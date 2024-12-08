Какой праздник отмечают 8 декабря в Украине: все об этом дне

8 декабря православные верующие чтят память Апостолов из 70: Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Эпафродита, Кесария, Онисифора и мученицы Анфисы в Риме. Именины празднуют Сергеи, Кириллы, Анфисы и Виктории.

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В мире отмечают Всемирный день климата, Всемирный день зажигания свечей, Всемирный день хора, Непорочное Зачатие, День "Возьми в известность", Международный день радио и телевидения для детей, а в Украине – День благотворительности. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 декабря

8 декабря по новоюлианскому календарю – день памяти мученицы Анфисы Римской, жившей праздники в Риме в конце IV – начале V века. Анфиса стала ученицей епископа Амвросия Медиоланского. Это были времена преследования христиан. Анфиса не отреклась от веры, поэтому ее схватили и замучили огнем.

По библейским преданиям, Святые апостолы от 70: Сосфен, Аполлос, Кифа, Тихик, Эпафродит, Кесарь, Онисифор были избраны и посланы Иисусом Христом для благовестия спустя некоторое время после избрания 12 апостолов.

Указом президента Украины в 2007 году установлен отдельный официальный праздник – День благотворительности, приходящийся на второе воскресенье декабря. Целью является поддержка общественных инициатив, активное содействие развитию благотворительной деятельности, поддержка организаций и структур, занимающихся добрыми делами и волонтерством.

По инициативе ряда экологических ассоциаций Франции и Бельгии 8 декабря начали отмечать Всемирный день климата. Генеральная Ассамблея ООН в 1972 г. основала официальный международный праздник.

Также в странах мира 8 декабря отмечают:

День Конституции в Румынии;

День битвы на Фолклендских островах;

День студента в Болгарии и Македонии;

День десерта брауни в США;

День финской музыки в Финляндии;

Фестиваль огней в Лионе, Франция.

Выдающиеся исторические события 8 декабря

1868 – во Львове основано общество "Просвита".

1881 – сгорел венский Рингтеатр, в котором погибли около 850 человек (самый ужасный театральный пожар в мировой истории)

1919 – коалиция союзников (члены Антанты) признала восточной границей Польши "линию Керзона", юридически утвердив аннексию Польшей некоторых украинских этнических земель – Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Посяния.

1941 – США и Великобритания объявили войну Японии.

1980 – несколькими выстрелами в спину 25-летний Марк Чепмен убил Джона Леннона, который вечером возвращался с женой Йоко Оно домой.

1987 – в Вашингтоне генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

1991 – состоялась встреча лидеров Украины, Белоруссии и Российской Федерации в Беловежской Пуще. Беловежское соглашение засвидетельствовало юридически факт прекращения существования СССР как государства.

1994 – группа исследователей под руководством Сигурда Хофманна в Центре исследования тяжелых ионов имени Гельмгольца синтезировала химический элемент 111, который получил название рентгений.

2010 – со вторым запуском SpaceX Falcon 9 и первым – SpaceX Dragon, SpaceX становится первой приватной компанией, которой удалось успешно запустить, вывести на орбиту и безопасно вернуть космический аппарат.

2013 – в 18:00 в Киеве во время митинга на Евромайдане свергнут памятник Ленину на Бессарабке

Кто родился 8 декабря

65 до н. е. – Гораций, древнеримский поэт "золотого века" римской литературы.

1542 – Мария Стюарт (ум. 1587) королева Шотландии с 1542.

1861 – Жорж Мельес, французский изобретатель и кинорежиссер, один из основателей мирового кинематографа.

1876 – Мария Крушельницкая, украинская актриса и писательница.

1878 – Михаил Емельянович-Павленко, украинский деятель, генерал-полковник Армии УНР, Начальный Командант УГА, командующий 1-го Зимнего похода.

1947 – Томас Роберт Чек, американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по химии.

1970 – Хуан Мануэль де Прада, один из самых талантливых писателей в современной испанской литературе. Лауреат премии "Планета" (1997) и Премии Библиотеки Бреве (2007).

1978 – Ян Сомерхолдер, американский актер.

1982 – Ники Минаж, американская певица, рэп-исполнитель, актриса и модель.

В этот день умерли:

1784 – Григорий Полетика, украинский культурный деятель, вероятный автор "Истории русов" (род. 1725).

1864 – Джордж Буль, британский философ и математик.

1903 – Герберт Спенсер, английский философ и социолог.

1978 – Голда Меир, один из основателей государства Израиль, премьер-министр Израиля в 1969–1974

1980 – Джон Леннон, британский музыкант.

2016 – Джон Гленн, астронавт США, летчик-испытатель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в этом году в Украине отмечают Сочельник и Рождество.

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