцесса Йоркская, внучка Елизаветы II, королевы Великобритании.

В этот день умерли:

1768 – Иван Бондаренко, глава гайдамацкого отряда во время Колиивщины, один из руководителей восстания.

1949 – Иван Поддубный, украинский спортсмен-борец. Шестикратный чемпион мира по борьбе.

1991 – Иван Кожедуб, украинский военный деятель, лётчик-истребитель, самый результативный ас в авиации Антигитлеровской коалиции за все время Второй мировой войны.

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